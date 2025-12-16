Allink Biotherapeutics conclut des tours de table supplémentaires de 47 millions de dollars de la série A pour accélérer les programmes cliniques et le développement de nouvelles plates-formes

L'entreprise a obtenu 47 millions de dollars grâce à l'extension de la série A menée par Legend Capital et Meituan Long-Z Investment, avec un fort soutien de la part de nouveaux investisseurs et de soutiens existants.

Des produits destinés à l'avancement de deux programmes de conjugués anticorps-médicaments (ADC) différenciés et hautement compétitifs dans le cadre d'essais de phase I à l'échelle mondiale

Le financement permettra de poursuivre le développement de plateformes ADC et d'anticorps multispécifiques afin de remédier aux limites critiques des thérapies biologiques existantes.

SHANGHAI, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Allink Biotherapeutics, Inc. (AllinkBio), une société de biotechnologie en phase clinique qui se concentre sur le développement de conjugués anticorps-médicaments (ADC) avancés et de thérapies à base d'anticorps multispécifiques pour l'oncologie et l'immunologie, a annoncé aujourd'hui la conclusion réussi de ses tours de table supplémentaires de la série A pour lever 47 millions de dollars US. Ces tours supplémentaires ont été dirigés par Legend Capital, qui soutient déjà l'entreprise, et par le nouvel investisseur Meituan Long-Z Investment, suivis par d'autres investisseurs importants, anciens et nouveaux, tels que Lanchi Ventures, Yuanbio Venture Capital, 5Y Capital, Lapam Capital, Runzhang Venture Capital, etc.

Avancement du développement clinique mondial de deux produits de premier plan

Les tours supplémentaires de la série A contribueront à faire progresser le développement clinique mondial des deux programmes phares de la société, qui présentent des avantages concurrentiels distincts. ALK201, un ADC ciblant le FGFR2b susceptible d'être le premier et le meilleur de sa catégorie, a démontré des signes d'efficacité encourageants dans plusieurs types de tumeurs avec un profil d'innocuité favorable, ce qui soutient son développement en tant que traitement de base pour les tumeurs solides surexprimant le FGFR2b. Parallèlement, les premières données cliniques concernant ALK202 ont apporté un soutien préliminaire au potentiel de l'ADC bispécifique EGFR/cMET en tant que traitement de base dans le cancer du poumon non à petites cellules. En outre, le programme est étendu à l'évaluation clinique d'un éventail plus large de types de tumeurs et de populations de patients définis par des biomarqueurs.

AllinkBio a commencé à développer les deux produits cliniques principaux par le biais d'une stratégie guidée par les biomarqueurs, conçue pour démontrer l'efficacité dans un large spectre de tumeurs solides. À court terme, la société prévoit de lancer des études de bithérapie afin d'explorer plus avant le potentiel thérapeutique des deux produits dans des populations de patients de première ligne plus larges. Ces initiatives permettront d'accélérer la préparation des essais pivots pour ALK201 et ALK202 tout en établissant un profil différencié dans leurs indications cibles respectives.

Augmenter les capacités des plates-formes de nouvelles technologies

Au-delà de sa technologie ADC, AllinkBio met en place une plateforme propriétaire d'engagement de cellules T masquées (TCE) afin de développer l'application des TCE pour les tumeurs solides. En matière d'immunologie, la société développe un portefeuille de médicaments candidats anticorps bi- et multispécifiques de premier ordre. Ancrés dans une conception biologique rationnelle, ces programmes ont pour objectif de fournir des solutions de nouvelle génération aux populations de patients mal desservies par les normes de soins actuelles.

« Nous apprécions sincèrement le soutien décisif et continu de nos investisseurs dans un délai aussi court », a déclaré Hui Feng, Ph.D., fondateur et directeur général d'AllinkBio. « Grâce à ce soutien, nous avançons avec une feuille de route clinique claire pour accélérer nos principaux programmes. Au-delà des deux programmes phares, notre moteur de découverte est pleinement activé, prêt à fournir une nouvelle vague de médicaments candidats innovants qui génèreront de la valeur supplémentaire dans un avenir prévisible. »

« Notre soutien continu se justifie par notre confiance dans l'efficacité de l'équipe d'AllinkBio et dans sa solide stratégie de développement », a déclaré Tan Hong, directeur général de Legend Capital. « L'avancement clinique rapide de ses deux principaux produits compétitifs constitue déjà une validation solide de la plateforme ADC de la société et présente une valeur significative. Nous attendons avec impatience les résultats cliniques à court terme et nous nous réjouissons de voir d'autres programmes innovants émerger de ses plates-formes de découverte. »

« L'équipe d'AllinkBio associe un état d'esprit international à une exécution de premier ordre, établissant un rythme remarquable dans le domaine des ADC », a déclaré Xuejing Guo, directeur général et responsable des soins de santé chez Meituan Long-Z Investment. « Nous sommes profondément impressionnés par le potentiel de sa plateforme technologique et nous sommes ravis d'aider l'équipe à traduire ces innovations originales en un impact mondial, afin de proposer des traitements qui changeront la vie des patients dans le monde entier. »

À propos d'AllinkBio

Fondée en 2023, AllinkBio est une société de biotechnologie au stade clinique qui se consacre à la découverte et au développement d'ADC différenciés et d'anticorps multispécifiques pour l'oncologie et l'immunologie. En s'appuyant sur une synergie de capacités de plates-formes innovantes et une efficacité exceptionnelle en matière de recherche et développement, l'entreprise a rapidement fait progresser deux candidats ADC vers des essais cliniques mondiaux de phase I. AllinkBio s'engage à faire progresser l'innovation en matière d'ADC et d'anticorps multi-spécifiques afin de transformer la vie des patients dans le monde entier.

