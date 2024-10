Allspring Global Investments lance un fonds UCITS obligataire multisectoriel global.

LUXEMBOURG, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), une société de gestion d'actifs internationale avec 590 milliards de dollars américains*d'actifs, est ravie d'annoncer le lancement de Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund, un OPCVM luxembourgeois qui vient s'ajouter à sa gamme existante de 17 fonds.

Allspring figure parmi les acteurs de premier plan en matière de gestion active obligataire et ce lancement de fonds multisectoriel répond à une demande croissante dans ce domaine émanant d'investisseurs d'Europe continentale, de Grande-Bretagne ainsi que d'Asie.

Le fonds Allspring Global Income sera géré par Janet Rilling, Noah Wise, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk et Sarah Harrison. L'équipe dispose d'une expertise sectorielle approfondie, avec une moyenne de 23 ans d'expérience professionnelle en matière d'investissement et 25 milliards de dollars américains sous conseil.

Le nouveau fonds est basé sur la stratégie Allspring Income Plus qui a fait ses preuves, disponible depuis 2012 et jusqu'à lors exclusivement aux États-Unis sous le nom d'Allspring Income Plus Fund.

L'approche d'investissement consiste à cibler un revenu et un rendement total attractifs en adoptant une gestion dynamique du capital à travers l'ensemble de l'univers obligataire. La stratégie est sans contrainte (« unconstrained ») et permet d'investir sur les marchés de la dette publique, de la dette titrisée, de la dette « investment grade », de la dette à haut rendement et de la dette émergente. Ce fonds est SFDR Article 8 et promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales mais n'a pas d'objectif d'investissement durable.

Le fonds est enregistré à la distribution au Luxembourg et au Royaume-Uni. Le fonds est actuellement en cours d'enregistrement en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Corée du Sud, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Suisse, à Hong Kong et à Singapour.

Andy Sowerby, responsable du développement international, a déclaré : « Il s'agit d'un lancement majeur, alors que nous continuons à élargir la gamme d'OPCVM d'Allspring pour répondre aux besoins de nos clients internationaux. Allspring est un acteur majeur de la gestion obligataire et la création du fonds Allspring Global Income apparaît comme une offre phare qui peut aider nos clients à naviguer sur des marchés obligataires complexes et en constante évolution. »

Sarah Harrison, Gérante de portefeuille senior, a déclaré : « Nous allouons stratégiquement sur une grande variété d'instruments obligataires, dans le but de générer de l'alpha venant de de l'allocation des titres et des secteurs, mais aussi venant du positionnement en duration et sur la courbe des taux. Cette approche éprouvée a permis de dégager des niveaux de rendements attractifs et a contribué au succès à long terme de cette stratégie. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant offrir cette expertise à un plus grand nombre d'investisseurs par le biais du fonds Allspring Global Income Fund ».

Noah Wise, Gérant de portefeuille senior chez Allspring, a ajouté : « L'ajout de ce fonds à notre gamme UCITS reflète la confiance des investisseurs dans notre expertise obligataire mondiale. Nous capitaliserons sur nos expertises, en tant que spécialistes sectoriels, pour construire des portefeuilles robustes associés à une maîtrise des risques afin de générer de l'alpha pour nos clients ».

