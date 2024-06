ALL ON ! FEELM lance des séries de solutions innovantes à Dubaï

Le World Vape Show a organisé avec succès six expositions sur le vapotage dans le monde et est l'un des événements les plus influents de l'industrie à l'échelle mondiale. Cette année, l'espace d'exposition a triplé par rapport à l'année dernière, rassemblant plus de 25 000 participants et plus de 400 marques de vapotage, couvrant presque toutes les grandes marques de vapotage sur le marché actuel.

Avec le lancement de FEELM Pro, le marché de la TPD entre dans une nouvelle phase de développement

Alors que des pays comme la France et le Royaume-Uni prévoient d'interdire les vapoteuses jetables, la catégorie des pods, qui est plus écologique et plus rentable, a de nouveau émergé comme un choix important pour les détaillants et les consommateurs, faisant entrer le marché de la TPD dans une nouvelle phase de réorganisation.

Répondant rapidement à la demande du marché, FEELM a officiellement lancé la solution de pod de vapotage de nouvelle génération — FEELM Pro—à Dubaï. Cette solution s'adresse aux consommateurs qui recherchent des saveurs explosives en utilisant la dernière technologie de résistance en céramique de FEELM, avec une résistance en céramique plus fine pour une puissance explosive. Cela garantit une alimentation suffisante en e-liquide à chaque bouffée, évitant la perte d'arôme pendant l'atomisation et offrant une reproduction des saveurs plus élevée et plus stable.

En outre, FEELM Pro dispose d'une structure de pod innovante avec un flux d'air plus court pour une sortie plus fluide. La taille des particules d'aérosol est augmentée de 35 % par rapport à des produits similaires. Par conséquent, l'arôme et le goût sucré sont plus facilement déclenchés, avec une consistance gustative élevée allant jusqu'à 95 %. Les utilisateurs ressentiront facilement la sensation de remplissage de la bouche et le hit en gorge.

FEELM Pro est également très facile à utiliser, ce qui répond au problème du marché avec des produits similaires qui nécessitent une période d'attente après l'insertion du pod. Il offre une utilisation instantanée, et les utilisateurs peuvent voir le niveau d'e-liquide en temps réel à travers le réservoir transparent, ce qui leur permet d'avoir l'esprit tranquille.

En plus de FEELM Pro, FEELM a présenté deux séries différentes de solutions à grande capacité de bouffées au salon de Dubaï : la solution jetable TANKER de 5 000 bouffées conforme à la TPD, et la solution QUAD SHOT Pro de 3 200 bouffées conformes à la TPD. La première offre les modes Balance et Turbo qui permettent aux consommateurs d'expérimenter des différences de goût selon les modes ; la seconde utilise la solution FEELM Turbo qui permet de réaliser un bond qualitatif dans l'explosivité des saveurs par rapport à des produits similaires, en étant à la fois doux et sucré.

« Concernant la conformité, nous nous efforçons d'innover sur le plan technologique en matière d'explosivité et de reproduction des saveurs, d'interaction homme-machine et de jouabilité, a déclaré Rex Zhang, vice-président de FEELM. Nous espérons collaborer avec davantage de clients à l'avenir, enracinés dans le marché de la DPT, afin de répondre aux besoins personnalisés de différents consommateurs et d'aider l'industrie à entamer une nouvelle étape de développement. »

Avec le lancement de six séries de solutions, l'avantage concurrentiel différencié de FEELM est mis en évidence sur les marchés non TPD

Par rapport au développement de plus en plus net du marché de la TPD en raison des attentes politiques, le développement des marchés non TPD semble plus diversifié. Les marchés de certaines régions en sont encore à leurs débuts et doivent être développés de toute urgence, tandis que la concurrence dans d'autres régions est devenue féroce.

Grand écran, double résistance, haute explosivité, interaction : chaque élément « + » peut instantanément ouvrir un marché, attirer un lot de consommateurs et nourrir le prochain produit populaire. Comme l'a dit Dickens, c'est le meilleur et le pire des temps.

Quelle que soit l'évolution des temps, FEELM est prêt à réagir. Lors de ce salon de Dubaï, FEELM a présenté 6 séries de solutions différentes, englobant tous les éléments innovants « + » existants sur le marché, et grâce à des mises à niveau technologiques, réalisant différentes combinaisons d'éléments « + » et des mises à niveau de l'expérience.

Par exemple, « Galaxy Display + Quattro Mesh », la première solution jetable de 30 000 bouffées dotée d'un écran panoramique à quatre côtés et d'une puissance ultra élevée apporte une combinaison à haute configuration d'un écran panoramique à quatre côtés de 4,8 pouces et d'une quadruple maille combinée avec une haute puissance de 40 W + 6 modes de bouffées différentes. Avec cet appareil, vous découvrirez toutes les innovations technologiques de pointe et en tomberez instantanément amoureux.

Un autre exemple est la première solution de conception modulaire multifonctionnelle « Off Charge » de 18 000 bouffées au monde. Elle s'efforce d'offrir une jouabilité ultime, en apportant de nouvelles idées grâce à une conception modulaire et en ajoutant un écran intelligent. Appuyez sur un bouton pour découvrir différentes saveurs. Après avoir démonté le module, vous pouvez fumer le pod tout en rechargeant votre téléphone avec l'EPS ; c'est amusant et pratique.

En outre, « FEELM Turbo DUO », la première solution avec une résistance en céramique à double explosion de puissance de 20 000 bouffées maintient l'explosivité élevée de la série FEELM Turbo, doublant l'explosivité de saveur avec des doubles résistances en céramique. Elle vous permet de vous émerveiller à nouveau de la belle expérience offerte par la puissance de l'explosion. De plus, le réglage de deux modes de puissance différents est devenu l'un des points forts de cette solution « + » innovante.

Comme l'a déclaré un consommateur qui a découvert tous les produits FEELM sur place : « Entrer sur le stand FEELM, c'est comme entrer dans un grand magasin. Quelles que soient vos exigences, il y a toujours un produit qui vous transporte et vous fera vous attarder. » Voilà peut-être l'intention initiale de FEELM, d'approfondir continuellement l'innovation technologique en matière d'atomisation, et de s'engager à offrir de meilleures expériences d'atomisation aux clients et aux consommateurs.

