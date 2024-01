AliExpress lance son premier rapport Consumer Insight ainsi que les promotions d'hiver 2024 avec des remises encore plus importantes pour les consommateurs européens

Le rapport Consumer Insight dévoile les habitudes d'achat en ligne des Européens : des Espagnols sportifs aux Français férus de technologie, en passant par les Britanniques fêtards et les Allemands soucieux de la mode

Le rapport est publié en même temps que les promotions d'hiver 2024 d'AliExpress, qui proposent aux consommateurs européens des millions de produits à des prix très avantageux

PARIS, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress, une marketplace B2C appartenant à Alibaba International Digital Commerce Group, lance aujourd'hui son premier Consumer Insight étudiant le paysage des achats en ligne à travers l'Europe.

Après avoir interrogé des consommateurs de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni, le rapport vise à mettre en évidence les principales tendances et à donner un aperçu des comportements et des habitudes d'achat en ligne des consommateurs européens.

Les achats en ligne restent populaires

Les chiffres confirment que les achats en ligne restent très populaires en Europe, 94 % des consommateurs interrogés ayant déclaré avoir dépensé de l'argent en ligne au cours des trois derniers mois. C'est en Allemagne (96 %) et en Espagne (95 %) que les taux d'achat en ligne sont les plus élevés. Ils sont suivis par les consommateurs britanniques toujours aussi nombreux (90 %).

Les dépenses en ligne également une tendance positive, avec près de la moitié (49 %) des consommateurs ayant dépensé plus de 251 £ / 288 €* en ligne au cours des trois derniers mois. Ce taux passe à 53 % en France et 52 % en Allemagne. En moyenne, près d'un cinquième (19 %) des consommateurs ont dépensé entre 301 et 500 £ / 403 et 575 € * en ligne au cours de la même période.

En ce qui concerne la fréquence des achats, près des deux tiers (61 %) des acheteurs déclarent avoir consommé cinq articles ou plus en ligne au cours des trois mois précédant novembre 2023.

Principales catégories d'achats

L'étude a montré que les cinq catégories les plus importantes sur l'ensemble des marchés étaient les suivantes :

Vêtements, sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussures Beauté et santé Jouets et loisirs Sports et loisirs Téléphones et télécommunications

Les consommateurs espagnols sont les plus sportifs, 58 % d'entre eux achetant des produits liés au sport et aux loisirs.

Les produits les plus populaires auprès des consommateurs français appartiennent à la catégorie beauté et santé.

Les consommateurs britanniques sont les plus susceptibles d'acheter en ligne des produits liés aux mariages et aux événements, plus d'un quart d'entre eux (26 %) déclarant avoir dépensé de l'argent dans cette catégorie.

Près de 79 % des consommateurs allemands ont acheté des produits d'habillement en ligne au cours des trois derniers mois, et près de 25 % d'entre eux ont dépensé en moyenne entre 81 et 172 €*.

Temps passé en ligne

En moyenne, 29 % des internautes ont passé 1 à 2 heures par semaine à naviguer et rechercher des produits en ligne.. Les Espagnols se sont révélés être les plus assidus puisque 25 % d'entre eux passent entre 9 et 10 heures en ligne chaque semaine. Sur les quatre marchés, les consommateurs français passent le moins de temps en ligne. Ce constat s'applique à toutes les tranches d'âge.

Canaux d'achat

L'étude a montré que les cinq canaux d'achat les plus importants sur l'ensemble des marchés étaient les suivants :

Boutiques en ligne Site Web du vendeur Application mobile du vendeur Plateformes de vente de produits d'occasion Boutiques sur les médias sociaux

Au cours des trois derniers mois, le canal d'achat le plus populaire a été celui des boutiques en ligne, 50 % des consommateurs déclarant avoir fait des achats par ce biais. Toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ont déclaré qu'elles préféraient se rendre directement sur le site Web du détaillant.

Les achats via les médias sociaux étaient les plus populaires parmi les 16-24 ans (26 %) et chutaient à 8 % chez les 55 ans et plus. Dans toutes les tranches d'âge, les gens achètent davantage à partir de posts sponsorisés par des influenceurs qu'à partir de publicités sponsorisées par des célébrités, ce qui témoigne d'un changement culturel dans le pouvoir de la célébrité et de la montée en puissance de l'influenceur qui est perçu comme ayant un lien plus authentique avec son public.

Le livestreaming reste un canal d'achat émergent et a été plus populaire parmi les consommateurs masculins que féminins. C'est également en France qu'il est le plus populaire par rapport aux autres marchés.

Gary Topp, directeur commercial européen d'AliExpress, a déclaré : « Ce que nous pouvons constater à partir de ce premier Consumer Insight, c'est une passion durable pour le shopping en ligne parmi les Européens, en particulier dans les catégories qui concernent l'expression personnelle - l'habillement et la beauté. L'accent est également mis de plus en plus sur les places de marché numériques, parallèlement aux sites Web de vente au détail des marques, en tant qu'endroits où l'on navigue et où l'on achète régulièrement. J'ai hâte de voir ce que les données révéleront au fil du temps sur les comportements d'achat en ligne des consommateurs européens. »

Le lancement du rapport coïncide avec le lancement des promotions d'hiver d'AliExpress, où les consommateurs peuvent bénéficier d'importantes réductions allant jusqu'à 75 % sur des millions de produits dans des catégories telles que les vêtements d'hiver, les jouets pour enfants, les appareils électroménagers et les produits numériques. Associée à la livraison gratuite, aux retours gratuits et à la livraison rapide, cette opération de shopping promet d'incroyables bonnes affaires. La vente commencera à 00:00:00 PST le 8 janvier et se terminera à 00:00:00 PST le 12 janvier.

*Tous les prix en £ concernent les produits britanniques et tous les prix en € concernent les produits espagnols, français et allemands

À propos du AliExpress Consumer Insight Report

4 039 consommateurs âgés de plus de 16 ans de France, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni ont été interrogés sur leurs habitudes d'achat en ligne. Les consommateurs ont été interrogés entre le 27/11/23 et le 01/12/23.

À propos du Consumer Insight d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique d'entreprise à consommateur (B2C) qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et aux quatre coins du globe. Outre la version anglaise, la plateforme AliExpress est également disponible dans 17 autres langues. AliExpress fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

