AliExpress estreia frete único para vendedores brasileiros e eleva número de itens com frete grátis para todo o Brasil

Nova solução logística permite a vendedores brasileiros ter maior previsibilidade de custos e incentiva a oferta de produtos com frete gratuito

SÃO PAULO, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O AliExpress, app de varejo internacional do grupo Alibaba, estreou, no Brasil, o serviço "Tarifa Simples Especial", que permite a todos os vendedores brasileiros saber, com antecedência, quais serão seus custos ao enviar um produto para compradores de diversas partes do país. A nova solução leva em conta apenas o peso e as dimensões do pacote para calcular o frete, que é sempre o mesmo, independentemente de seu destino.

Assim, ao anunciar um produto, o vendedor sabe antecipadamente que o custo do envio de seu item para, por exemplo, Fortaleza, no Nordeste do país, Goiânia, no centro do Brasil ou Uruguaiana, no extremo Sul, será sempre o mesmo. Isto permite aos vendedores planejar melhor seus gastos e, se desejarem, oferecer frete gratuito a seus consumidores.

De acordo com Yusuf Ibili, diretor de operações do AliExpress no Brasil, a "Tarifa Simples Especial" dará maior agilidade e competitividade aos vendedores que utilizam o marketplace. "Nós trabalhamos, ao longo dos últimos meses, em parceria com os vendedores brasileiros e, partir de suas sugestões, criamos uma solução que simplifica o processo de vendas e lhes permite aumentar as ofertas de itens com frete gratuito, característica muito valorizada pelos consumidores", diz Yusuf.

Inicialmente, não serão comtemplados destinos na região Norte do Brasil, como Amazonas e Pará. Segundo Yusuf, no entanto, o AliExpress trabalha em novas soluções assegurar aos consumidores desta região do Brasil igual acesso a itens isentos de frete.

De acordo com Rodrigo Rezende, diretor comercial do AliExpress no Brasil, a nova solução logística melhora não apenas os custos de envio, mas também o prazo necessário para entregas. "A Tarifa Simples Especial estreia ao mesmo tempo em que integramos as principais transportadoras comerciais ao nosso sistema logístico, o que reduz o prazo de entregas para até 3 dias no Estado de São Paulo e até 7 dias nas localidades mais distantes do país", afirma Rezende.

Nesta etapa, apenas vendedores baseados na região metropolitana de São Paulo e alguns municípios do interior paulista podem se beneficiar da Tarifa Simples. Os sellers cadastrados no AliExpress podem checar todas as cidades inicialmente contempladas para participar do programa no site para sellers do AliExpress. O número de localidades de onde o vendedor pode se beneficiar da nova solução será gradualmente ampliado para outras áreas do país e, para incentivar mais vendedores a testar a nova modalidade de tarifa, durante um período promocional, cada pacote poderá receber algum grau de subsídio, pago pelo AliExpress.

Em todas as vendas, é obrigatória a emissão de nota-fiscal, que deve acompanhar o pedido até sua entrega, ao consumidor final.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, o AliExpress é um marketplace global do Grupo Alibaba, que dá aos consumidores em todo o mundo a possibilidade de comprar diretamente de fabricantes e distribuidores. A organização pretende se tornar uma plataforma para que comerciantes de todas as partes do mundo possam vender local e globalmente. O AliExpress opera em vários idiomas, entre eles português, inglês, russo, espanhol, italiano e francês.

Sobre o Alibaba Group - O Alibaba Group é uma multinacional de tecnologia cuja missão é tornar mais fácil fazer negócios em qualquer lugar na era digital. O grupo pretende construir a infraestrutura comercial do futuro, visando que seus clientes possam se encontrar, trabalhar e viver inseridos no universo do Alibaba, que será uma empresa que durará pelo menos 102 anos.

Informações para a imprensa

APPROACH COMUNICAÇÃO

Lucas Alves - [email protected] - (11) 98652-3851

Beatriz Santos - [email protected]

Beatriz Torres – [email protected]

FONTE AliExpress

SOURCE AliExpress