ALLIANCEBERNSTEIN CLOSED-END FUNDS ANNOUNCE DISTRIBUTION RATES

Sep 22, 2025, 16:06 ET

NEW YORK, Sept. 22, 2025 /PRNewswire/ -- The AllianceBernstein Closed-End Funds declared the following distributions today:

FUND NAME AND DISTRIBUTIONS

EX-DATE

RECORD DATE

PAYMENT DATE





AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. (NYSE: AWF)

10/2/2025

10/2/2025

10/17/2025

$0.0655 per share of investment income








AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. (NYSE: AFB)

10/2/2025

10/2/2025

10/17/2025

$0.04657 per share of investment income



The Funds are managed by AllianceBernstein L.P.

