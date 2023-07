AliExpress participa do Fórum E-Commerce Brasil Week e anuncia 100% de cashback na comissão para incentivar e atrair novos vendedores brasileiros

Novos sellers podem garantir três meses com 100% de devolução em programa de comissionamento

SÃO PAULO, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- O site internacional de varejo do Grupo Alibaba, o AliExpress, confirma presença no principal evento de e-commerce do Brasil, o Fórum E-Commerce. O marketplace estará com estandes e palestras exclusivas, além de oferecer um programa de 100% de cashback por três meses para novos sellers que se inscreverem durante esse período.

A ação é mais uma iniciativa do AliExpress para incentivar o crescimento dos vendedores locais na plataforma, que já oferece também uma das menores taxas de comissão do mercado. Os vendedores que registrarem novas lojas no Aliexpress pelo link https://s.click.aliexpress.com/e/_mP0T5jG até o dia 27 de julho de 2023, podem se inscrever em um programa especial de comissionamento do AliExpress que garantirá 100% de cashback por três meses. Os sellers interessados também podem tirar dúvidas no estande do AliExpress no Fórum E-Commerce Brasil.

"Essa ação do AliExpress reforça nosso comprometimento de incentivo ao comércio nacional. Acreditamos que dar acesso aos vendedores brasileiros aos milhões de usuários que entram todos os meses na nossa plataforma é fortalecer o crescimento de todo ecossistema nacional. Queremos atrair novos sellers e oferecer condições para que cada vez mais empresas possam crescer e ter lucro usando nossa plataforma.", diz Briza Bueno, diretora do AliExpress no Brasil.

Compromisso com os vendedores brasileiros

O AliExpress já oferece aos lojistas brasileiros comissões mais baixas e competitivas do que a média do mercado nacional. Os lojistas pagam valores entre 5% e 8% (os percentuais variam conforme a categoria dos produtos vendidos) de seu faturamento à plataforma, que assegura, além de sua tecnologia e base de usuários, um serviço integrado de logística.

"Ter a menor comissão do mercado já é um atrativo por si só, e somado aos três meses com 100% de cashback para quem se inscrever no período das feiras, torna tudo ainda mais convidativo. É a primeira vez que participamos desses eventos. Fizemos diversos investimentos e parcerias para construir uma estrutura robusta para o seller brasileiro, e é uma ótima oportunidade para vendedores de todos os tamanhos testarem nossa plataforma e obterem resultados acima da média", diz Rodrigo Leite, diretor comercial do AliExpress.

Além da excelência logística, custo competitivo para frete grátis, principais integradores do país e menores comissões, o serviço de vendas locais do AliExpress assegura aos lojistas brasileiros em sua plataforma um fluxo de repasses financeiros mais rápido que a média do mercado e a possibilidade de realizarem saques, sem custos, diariamente. Os vendedores que abrirem suas lojas no marketplace também poderão se beneficiar, ainda, de ferramentas de marketing inovadoras criadas pelo grupo Alibaba para melhorar a conversão e performance de suas vendas.

Outra ferramenta que tem fortalecido os resultados dos vendedores locais e chamado bastante a atenção do público brasileiro é o programa de afiliados do AliExpress, que já possui milhares de parceiros e é uma oportunidade tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas ganharem comissões em troca da divulgação dos produtos do site.

Presença nos maiores eventos do país

Durante o Fórum E-Commerce Brasil, que acontece de 25/07 a 27/07, Briza Bueno, Diretora do AliExpress no Brasil, apresentará a palestra ''Futuro do Retail: Desvendando Tendências Inovadoras na China e seu Potencial para Impulsionar a Transformação no Brasil''.

O estande do AliExpress também será uma atração imperdível durante todo o evento, pois a marca promoverá uma série de palestras com conteúdos variados para colaborar com o crescimento dos vendedores na plataforma. Algumas das palestras incluem:

Rodrigo Leite , Diretor Comercial do AliExpress, vai levar ao público os planos para impulsionar as lojas de vendedores brasileiros.

, Diretor Comercial do AliExpress, vai levar ao público os planos para impulsionar as lojas de vendedores brasileiros. Michael Ribas , Gerente de Hunting, vai guiar os novos sellers no passo a passo para ingressar na plataforma.

, Gerente de Hunting, vai guiar os novos sellers no passo a passo para ingressar na plataforma. Jorge Gloss , Gerente de Branding, vai apresentar as ferramentas de social commerce do marketplace.

, Gerente de Branding, vai apresentar as ferramentas de social commerce do marketplace. Rafael Bonfa conduzirá uma palestra sobre o programa de afiliados do AliExpress, mostrando como ele colabora com os sellers e contribui para o seu desenvolvimento na plataforma.

conduzirá uma palestra sobre o programa de afiliados do AliExpress, mostrando como ele colabora com os sellers e contribui para o seu desenvolvimento na plataforma. Isabel Cartaxo , Gerente de Key Accounts do AliExpress, compartilha as estratégias utilizadas pelos sellers de sucesso e como eles empregam ferramentas de marketing para impulsionar suas vendas.

, Gerente de Key Accounts do AliExpress, compartilha as estratégias utilizadas pelos sellers de sucesso e como eles empregam ferramentas de marketing para impulsionar suas vendas. Danny Ackerman , Diretor Sênior de Global IP Enforcement, leva ao público os esforços da marca na proteção à propriedade intelectual, entre outros tópicos relevantes.

A programação completa pode ser conferida no link fornecido.

Com essas palestras de profissionais experientes e uma variedade de conteúdos relevantes, o AliExpress pretende proporcionar uma experiência enriquecedora para todos os participantes do evento, auxiliando no sucesso dos vendedores e promovendo o avanço do e-commerce no Brasil.

Sobre o AliExpress - Lançado em 2010, AliExpress é uma plataforma de e-commerce business-to-consumer (B2C) que possibilita consumidores a comprarem diretamente de fabricantes e distribuidores da China e de todo o mundo. Além da versão global em inglês, a plataforma do AliExpress também está disponível em outras 17 línguas. AliExpress é parte do Alibaba International Digital Commerce Group.

