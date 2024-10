Allspring Global Investments lanceert wereldwijd UCITS-fonds

LONDEN, 28 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Allspring Global Investments (Allspring), een wereldwijde vermogensbeheerder met USD 590 miljard* onder advies, kondigt met veel genoegen de lancering van het Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund aan. Het gaat hier om een UCITS-uitbreiding op het bestaande Luxemburgse assortiment van 17 fondsen.

Andy Sowerby, Allspring Global Investments Noah Wise, Allspring Global Investments Sarah Harrison, Allspring Global Investments

Allspring is een toonaangevende aanbieder van actieve vastrentende oplossingen en stelt dit multisectorale vastrentende fonds beschikbaar om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar deze strategie van beleggers in het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa en Azië.

Het Allspring Global Income Fund wordt beheerd door Janet Rilling, Noah Wise, Christopher Kauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk en Sarah Harrison. Het team biedt beleggers diepgaande sectorexpertise, met gemiddeld 23 jaar professionele beleggingservaring en US$ 25 miljard onder advies.

Het nieuwe fonds is gebaseerd op de bewezen Income Plus-strategie van Allspring, die totnogtoe alleen beschikbaar was voor institutionele beleggers en als een Amerikaans beleggingsfonds.

De beleggingsaanpak is gericht op het genereren van zowel aantrekkelijke inkomsten als een attractief totaalrendement door kapitaal dynamisch wereldwijd te investeren in de obligatiesector. De strategie heeft de flexibiliteit om te beleggen in de markt voor staatsobligaties, gesecuritiseerde schulden, investment grade obligaties, hoogrentende obligaties en emerging marketsobligaties. Dit fonds wordt geclassificeerd als een SFDR Artikel 8 fonds en bevordert milieu- en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling.

Het fonds is geregistreerd om gedistribueerd te worden in Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en zal geregistreerd worden in Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Hong Kong, Singapore en Zuid-Korea.

Andy Sowerby, hoofd van de International Client Group bij Allspring: "Deze lancering komt op het juiste moment en is belangrijk omdat we het UCITS-aanbod van Allspring blijven uitbreiden om tegemoet te komen aan de behoeften van onze wereldwijde klanten. Wij zijn een toonaangevende aanbieder van vastrentende oplossingen en zien de oprichting van het Allspring Global Income Fund als een vlaggenschip dat onze klanten kan helpen door de complexe en snel bewegende vastrentende markten heen te manoeuvreren."

Sarah Harrison, senior portefeuillebeheerder: "We investeren strategisch in een grote verscheidenheid aan obligaties en streven naar het genereren van alpha door middel van effecten- en sectorselectie, evenals door het kiezen van looptijden en door positionering op de rentecurve. Deze bewezen aanpak heeft aantrekkelijke rendementen opgeleverd en bijgedragen aan het succes van deze strategie op de lange termijn. We zijn verheugd dat we deze mogelijkheid nu wereldwijd op de markt kunnen brengen via het Allspring Global Income Fund".

Noah Wise, senior portefeuillebeheerder bij Allspring, voegt hieraan toe: "De toevoeging van dit fonds aan ons assortiment getuigt van het vertrouwen dat beleggers wereldwijd in onze expertise in de obligatiemarkten stellen. Als toegewijde specialisten in de branche gebruiken wij een gespecialiseerd model voor robuuste portefeuilleconstructie en passen we uitgebreide risicobeheersing toe om consistente alpha voor onze klanten te genereren."

Over Allspring Global Investments

Allspring Global Investments™ is een onafhankelijke vermogensbeheerder met meer dan USD 590 miljard aan vermogen onder advies*, ruim 20 kantoren wereldwijd en beleggingsteams met meer dan 400 beleggingsprofessionals. Allspring zet zich in voor doordacht beleggen, doelgerichte planning en het inspireren van een nieuw tijdperk van beleggen dat zowel financieel rendement als positieve resultaten nastreeft. Ga voor meer informatie naar www.allspringglobal.com.

*Met ingang van 30 september 2024. De cijfers omvatten discretionaire en niet-discretionaire activa.

Deze informatie is een Marketingbericht voor professionele klanten (of gelijkwaardig), tenzij anders vermeld. Niet voor gebruik in de detailhandel. DIT MATERIAAL VORMT GEEN AANBIEDING OF VERZOEK IN ENIG RECHTSGEBIED OF VOOR ENIGE PERSOON WAAR HET GEBRUIK ONGEAUTORISEERD OF ONWETTIG ZOU ZIJN. Beleggingsrisico's: uw kapitaal kan onderhevig zijn aan risico's. In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie of betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen. De waarde, prijs of inkomsten van beleggingen of financiële instrumenten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat u het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terug ontvangt.

Allspring Global Investments™ is de handelsnaam voor de vermogensbeheerders van Allspring Global Investments Holdings, LLC. Tot deze bedrijven behoren Allspring Global Investments (UK) Limited (Allspring UK), een beleggingsbeheerder die geautoriseerd en gereguleerd is door de Britse Financial Conduct Authority, en Allspring Global Investments Luxembourg S.A., geautoriseerd en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Allspring Luxembourg heeft vestigingen in Frankfurt, Parijs en Milaan en mag grensoverschrijdende diensten verlenen in de EER. Voor de doeleinden van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 wordt materiaal dat is goedgekeurd voor distributie in het Verenigd Koninkrijk goedgekeurd door Allspring UK.

© 2024 Allspring Global Investments Holdings, LLC. Alle rechten voorbehouden.

