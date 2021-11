All In On F: 2021 SEMA Show - Guía de medios de Lexus

Para celebrar todas las prestaciones y el alto rendimiento del Lexus F, Lexus solicitó ayuda a dos íconos de las carreras, Townsend Bell y Scott Pruett, quienes consultaron con los socios de las modificaciones de élite para hacer realidad su visión cargada de inspiración de un sedán IS de alto rendimiento.

Lexus IS 500 – Lexus se asoció con Hiraku Co. y con el embajador de Lexus, Townsend Bell, para desarrollar una versión IS 500 inspirada en el rendimiento en las calles que resultase particularmente atractivo.

Lexus IS 350 – Lexus se asoció con DSPORT Magazine y con el embajador de Lexus, Scott Pruett, para desarrollar el IS 350 que se inspira en un rendimiento en las pistas increíble.

Las interesantes versiones inspiradas en F se exhibirán en el stand #21803 de Lexus en el salón central.

LA EVOLUCIÓN DE F Y F SPORT

Además de los automóviles de exhibición y del proyecto SEMA, Lexus anuncia la evolución de la estrategia F y F SPORT, que se inició en 2008 con el legendario IS-F. Comenzando por el rendimiento del ES 500 F SPORT 2022, la gama de rendimiento actual de Lexus se ampliará de F SPORT y F a cuatro niveles distintos: diseño del F SPORT, maniobrabilidad del F SPORT, rendimiento del F SPORT y F. Cada nivel incluirá modelos con una gama exclusiva de mejoras en el rendimiento.

Diseño del F SPORT : para aquellos que aprecian un estilo audaz e inconfundible, estos vehículos pueden presentar un diseño exterior inspirado en el deporte, con parachoques delanteros y traseros, parrilla y llantas exclusivos.

: para aquellos que aprecian un estilo audaz e inconfundible, estos vehículos pueden presentar un diseño exterior inspirado en el deporte, con parachoques delanteros y traseros, parrilla y llantas exclusivos. Manejo del F SPORT se apoyará en el diseño con componentes de suspensión deportivos perfeccionados en las pistas, incluida la suspensión variable adaptativa. Los asistentes pueden esperar curvas y capacidad de respuesta que inspiran confianza de los flamantes NX y LX 2021.

se apoyará en el diseño con componentes de suspensión deportivos perfeccionados en las pistas, incluida la suspensión variable adaptativa. Los asistentes pueden esperar curvas y capacidad de respuesta que inspiran confianza de los flamantes NX y LX 2021. Rendimiento del F SPORT : además de los componentes de suspensión actualizados, estos modelos pueden admitir un tren de potencia de mayor rendimiento, como se observa en el 2022 ES 500.

: además de los componentes de suspensión actualizados, estos modelos pueden admitir un tren de potencia de mayor rendimiento, como se observa en el 2022 ES 500. F: como expresión más elevada del rendimiento de Lexus, los modelos F se actualizarán aún más con componentes innovadores desarrollados para las pistas, en particular frenos actualizados, aerodinámica avanzada y materiales livianos.

En el futuro, los nuevos modelos de Lexus adoptarán esta nueva estrategia de rendimiento. Pronto se anunciarán más detalles.

PRESENTACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO EN LAS CALLES DEL IS 500 POR HIRAKU Y TOWNSEND BELL

El Lexus IS 500 2022 es el máximo exponente de F SPORT Performance para el sedán deportivo de Lexus. De fábrica, el modelo combina un V8 de 5.0 litros de 472 hp de carrera con los detalles del sedán cuidadosamente diseñados que todos esperan de Lexus. Para el 2021 SEMA Show, Lexus se asoció con Hiraku Co. y con el embajador de Lexus, Townsend Bell, para desarrollar una versión IS 500 inspirada en el rendimiento en las calles que resultase particularmente atractivo.

ESTILO

Las líneas deportivas del IS 500 funcionan como un lienzo perfecto para un tratamiento exterior que agrega presencia a través de un kit de carrocería impresa en 3D única. Diseñado por Hiraku Co., la carrocería incluye un alerón de labio delantero, escalones laterales, difusor trasero, guardabarros delanteros, protecciones de parachoques, alerón de techo trasero y guarnición de parachoques trasero, complementado con un capó y un maletero de fibra de carbono de Seibon. La carrocería está envuelta en vinilo que apenas puede ser percibido por la retina y que ofrece una interpretación moderna de los elementos de estilo de rejilla tradicionales de Lexus.

