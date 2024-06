ALL ON! FEELM stellt innovative Serienlösungen in Dubai vor

Die World Vape Show hat weltweit bereits 6 Vape-Messen erfolgreich durchgeführt und ist eine der einflussreichsten Branchenveranstaltungen weltweit. In diesem Jahr hat sich die Ausstellungsfläche im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht, und es kommen über 25.000 Besucher und mehr als 400 Vape-Marken zusammen, die fast alle führenden Vape-Marken auf dem aktuellen Markt abdecken.

Mit der Einführung von FEELM Pro betritt der TPD-Markt eine neue Entwicklungsstufe

Da Länder wie Frankreich und das Vereinigte Königreich ein Verbot von Einwegdampfern planen, ist die umweltfreundlichere und kostengünstigere Pod-Kategorie wieder zu einer wichtigen Wahl für Einzelhändler und Verbraucher geworden, was den TPD-Markt in eine neue Phase der Umstrukturierung geführt hat.

FEELM reagierte schnell auf die Marktnachfrage und brachte in Dubai offiziell die nächste Generation von Vape-Pods auf den Markt – FEELM Pro. Diese Lösung erfüllt das Streben der Verbraucher nach explosivem Geschmack durch den Einsatz der neuesten FEELM-Keramikspulen-Technologie, die eine dünnere Keramikspule für explosive Leistung bietet. Dadurch wird bei jedem Zug reichlich E-Liquid zugeführt, was Aromaverluste bei der Zerstäubung vermeidet und eine höhere, stabilere Geschmackswiedergabe ermöglicht.

Außerdem verfügt der FEELM Pro über eine innovative Pod-Struktur mit einem kürzeren Luftstrom für eine gleichmäßigere Ausgabe. Die Partikelgröße des Aerosols ist im Vergleich zu ähnlichen Produkten um 35 % größer. Dadurch werden Aroma und Süße leichter ausgelöst, mit einer hohen Geschmackskonsistenz von bis zu 95 %. Die Nutzer werden das mundfüllende Gefühl und die Wirkung im Rachen leicht spüren.

FEELM Pro ist auch sehr einfach in der Anwendung und löst das Marktproblem, dass ähnliche Produkte eine Wartezeit nach dem Einsetzen der Kapsel erfordern. Sie ist sofort einsatzbereit, und der Benutzer kann den Flüssigkeitsstand in Echtzeit durch den durchsichtigen Tank sehen, was ihm Sicherheit gibt.

Zusätzlich zu FEELM Pro präsentierte FEELM auf der Messe in Dubai 2 verschiedene Serien von Lösungen für große Puffs: die TPD-konforme 5.000-Puff-Einweglösung TANKER und die TPD-konforme 3.200-Puff-Vape-Pod-Lösung QUAD SHOT Pro. Erstere bietet die Modi Balance und Turbo, die es den Verbrauchern ermöglichen, die Geschmacksunterschiede in den verschiedenen Modi zu erleben; letzteres verwendet die FEELM-Turbo-Lösung, die im Vergleich zu ähnlichen Produkten einen qualitativen Sprung in der Geschmacksexplosivität erreicht und sowohl weich als auch süß ist.

„Unter Einhaltung der Vorschriften streben wir nach technologischer Innovation in Bezug auf Geschmacksexplosivität, Geschmackswiedergabe, Mensch-Maschine-Interaktion und Spielbarkeit", so Rex Zhang, Assistant President bei FEELM. „Wir hoffen, in Zukunft mit mehr Kunden zusammenzuarbeiten, die im TPD-Markt verwurzelt sind, um die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Verbraucher zu erfüllen und der Branche zu helfen, eine neue Entwicklungsstufe zu erreichen."

Einführung von Lösungen der sechsten Serie, die FEELMs differenzierten Wettbewerbsvorteil in Nicht-TPD-Märkten unterstreichen

Im Vergleich zu der aufgrund der politischen Erwartungen immer deutlicher werdenden Entwicklung des TPD-Marktes scheint die Entwicklung der Nicht-TPD-Märkte vielfältiger zu sein. Die Märkte einiger Regionen stecken noch in den Kinderschuhen und müssen dringend entwickelt werden, während der Wettbewerb in anderen Regionen sehr hart geworden ist.

Großer Bildschirm, zwei Spulen, hohe Explosivität, Interaktion -– jedes „+"-Element kann sofort einen Markt erschließen, eine Reihe von Konsumenten anziehen und das nächste beliebte Produkt hervorbringen. Wie Dickens sagte: Es ist die beste aller Zeiten, es ist die schlimmste aller Zeiten.

Unabhängig davon, wie sich die Zeiten ändern, ist FEELM bereit zu reagieren. Auf der Messe in Dubai präsentierte FEELM 6 verschiedene Serienlösungen, die alle aktuellen innovativen „+"-Elemente auf dem Markt abdecken und durch technologische Upgrades verschiedene Kombinationen von „+"-Elementen und Erfahrungs-Upgrades ermöglichen.

Zum Beispiel, bietet der weltweit erste 30.000 Puffs Einwegdampfer mit vierseitigen Surround-Bildschirm und ultrahohe Wattleistung „Galaxy Display + Quattro Mesh" eine hochkonfigurierte Kombination aus einem 4,8-Zoll-Vierseiten-Surround-Bildschirm und Quad-Mesh in Verbindung mit einer hohen Wattleistung von 40 W + 6 Modi für verschiedene Puffs. Mit diesem Gerät können Sie die neuesten technologischen Innovationen erleben und sich sofort in das Gerät verlieben.

Ein weiteres Beispiel ist die weltweit erste 18.000 Puffs umfassende multifunktionale modulare Designlösung „Off Charge". Sie strebt nach ultimativer Spielbarkeit, bringt neue Ideen mit einem modularen Design und einem intelligenten Bildschirm. Auf Knopfdruck erlebt man verschiedene Geschmacksrichtungen. Nach der Demontage des Moduls können Sie die Kapsel rauchen, während Sie Ihr Telefon mit dem EPS aufladen, das ist lustig und praktisch.

Zusätzlich setzt die weltweit erste 20.000 Puffs Double Burst Power Keramikspulenlösung „FEELM Turbo DUO" die hohe Explosivität der FEELM Turbo Serie fort und verdoppelt die Geschmacksexplosivität mit zwei Keramikspulen. Dadurch können Sie sich wieder von dem schönen Erlebnis der geborstenen Kraft begeistern lassen. Außerdem ist die Einstellung von 2 verschiedenen Leistungsmodi eines der Highlights dieser innovativen „+"-Lösung.

Ein Verbraucher, der alle Produkte von FEELM vor Ort erlebt hat, sagte: „Wenn man den FEELM-Stand betritt, ist es, als würde man ein Kaufhaus betreten. Egal wie wählerisch man ist, es gibt immer ein Produkt, das einen bewegt und zum Verweilen einlädt." Vielleicht ist dies die ursprüngliche Absicht von FEELM, die Innovation in der Zerstäubungstechnologie kontinuierlich zu vertiefen, um Kunden und Verbrauchern bessere Zerstäubungserlebnisse zu bieten.

