Allergy & Asthma Network celebra el vigésimo noveno evento anual de incidencia política en Capitol Hill, que impulsa prioridades políticas sobre el acceso y la asequibilidad de los pacientes

La Cumbre inaugural de defensores sociales y el premio Clarion al impacto en políticas públicas destacan la ampliación de las iniciativas nacionales de incidencia

FAIRFAX, Virginia, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que los costos de los medicamentos recetados continúan aumentando, Allergy & Asthma Network (AAN) lidera los esfuerzos nacionales de incidencia política para mejorar la asequibilidad, el acceso y la seguridad de los pacientes, en el marco del Día Mundial del Asma y que culminan en su evento emblemático Día de la Alergia y el Asma en Capitol Hill (AADCH), en Washington, D. C., el 6 de mayo de 2026. El tema de este año, "La receta para el progreso: cerrar la brecha en la asequibilidad y el acceso del paciente", destaca la urgente necesidad de eliminar las barreras financieras y sistémicas que impiden que las personas accedan a la atención y los medicamentos que necesitan.

La iniciativa de varios días se lanza con la cumbre de defensores sociales de la AAN, que forma parte de la Iniciativa de Liderazgo en Incidencia del Paciente (Patient Advocacy Leadership Initiative, PALI) de la organización, un programa nacional introducido en 2025 para capacitar y movilizar a pacientes y cuidadores como defensores de políticas eficaces. Esto marca el primer AADCH desde el lanzamiento de PALI, lo que refleja el compromiso ampliado de AAN para impulsar un movimiento de incidencia coordinado y de base comunitaria.

A través de la cumbre, los participantes obtienen herramientas para combatir la desinformación, compartir sus historias de manera efectiva y participar como voces de confianza en las plataformas digitales y en las políticas. Estos defensores capacitados llevarán sus voces directamente a Capitol Hill.

El día continúa con una recepción nocturna de incidencia política, en la que Georgina "Gio" Cornago recibirá el premio inaugural Clarion al impacto en políticas públicas de AAN por su liderazgo en el impulso de una legislación sobre preparación ante emergencias, tras la trágica pérdida de su hijo, Giovanni Cipriano, debido a una reacción anafiláctica durante sus vacaciones familiares en 2013.

"Ninguna familia debería vivir una situación así", afirmó Cornago. "La Ley de Gio consiste en garantizar que los socorristas estén capacitados y equipados para reconocer y responder de inmediato ante la anafilaxia. Cuando la epinefrina está disponible y se administra a tiempo, se pueden salvar vidas. Si esta ley puede salvar una sola vida, entonces el legado de Giovanni será de protección y esperanza para las familias de todo el mundo".

La iniciativa culmina el 6 de mayo con la 29.ª edición anual del AADCH, donde más de 100 defensores de todo el país se reunirán con miembros del Congreso junto con médicos, socios y formuladores de políticas para promover las prioridades federales de AAN durante el Mes Nacional de Concientización sobre el Asma y la Alergia.

"Durante casi cuatro décadas, Allergy & Asthma Network ha transformado la experiencia de los pacientes en acciones políticas", señaló Nissa Shaffi, jefa de Políticas e Incidencia de la AAN. "Con el lanzamiento de PALI, estamos fortaleciendo ese impacto y dotamos a los defensores con las habilidades y la plataforma para impulsar un cambio sostenido y significativo".

Prioridades de la política

Los defensores instarán al Congreso a impulsar legislación clave:

Ley Safe Step : reformar los protocolos de terapia escalonada

: reformar los protocolos de terapia escalonada Ley de copagos HELP : contar la asistencia para copagos como parte de los costos de bolsillo

: contar la asistencia para copagos como parte de los costos de bolsillo Ley de Gio : reforzar la respuesta de emergencia ante reacciones alérgicas graves

: reforzar la respuesta de emergencia ante reacciones alérgicas graves Ley One School One Nurse: abordar la escasez de enfermeras en las escuelas nacionales

Allergy & Asthma Network alienta a los pacientes y sus familias a compartir sus experiencias personales con los miembros del Congreso, ya que estas historias desempeñan un papel fundamental en la formulación de políticas informadas y centradas en el paciente. Los pacientes y cuidadores de todo el país también pueden participar de forma virtual a través de la plataforma Take Action de AAN.

Acerca de Allergy & Asthma Network

Fundada en 1985, Allergy & Asthma Network es la principal organización sin fines de lucro de divulgación, educación, incidencia política e investigación para personas que viven con asma, alergias y afecciones relacionadas. Nuestra misión es simple pero profunda: impulsar la investigación centrada en el paciente y promover mejores resultados, acceso a la atención, educación y tratamientos que conduzcan a una mejor salud y calidad de vida. Nos especializamos en hacer que la información médicamente precisa sea comprensible para todos, en promover la atención basada en evidencia y en promover la colaboración entre pacientes, médicos, investigadores, defensores y formuladores de políticas. Más información en AllergyAsthmaNetwork.org.

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FUENTE Allergy & Asthma Network