Allink Biotherapeutics schließt eine Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 47 Millionen US-Dollar ab, um klinische Programme und die Entwicklung neuartiger Plattformen voranzutreiben

Das Unternehmen sicherte sich 47 Millionen US-Dollar durch Verlängerungsrunden der Serie A unter der Leitung von Legend Capital und Meituan Long-Z Investment mit starker Unterstützung sowohl von neuen Investoren als auch von bestehenden Unterstützern

Erlöse zur Förderung von zwei differenzierten und äußerst wettbewerbsfähigen ADC-Programmen in globalen Phase-I-Studien

Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung von ADC- und multispezifischen Antikörperplattformen unterstützen, die darauf abzielen, kritische Einschränkungen bestehender biologischer Therapeutika zu überwinden

SHANGHAI, 16. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Allink Biotherapeutics, Inc. (AllinkBio), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und multispezifischer Antikörpertherapeutika für die Onkologie und Immunologie konzentriert, gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Erweiterungsrunden der Serie A bekannt, in denen 47 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden. Die Finanzierungsrunde wurde vom bestehenden Investor Legend Capital und dem neuen Investor Meituan Long-Z Investment angeführt, gefolgt von anderen namhaften bestehenden und neuen Investoren wie Lanchi Ventures, Yuanbio Venture Capital, 5Y Capital, Lapam Capital, Runzhang Venture Capital usw.

Vorantreiben der globalen klinischen Entwicklung für zwei führende Wirkstoffe

Die Finanzierungsrunde der Serie A wird dazu beitragen, die globale klinische Entwicklung der beiden führenden Programme des Unternehmens mit deutlichen Wettbewerbsvorteilen voranzutreiben. ALK201, ein potenziell erstklassiges und bestes FGFR2b-gerichtetes ADC, hat bei mehreren Tumorarten vielversprechende Wirksamkeitssignale mit einem günstigen Sicherheitsprofil gezeigt, was seine Entwicklung als Basistherapie für FGFR2b-überexprimierende solide Tumoren unterstützt. Parallel dazu haben erste klinische Daten zu ALK202 vorläufige Hinweise auf das Potenzial des bispezifischen ADC gegen EGFR/cMET als Eckpfeilertherapie bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs geliefert. Darüber hinaus wird das Programm auf die klinische Bewertung einer breiteren Palette von Biomarker-definierten Tumortypen und Patientengruppen ausgeweitet.

AllinkBio hat mit der Entwicklung beider klinischer Leitwirkstoffe begonnen. Dabei verfolgt das Unternehmen eine biomarkerbasierte Strategie, um die Wirksamkeit bei einem breiten Spektrum solider Tumoren nachzuweisen. Kurzfristig plant das Unternehmen die Einleitung von Kombinationsstudien, um das therapeutische Potenzial der beiden Wirkstoffe in einer breiteren Patientengruppe weiter zu untersuchen. Diese Initiativen werden die Vorbereitung von ALK201 und ALK202 für die zulassungsrelevanten Studien beschleunigen und gleichzeitig ein differenziertes Profil in ihren jeweiligen Zielindikationen etablieren.

Erweiterung der Fähigkeiten der Plattform für neuartige Technologien

Über seine ADC-Technologie hinaus etabliert AllinkBio eine proprietäre Plattform für maskierte T-Zell-Engager (TCE), um die Anwendung von TCEs bei soliden Tumoren weiterzuentwickeln. Im Bereich der Immunologie treibt das Unternehmen die Entwicklung eines Portfolios von erstklassigen bi- und multispezifischen Antikörper-Wirkstoffkandidaten voran. Diese Programme basieren auf rationalen biologischen Konzepten und zielen darauf ab, Lösungen der nächsten Generation für Patientengruppen bereitzustellen, die nach den aktuellen Versorgungsstandards unterversorgt sind.

„Wir schätzen die entschlossene und anhaltende Unterstützung unserer Investoren innerhalb eines so kurzen Zeitraums sehr", erklärte Dr. Hui Feng, Gründer und Chief Executive Officer von AllinkBio. „Mit dieser Unterstützung können wir unseren klaren klinischen Fahrplan zur Beschleunigung unserer Leitprogramme weiterverfolgen. Neben den beiden führenden Programmen ist unsere Forschungsplattform vollständig aktiviert und bereit, eine neue Welle innovativer Medikamentenkandidaten hervorzubringen, die in absehbarer Zukunft weiteren Mehrwert schaffen werden."

„Unsere anhaltende Unterstützung basiert auf unserem Vertrauen in die effiziente Umsetzung durch das Team von AllinkBio und dessen solide Entwicklungsstrategie", erklärte Tan Hong, Managing Director bei Legend Capital. „Die rasanten klinischen Fortschritte ihrer beiden wettbewerbsfähigen Leitprodukte bestätigen bereits jetzt die Leistungsfähigkeit der ADC-Plattform des Unternehmens und stellen einen erheblichen Mehrwert dar. Wir freuen uns auf die bevorstehenden klinischen Ergebnisse und darauf, weitere innovative Programme aus ihren Forschungsplattformen hervorgehen zu sehen."

„Das Team von AllinkBio verbindet eine internationale Denkweise mit erstklassiger Umsetzung und setzt damit bemerkenswerte Maßstäbe im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate", erklärte Xuejing Guo, Managing Director und Head of Healthcare bei Meituan Long-Z Investment. „Wir sind tief beeindruckt vom Potenzial ihrer Technologieplattform und freuen uns darauf, dem Team dabei zu unterstützen, diese originellen Innovationen weltweit umzusetzen und damit Patienten auf der ganzen Welt lebensverändernde Therapien anzubieten."

Information zu AllinkBio

AllinkBio wurde im Jahr 2023 gegründet und ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Erforschung und Entwicklung differenzierter ADCs und multispezifischer Antikörper für die Onkologie und Immunologie widmet. Dank der Synergie aus innovativen Plattformfähigkeiten und außergewöhnlicher F&E-Effizienz hat das Unternehmen zwei ADC-Kandidaten rasch in globale klinische Phase-I-Studien gebracht. AllinkBio engagiert sich für die Weiterentwicklung von ADC und multispezifischen Antikörpern, um das Leben von Patienten in Not weltweit zu verbessern.

KONTAKT: [email protected]