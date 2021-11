AllTrails erhält 150 Millionen Dollar Investition unter der Führung von Permira

AllTrails beherbergt die größte Sammlung digitaler Wanderführer weltweit mit über 300.000 Wander-, Lauf- und Mountainbikestrecken und einer Community von über 30 Millionen Outdoor-Fans. Die Plattform hilft den Nutzern, neue Wege zu finden und zu erkunden, Routen zu identifizieren, die für ihre jeweiligen Bedürfnisse am besten geeignet sind, und sich mithilfe von Navigationstools sowie Bewertungen und Fotos von anderen AllTrails-Nutzern mit größerer Sicherheit in der freien Natur zu bewegen. Mit AllTrails können Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten ihre Outdoor-Erlebnisse entdecken, aufzeichnen und mit anderen teilen.

„AllTrails wurde auf dem Grundprinzip aufgebaut, dass Menschen und Gemeinschaften glücklicher und gesünder sind, wenn sie Zeit im Freien verbringen", sagt Ron Schneidermann, der CEO von AllTrails. „Wir nutzen Technologie, um mehr Menschen den Zugang zur Natur zu geben und ihnen eine körperliche, geistige und emotionale Gesundheit zu ermöglichen, wie sie nur in der Natur zu finden ist. Diese Investition ist schlüssig mit unserem Ansatz, uns gut zu entwickeln indem wir Gutes tun, und wir freuen uns, mit Permira und Spectrum Equity zusammenzuarbeiten, um unsere Plattform mehr Menschen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

Nach einem bahnbrechenden Jahr 2020 verzeichnet AllTrails weiterhin eine rekordverdächtige Performance, da immer mehr Menschen die Zeit in der Natur als Teil eines gesunden Lebensstils nutzen wollen. Die AllTrails-App wurde mehr als 40 Millionen Mal heruntergeladen und deckt Wege in 190 Ländern, 30 Territorien und auf allen 7 Kontinenten ab. Damit ist sie die bekannteste digitale Marke und ein Marktführer im Bereich Outdoor-Aktivitäten.

Bruce Chizen, Senior Advisor von Permira und ehemaliger CEO von Adobe, sagte: „AllTrails hat im Laufe eines Jahrzehnts die notwendigen Inhalte zusammengetragen, um die definitive Plattform für Leute zu werden, die die Natur erkunden möchten. Wir freuen uns sehr, Ron zu unterstützen und wieder mit Spectrum Equity und Tim Sullivan zusammenzuarbeiten." Mit der Transaktion wird Bruce zu Tim Sullivan, dem ehemaligen CEO von Ancestry, und Gretchen Howard, COO von Robinhood, in den Vorstand von AllTrails einziehen.

„Das enorme Wachstum von AllTrails ist seiner dynamischen Gemeinschaft von Nutzern zu verdanken", sagte Ben Spero, Managing Director bei Spectrum Equity und Mitglied des AllTrails-Vorstands. „Wir freuen uns, mit Permira zusammenzuarbeiten, um auf dieser Dynamik aufzubauen und die weltweit führende digitale Community für die Natur zu erweitern."

Informationen zu AllTrails

AllTrails ist die vertrauenswürdigste und meistgenutzte Outdoor-Plattform der Welt. Wir helfen Menschen dabei, die Natur zu erkunden – mit unseren ausgesuchten Wanderkarten sowie mit Fotos, Bewertungen und Benutzeraufzeichnungen, die aus unserer Community von Millionen registrierten Wanderern, Mountainbikern und Trailrunnern in über 200 Ländern und Gebieten stammen. AllTrails wird häufig unter den Top-5-Gesundheits- und Fitness-App eingestuft und wurde bereits von über 40 Millionen Menschen weltweit heruntergeladen.

Für weitere Informationen über AllTrails oder die AllTrails iOS oder Android mobile App wenden Sie sich bitte an [email protected] .

Informationen zu Permira

Permira ist eine global tätige Investmentfirma, die erfolgreiche Unternehmen mit Wachstumsambitionen unterstützt. Das 1985 gegründete Unternehmen berät Fonds mit einem gebundenen Gesamtkapital von rund 50 Mrd USD (44 Mrd EUR) und tätigt langfristige Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die von Permira beratenen Fonds haben mehr als 250 Private-Equity-Transaktionen in vier Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die Permira-Fonds verfügen über eine umfangreiche Erfolgsbilanz im Bereich der Tech-Investitionen und haben bereits 15,9 Milliarden US-Dollar in 58 Unternehmen aus den Bereichen Enterprise Cloud, SaaS, und FinTech sowie in Online-Marketplaces investiert. Permira beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter an 15 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.

Die Wachstumsstrategie von Permira besteht darin, bahnbrechende und marktführende Unternehmen auf ihrem Weg zur nächsten Stufe zu unterstützen. Der Permira-Fonds und der Permira-Wachstumsfonds haben bereits einige der größten und am schnellsten wachsenden Internet- und Technologieunternehmen weltweit unterstützt, darunter Zwift, CommentSold, Klarna, Boats Group, Mirakl, Minted, Catawiki und The Knot Worldwide. Weitere Informationen finden Sie unter www.permira.com.

Informationen zu Spectrum Equity

Spectrum Equity ist eine führende Wachstumsbeteiligungsgesellschaft, die Kapital und strategische Unterstützung für innovative Unternehmen in der Informationswirtschaft bereitstellt. Seit über 25 Jahren arbeitet das Unternehmen mit außergewöhnlichen Unternehmern und Managementteams zusammen und schafft langfristige Werte in marktführenden internetfähigen Software- und Informationsdienstleistungsunternehmen. Zu den repräsentativen Investitionen gehören Ancestry, Definitive Healthcare, GoodRx, Grubhub, Everly Health, Lucid Software, Lynda.com, SurveyMonkey, The Knot Worldwide, Verafin und andere. Weitere Informationen, einschließlich einer vollständigen Liste der Portfolioinvestitionen, finden Sie unter spectrumequity.com.

KONTAKTE:

Bei AllTrails

Meaghan Praznik

[email protected]

925-949-6091

Bei Permira

Nina Suter

[email protected]

+44 207 9594037

James Williams

[email protected]

+44 774 7006407

ODER

Sard Verbinnen & Co

[email protected]

Bei Spectrum Equity

Lucy Byrd

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689218/AllTrails_App.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/876716/AllTrails_Logo.jpg

Related Links

http://www.permira.com

http://spectrumequity.com

alltrails.com



SOURCE AllTrails