RENDIMIENTO

Esta experiencia de conducción en la calle de IS 500 se complementa con algunas modificaciones interesantes que mejoran la apariencia del V8. En cuanto a la inducción, presenta una caja de inducción A'PEXi personalizada con un tubo de succión de fibra de carbono para carreras de TOMS. Los humos generados salen a través de un sistema de escape A'PEXi N1 Evolution Extreme Quad Ti-tip que hace rugir al 2UR-GSE V8.

El control mejorado y más rápido del acelerador también forma parte de la composición gracias a la adición del control de aceleración que es controlado por la aplicación Shiftpower 4.0 de Beat Soni.

MANIOBRABILIDAD

El chasis del sedán deportivo se ha reforzado para obtener mejores reflejos con la ayuda de refuerzos de chasis de TOMS sobre la suspensión delantera y trasera. Un sistema de coilovers ajustables A'PEXi N1 EXV de 32 vías ayuda a mantener el automóvil estable. Las llantas Rotiform LAS-R con cubiertas aerodisc únicas en su género agregan una sensación de estilo retro-moderno. Estas llantas extra anchas de 20" están revestidas con caucho Nitto Invo y se complementan con un sistema de frenos GT de Brembo con mordazas pintadas a la medida que permiten obtener la potencia de frenado necesaria.

PRESENTACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO EN LAS CALLES DE LA BUILD BOX DEL ES 500 POR BUILT BOX HIRAKU CO./TOWNSEND BELL

Exterior Capó de fibra de carbono de Seibon



Maletero de fibra de carbono de Seibon



Alerón de labio delantero de Hiarku



Guardabarros delanteros de Hiraku Todos los componentes están impresos en 3D en las instalaciones

Escalón lateral de Hiraku



Protecciones delanteras de Hiraku



Alerón de techo trasero de Hiraku



Alerón trasero de Hiraku



Guarnición de parachoques trasera de Kiraku

Apariencia personalizada

de la carrocería Wraptialian/Orafoll Americas Apariencia de la carrocería en blanco mate con acentos en verde azulado y un diseño de rejilla en blanco brillante Chasis Refuerzos delantero y trasero del chasis TOMS



Coilovers ajustables de 32 vías A'PEXi N1

Frenos Sistema GT de Brembo delantero y trasero Mordazas pintadas a la medida Sonido y

movimiento Sistema de escape A'PEXi N1 Evolution Extreme Quad Ti-Tip



Caja de inducción personalizada A'PEXi



Tubo de succión de fibra de carbono TOMS Racing



Control del acelerador controlado por la aplicación Shiftpower 4.0 de Beat

Soni

Llantas Delanteras, 20 X 9" Rotiform LAS-R +Aerodisc (antracita)

Traseras, 20 X 10.5" Rotiform LAS-R +

aerodisc

(antracita) Neumáticos Delanteros 245/35-20 Nitto Invo

Traseros 275/30-20 Nitto Invo Interior Asientos reclinables de fibra de carbono Sparco SPX



Volante de Alcántara personalizado



RENDIMIENTO EN LAS PISTAS DEL IS 350 POR DSPORT Y SCOTT PRUETTE

El 2021 Lexus IS 350 F SPORT se ubica justo un peldaño más abajo de la escalera de rendimiento del F SPORT de la marca. Desde la fábrica, este nivel del sedán de alto rendimiento de Lexus presenta una mejor maniobrabilidad gracias a su sistema de suspensión variable adaptativa (AVS) y un diferencial de deslizamiento limitado disponible. Reconociendo el potencial de esta recientemente renovada plataforma IS, Lexus logró que DSPORT Magazine se asociase con el legendario corredor de autos, Scott Pruett, para colaborar en una primera fase de una misión a más largo plazo para convertir este ES 350 en un arma para las pistas, a diferencia de cualquier IS anterior.

Para SEMA 2021, que refleja los desafíos de la cadena de suministro que enfrentan los principales elementos de construcción como el tren de potencia, este ES 350 se presenta como una "construcción inversa" con un enfoque en el exterior, la suspensión y algunas modificaciones en el interior. Para SEMA 2022, el proyecto se desarrollará completamente y ofrecerá más del doble de sus caballos de fuerza actuales y mejoras en la velocidad sobre las pistas, según se compartió a través de la editorial DSPORT. Actualmente, este proyecto sigue siendo impulsado por un potente motor V6 de 311 caballos de fuerza de 3.5 litros de aspiración normal que imprime al sedán su gran rendimiento.

