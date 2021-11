AllTrails levanta investimento de US$ 150 milhões liderado pela Permira

A AllTrails abriga a maior coleção de guias de trilha digital, com mais de 300.000 trilhas de caminhada, corridas e mountain bike em todo o mundo, e uma comunidade de mais de 30 milhões de entusiastas de atividades ao ar livre. A plataforma ajuda os usuários a encontrar e explorar novas trilhas, conectar-se às rotas mais adequadas para suas necessidades exclusivas e a sair ao ar livre com a tranquilidade oferecida por ferramentas de navegação, bem como às avaliações e fotos de outros usuários da AllTrails. Com a AllTrails, pessoas de todos os níveis de habilidade podem descobrir, registrar e compartilhar suas experiências ao ar livre.

"A AllTrails foi construída com base no princípio subjacente de que as pessoas e comunidades são mais felizes e saudáveis quando passam um tempo o ar livre", disse Ron Schneidermann, CEO da AllTrails. "Usamos a tecnologia para democratizar o acesso e capacitar as pessoas a vivenciar os benefícios de saúde física, mental e emocional que só são encontrados na natureza. Este investimento valida nossa abordagem de fazer o bem, e estamos entusiasmados em fazer parceria com a Permira e a Spectrum Equity para levar nossa plataforma a mais pessoas em todo o mundo."

Após um ano revolucionário em 2020, a AllTrails continua a demonstrar desempenho recorde, uma vez que mais pessoas procuram aproveitar o tempo na natureza como parte de um estilo de vida saudável. O aplicativo AllTrails foi baixado mais de 40 milhões de vezes e conta com cobertura de trilhas em 190 países, 30 territórios e em todos os 7 continentes, o que o torna a marca digital mais reconhecida e líder da categoria no setor de atividades ao ar livre.

Bruce Chizen, consultor sênior da Permira e ex-CEO da Adobe, declarou: "A AllTrails passou uma década construindo o conteúdo necessário para se tornar a plataforma definitiva para as pessoas que buscam explorar o mundo ao ar livre. Estamos entusiasmados em apoiar Ron e fazer parceria de novo com a Spectrum Equity e Tim Sullivan." Com a transação, Bruce se juntará a Tim Sullivan, ex-CEO da Ancestry, e Gretchen Howard, COO da Robinhood, no Conselho de Administração da AllTrails.

"A vibrante comunidade de usuários da AllTrails tem impulsionado o imenso crescimento da empresa", disse Ben Spero, diretor geral da Spectrum Equity e membro do Conselho de Administração da AllTrails. "Estamos entusiasmados com a parceria com a Permira para desenvolver esse impulso e expandir a comunidade digital líder mundial para atividades ao ar livre."

Sobre a AllTrails

A AllTrails é a plataforma de atividades ao ar livre mais confiável e utilizada do mundo. Ajudamos as pessoas a explorar os espaços ao ar livre com mapas de trilhas organizados à mão junto com fotos, comentários e gravações de usuários provenientes de nossa comunidade de milhões de caminhantes registrados, ciclistas de montanha e corredores em trilhas em mais de 200 países e territórios. A AllTrails é frequentemente classificada como um aplicativo de Saúde e Fitness Top 5 e já foi baixado por mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo.

Para mais informações sobre a AllTrails ou a AllTrails iOS ou o Android mobile app, entre em contato com [email protected].

Sobre a Permira

A Permira é uma empresa global de investimentos que suporta empresas de sucesso com ambições de crescimento. Fundada em 1985, a empresa assessoria fundos com capital total comprometido de aproximadamente US$ 50 bilhões (44 bilhões de euros) e faz investimentos majoritários e minoritários de longo prazo. Os fundos Permira fizeram mais de 250 investimentos de capital privado em quatro setores principais: Tecnologia, Consumidor, Serviços e Saúde. Os fundos Permira têm um extenso histórico em investimentos tecnológicos, tendo investido US$ 15,9 bilhões em 58 empresas em toda a adoção em nuvem empresarial, SaaS, fintech e mercados on-line. A Permira emprega mais de 350 pessoas em 15 escritórios na Europa, América do Norte e Ásia.

A estratégia de crescimento da Permira é apoiar empresas inovadoras e líderes de mercado à medida que expandem para o próximo nível. A Permira e os fundos de investimento Permira já apoiaram e ajudaram a expandir algumas das maiores e mais rápidas empresas de internet e tecnologia em todo o mundo, incluindo Zwift, CommentSold, Klarna, Boats Group, Mirakl, Minted, Catawiki e The Knot Worldwide. Para mais informações, acesse www.permira.com.

Sobre a Spectrum Equity

A Spectrum Equity é uma empresa líder em capital de investimento que oferece capital e suporte estratégico a empresas inovadoras em economia da informação. Por mais de 25 anos, a empresa tem feito parceria com empreendedores e equipes excepcionais para construir valor de longo prazo em empresas de software e serviços de informação líderes de mercado habilitadas para a internet. Os investimentos representativos incluem Ancestry, Definitive Healthcare, GoodRx, Grubhub, Everly Health, Lucid Software, Lynda.com, SurveyMonkey, The Knot Worldwide, Verafin e muito mais. Para mais informações, incluindo uma lista completa de investimentos em portfólio, acesse spectrumequity.com.

CONTATOS:

Para AllTrails

Meaghan Praznik

[email protected]

925-949-6091

Para Permira

Nina Suter

[email protected]

+44 207 9594037

James Williams

[email protected]

+44 774 7006407

OU

Sard Verbinnen & Co

[email protected]

Para Spectrum Equity

Lucy Byrd

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1690541/AllTrails_App.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/876716/AllTrails_Logo.jpg

FONTE AllTrails

Related Links

http://www.permira.com

http://spectrumequity.com

alltrails.com



SOURCE AllTrails