Alltech rejoint le groupe Vital afin de créer une chaîne industrielle pour l'imagerie médicale haut de gamme

CHENGDU, Chine, 30 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 28 octobre, Alltech, un développeur d'équipement d'imagerie médicale haut de gamme sous l'égide de Vital Group, a tenu une conférence de presse intitulée « Joy of Life, Dream of Innovation » lors de la 88e Foire internationale de l'équipement médical de Chine (CMEF), au cours de laquelle il a annoncé la dernière stratégie de développement de produits et l'entrée de Vital Group dans les services de soins de santé haut de gamme.

press conference titled “Joy of Life, Dream of Innovation”

Alltech, qui est l'une des rares entreprises mondiales d'imagerie médicale capables de développer des produits supraconducteurs haut de gamme pour l'imagerie par résonance magnétique (IRM), s'appuiera sur les atouts du groupe Vital en matière de science des matériaux, de technologie de l'information et d'intelligence artificielle, combinés à sa propre expertise dans le domaine de l'imagerie médicale, pour stimuler le développement de produits d'imagerie médicale de pointe utilisant des technologies d'avant-garde, telles que l'IRM 7.0T et la tomodensitométrie à comptage de photons.

Les composants et matériaux avancés, tels que les détecteurs au tellurure de cadmium et de zinc (CZT) et les cristaux de scintillation au lutécium et à l'orthosilicate d'yttrium (LYSO), développés par le groupe Vital, ouvrent de nouvelles possibilités à Alltech en matière d'utilisation des matériaux, de la technologie et de l'équipement. Grâce au soutien solide du groupe Vital, nous sommes en mesure de développer notre portefeuille de produits d'imagerie multimodale Nous accélérons également le rythme de notre recherche et de l'application de la technologie d'imagerie médicale, dans le but de fournir des services de soins de santé plus accessibles, plus efficaces et plus précis aux utilisateurs du monde entier, tout en stimulant la croissance globale de l'industrie.

À l'avenir, soutenue par les activités matures du groupe Vital dans le monde entier, Alltech s'engagera à construire une chaîne industrielle pour l'imagerie médicale haut de gamme grâce à des partenariats stratégiques mondiaux approfondis et à des ressources consolidées dans le pays et à l'étranger, avec pour objectif final de faciliter l'innovation et le développement de la technologie de l'imagerie médicale.

Nous sommes convaincus qu'une industrie de l'imagerie médicale plus intelligente, plus précise et plus personnalisée offrira aux utilisateurs et aux patients de meilleurs services de diagnostic et de meilleures expériences de traitement, améliorant ainsi la santé de l'humanité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2260190/Picture1.jpg

SOURCE ALLTECH MEDICAL SYSTEMS