Con un toque de color suficientemente llamativo, el tratamiento exterior rinde homenaje a Scott Pruett, embajador de la marca Lexus y miembro del salón de la fama del automovilismo. Troy Lee Design desarrolló un diseño exclusivo para el exterior con matices y colores del arte del casco de Pruett. Troy Lee y Scott Pruett comparten una larga historia que abarca las décadas en el automovilismo de Scott. Este vinilo fue aplicado por Boss Wraps, un experto de Fountain Valley Ca., sobre un kit de carrocería de Artisan Spirits de Japón.

El SEMA 2021 marca el debut mundial de los kits de carrocería aplicados a mano de Artisan Spirits que agregan la actitud y la amplitud necesaria para albergar el caucho que se requiere para que este IS cumpla con su misión futura en las pistas. El kit se distingue por su ajuste y acabado superiores.

En consonancia con esta misión futura en las pistas de IS 350, la unidad de fabricación de Design Craft ha instalado una barra antivuelco de cuatro puntos con un arnés SPARCO de cinco puntos que mantiene seguro al conductor en los asientos de carrera SPARCO QRT-K Carbon/Kevlar. Para la suspensión, los coilovers personalizados de KW Variant 3 ayudan a mantener el vehículo controlado y estabilizado, a la vez que ofrecen un rango de ajuste de altura. El sistema de frenos de cerámica de carbono de la edición Lexus RCF Track se ha utilizado también en este IS.

El automóvil cuenta con dos juegos de ruedas diferentes para la pista y la calle. La combinación superliviana enfocada en las pistas está representada por el ADVAN Racing Beyond GT con llantas de 19" con acabado Hyper Black Machine. Las llantas del evento son modelos de Rotiform KPS de 20" en cobre mate. Todas las cubiertas de las llantas son de caucho Michelin Pilot Sport 4s.

RENDIMIENTO DE LA BUILD BOX DEL IS 350 EN LAS PISTAS POR DSPORT Y SCOTT PRUETTE

Exterior Kit de carrocería completo de fibra de vidrio y tejido de fibra de carbono de Artisan Spirits





Guardabarros de ancho FR (más de 30 mm)



Faldones RR (más de 50 mm)



Escalón lateral de fibra de carbono



Divisor delantero de fibra de carbono



Difusor trasero



Ala de fibra de carbono con soportes de titanio

Frente de fibra de carbono Apariencia personalizada de la carrocería Aplicado por Boss Wraps Troy Lee Design con inspiración en el arte del casco de Pruett Chasis Barra antivuelco de 4 puntos de diseño artesanal con barra de arnés integrada Sintonizador DOM de 1.75" Suspensión Coilovers de altura ajustable KW Variant 3 Ajuste independiente de compresión/rebote, FR

Resorte helicoidal de mayor velocidad, FR

Ajuste independiente de compresión/rebote, RR

Resorte de mayor velocidad con ajuste de altura, RR Frenos Sistema de frenos de cerámica de carbono RC F Track Edition

Llantas/neumáticos Paquete para las pistas:

ADVAN Racing Beyond GT Hyper Black Machine 19 x 9.5 + 29 (D), 19 x 10.5 + 15 (T)

Neumáticos Michelin Pilot Sport 4S

275/35R19 (D), 305/30R19 (T)

Paquete para el evento:

Rotiform 20" KPS, cobre Mónaco mate (evento)



Neumáticos Michelin Pilot Sport 4S 275/30R20 (D), 325/25R20 (T) Interior Asientos de carrera SPARCO QRT-K Carbon/Kevlar Deslizador de asiento de diseño artesanal Fab Power

Arnés de carrera de cinco puntos SPARCO



La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el rendimiento emocionante le permite a esta marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su viaje en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea de vehículos para satisfacer las necesidades de clientes internacionales de lujo en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden a través de 242 concesionarios que ofrecen una línea completa de vehículos de lujo. Con seis modelos que incorporan Lexus Hybrid Drive, Lexus es el líder de híbridos de lujo. Lexus también ofrece ocho modelos F SPORT y dos modelos de rendimiento F. Lexus está comprometida con ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

