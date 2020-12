Parceria entre INFODAS e OPSWAT combina soluções de domínio cruzado certificadas em nível SECRET com proteção contra malware para domínios de missão crítica

As organizações do setor público que lidam com informações classificadas e desejam aproveitar as vantagens da digitalização precisam resolver três questões. Primeiro, elas precisam controlar quais dados estão saindo de domínios confidenciais. Segundo, elas precisam garantir que os domínios confidenciais e não confidenciais sejam separados o tempo todo. Terceiro, elas precisam ter certeza de que os dados recebidos de outras redes ou mídia portátil não incluem cargas perigosas, como ransomware ou ataques de dia zero. Operadores de infraestrutura crítica enfrentam problemas semelhantes ao conectar a tecnologia operacional (TO) com a tecnologia da informação (TI).

Combinando o diodo SDoT unidirecional da INFODAS ou o SDoT Security Gateway bidirecional com o MetaDefender Kiosk e o Vault da OPSWAT, todos os problemas acima são solucionados. As soluções de domínio cruzado SDoT controlam o fluxo de dados em todas as camadas e mantêm a separação lógica de domínio constantemente. Elas protegem o que está dentro de um sistema semelhante a um ponto de controle de fronteira. O MetaDefender e o Kiosk verificam todos os dados provenientes de fora por meio de um intenso processo de escaneamento e desinfecção de todos os componentes de dados de mais de 35 mecanismos antimalware. O MetaDefender também pode ser combinado com a solução PATCH.works da INFODAS para gerenciamento automático de patches de sistemas que anteriormente não eram vedados. Além disso, o MetaDefender Vault é uma solução segura de armazenamento e recuperação de arquivos que protege dados críticos e mantém as ameaças afastadas. Ele limita o acesso dentro de uma organização e oferece informações importantes de rastreamento e auditoria.

Todos os elementos da família de produtos Secure Domain Transition (SDoT) atenderam aos requisitos estritos do Escritório Federal Alemão de Segurança da Informação (BSI) para segurança de hardware e software em nível SECRET alemão e abaixo. As aprovações a nível SECRET da OTAN e da EU também foram concedidas após avaliações aprofundadas e plurianuais. Isso facilita a obtenção de uma arquitetura de solução com MetaDefender credenciada em cenários militares, de segurança interna e de inteligência, além de proporcionar tranquilidade em nível de proteção militar para profissionais de segurança de informação de infraestrutura crítica.

Thorsten Ecke, diretor executivo da INFODAS, está entusiasmado com esta parceria e combinação de tecnologia alemã e americana. "As linhas de produtos da OPSWAT e da INFODAS são altamente complementares e resolvem problemas de segurança da informação do mundo real." O Dr. Alexander Schellong, VP de Negócios Internacionais, acrescenta, "Nos últimos três anos, tivemos vários clientes que solicitaram esta parceria. Estou feliz por termos passado com sucesso em todos os testes e espero trabalhar com a OPSWAT na Alemanha e internacionalmente."

Tom Mullen, vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Negócios da OPSWAT também está animado, "Como um fornecedor de cibersegurança focado em proteger o setor público e a infraestrutura crítica, somos frequentemente questionados pelos clientes como eles devem proteger e controlar o transporte de dados analisados pelo MetaDefender em domínios de segurança. Temos o prazer de recomendar os produtos SDoT da INFODAS como produtos que oferecem soluções eficazes e certificadas para ambos os requisitos fundamentais. A integração do MetaDefender da OPSWAT e do SDoT CDS da INFODAS oferece uma solução perfeita para controlar e proteger os domínios de cruzamento de dados, garantindo que os dados a serem transportados não incluam cargas perigosas."

Ambos os produtos estão disponíveis imediatamente.

Sobre a INFODAS

A INFODAS é uma empresa familiar independente fundada em 1974 na Alemanha. A empresa desenvolve soluções inovadoras de domínio cruzado com base nos princípios de segurança por design e oferece segurança cibernética e consultoria de TI para clientes governamentais, de defesa e comerciais. As soluções de domínio cruzado da família de produtos SDoT (SDoT Security Gateway, SDoT Software Data Diode, SDoT Labeling Service, PATCH.works) da INFODAS são aprovadas a nível SECRET da Alemanha, UE e OTAN, e estão listadas no catálogo de garantia de informações da OTAN. Nos últimos 10 anos, os produtos SDoT têm sido usados nos ambientes mais difíceis e de missão crítica em todo o mundo. Eles são projetados e fabricados na Alemanha seguindo o princípio de segurança desde o projeto e transparência da cadeia de suprimentos.

Sobre a OPSWAT

A OPSWAT protege a infraestrutura crítica. Presumimos que qualquer arquivo ou dispositivo que entre, atravesse ou saia de uma empresa possa ser um risco. Para fazer isso, oferecemos plataformas de ameaça cibernética que não apenas detectam ameaças, mas as impedem. Nossas plataformas oferecem um processo verdadeiramente seguro para a transferência de arquivos e dispositivos de e para redes críticas. A OPSWAT oferece esse processo para mais de 1.500 clientes em todo o mundo.

