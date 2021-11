AllTrails obtient un investissement de 150 millions de dollars dirigé par Permira

AllTrails abrite la plus grande collection de guides numériques de sentiers, avec plus de 300 000 sentiers de randonnée, de course et de vélo de montagne dans le monde entier, et une communauté de plus de 30 millions de passionnés de plein air. La plateforme permet aux utilisateurs de trouver et d'explorer de nouveaux sentiers, de se connecter aux itinéraires qui répondent le mieux à leurs besoins uniques et de sortir en toute tranquillité d'esprit grâce aux outils de navigation, ainsi qu'aux évaluations et aux photos d'autres utilisateurs d'AllTrails. Grâce à AllTrails, les gens de tous les niveaux de compétence peuvent découvrir, enregistrer et partager leurs expériences de plein air.

« AllTrails repose sur le principe sous-jacent selon lequel les gens et les communautés sont plus heureux et plus sains lorsqu'ils passent du temps à l'extérieur, a déclaré Ron Schneidermann, PDG d'AllTrails. Nous utilisons la technologie pour démocratiser l'accès et donner aux gens les moyens de profiter des bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle que l'on ne trouve que dans la nature. Cet investissement valide notre approche consistant à faire du bien en faisant du bien, et nous sommes ravis de nous associer à Permira et à Spectrum Equity pour offrir notre plateforme à davantage de personnes dans le monde. »

Après avoir connu une année exceptionnelle en 2020, AllTrails continue d'afficher un rendement record, de plus en plus de gens cherchant à passer du temps dans la nature dans le cadre d'un mode de vie sain. L'application AllTrails a été téléchargée plus de 40 millions de fois et couvre les sentiers de 190 pays et 30 territoires sur les 7 continents, ce qui en fait la marque numérique la plus reconnue et le leader du secteur des activités de plein air.

Bruce Chizen, conseiller principal de Permira et ancien PDG d'Adobe, a déclaré : « Il a fallu dix ans à AllTrails pour créer le contenu nécessaire et devenir la plateforme de référence des amateurs de plein air. Nous sommes ravis d'appuyer M. Schneidermann et de nous associer de nouveau à Spectrum Equity et à Tim Sullivan. » Dans le cadre de cette transaction, M. Chizen se joindra à Tim Sullivan, ancien PDG d'Ancestry, et à Gretchen Howard, directeur d'exploitation de Robinhood, au sein du conseil d'administration d'AllTrails.

« La communauté dynamique des utilisateurs d'AllTrails est à l'origine de la croissance extraordinaire de l'entreprise, a déclaré Ben Spero, directeur général de Spectrum Equity et membre du conseil d'administration d'AllTrails. Nous sommes ravis de nous associer à Permira pour poursuivre sur cette lancée et élargir la première communauté numérique mondiale de plein air. »

À propos d'AllTrails

AllTrails est la plateforme de parcours de plein air la plus fiable et la plus utilisée au monde. Nous aidons les gens à explorer la nature grâce à des cartes de sentiers triées sur le volet, ainsi qu'à des photos, des commentaires et des enregistrements d'utilisateurs provenant de notre communauté d'utilisateurs comptant des millions de randonneurs, de cyclistes de montagne et de coureurs de sentiers de plus de 200 pays et territoires. AllTrails est fréquemment classée parmi les cinq meilleures applications de santé et de fitness et a été téléchargée par plus de 40 millions de personnes dans le monde.

Pour en savoir plus sur AllTrails, sur l'iOS ou sur l'application mobile Android d'AllTrails, veuillez communiquer avec [email protected].

À propos de Permira

Permira est une société d'investissement mondiale qui soutient les entreprises prospères ayant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dont le capital total engagé est d'environ 50 milliards de dollars américains (44 milliards d'euros) et fait des placements majoritaires et minoritaires à long terme. Les fonds Permira ont réalisé plus de 250 investissements de capital-investissement dans quatre secteurs clés : la technologie, la consommation, les services et les soins de santé. Ils ont notamment ont fait leurs preuves dans le domaine de l'investissement technologique, avec 15,9 milliards de dollars américains investis dans 58 entreprises aux fins de l'adoption du cloud par les entreprises, le SaaS, les technologies financières et les places de marché en ligne. Permira emploie plus de 350 personnes dans 15 bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

La stratégie de croissance de Permira consiste à soutenir les entreprises qui perturbent et dominent le marché à mesure qu'elles prennent de l'expansion. Les fonds et les fonds de croissance de Permira ont déjà soutenu et favorisé l'expansion de quelques-unes des entreprises en ligne et de technologie les plus importantes et dont la croissance est la plus rapide au monde, notamment Zwift, CommentSold, Klarna, Boats Group, Mirakl, Minted, Catawiki et The Knot Worldwide. Pour en savoir plus, consultez le site www.permira.com.

À propos de Spectrum Equity

Spectrum Equity est une société de capital-risque de premier plan qui fournit des capitaux et un soutien stratégique à des entreprises novatrices dans le secteur de l'information. Depuis plus de 25 ans, l'entreprise établit des partenariats avec des équipes de direction et des entrepreneurs exceptionnels afin de créer une valeur à long terme dans des entreprises de services informatiques et de logiciels Internet de pointe. Les investissements représentatifs comprennent Ancestry, Definitive Healthcare, GoodRx, Grubhub, Everly Health, Lucid Software, Lynda.com, SurveyMonkey, The Knot Worldwide, Verafin, et plus encore. Pour obtenir de plus amples renseignements et la liste complète des placements de portefeuille, veuillez consulter le site spectrumequity.com.

