Allwyn adquiere Camelot Lottery Solutions Group de Ontario Teachers' Pension Plan Board

CHICAGO y LUCERNA, Suiza, 22 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- Allwyn AG ("Allwyn"), principal operador de lotería de Europa, y Ontario Teachers' Pension Plan Board ("Ontario Teachers'") han anunciado hoy que Allwyn ha acordado adquirir el grupo de empresas Camelot Lottery Solutions (el "Camelot LS Group"), actualmente propiedad de Ontario Teachers'.

Camelot LS Group, con sede en Chicago, gestiona Illinois Lottery en virtud de un acuerdo de gestión privada a través de su empresa operativa, Camelot Illinois LLC, y se asocia con la Arkansas Scholarship Lottery para mejorar sus operaciones de lotería. Además, el grupo incluye una rama tecnológica que proporciona productos y servicios a las loterías y a sus jugadores en toda Europa y Norteamérica. No se prevén cambios en el equipo directivo de Camelot LS Group en relación con la transacción, y la empresa seguirá mejorando el rendimiento de las loterías a las que presta apoyo. Tras la transacción, el equipo directivo de probada eficacia tendrá acceso a la profunda experiencia desarrollada por Allwyn durante más de una década de explotación y mejora de loterías en toda Europa.

"Seguimos comprometidos con el servicio a nuestros clientes, la participación de los jugadores y el aumento de los ingresos de la lotería en beneficio de las comunidades a las que sirven", dijo el consejero delegado de Camelot LS Group, Wayne Pickup. "Como gestor privado de Illinois Lottery, trabajamos estrechamente con el Departamento de Lotería para impulsar un crecimiento responsable y sostenible que maximice los ingresos para el Estado de Illinois. Combinar los recursos, la experiencia y el talento de Allwyn y Camelot LS Group no hará sino reforzar los resultados que ayudamos a conseguir al Estado de Illinois y a todos nuestros clientes".

Robert Chvátal, consejero delegado de Allwyn, añadió: "Siempre hemos considerado el mercado estadounidense como una parte importante de la historia de crecimiento futuro de Allwyn, y la adquisición de Camelot LS Group, es el paso correcto. El objetivo de Allwyn es construir mejores loterías y ayudarlas a recaudar más para buenas causas, a través de la innovación, la tecnología, la eficiencia y la seguridad en nuestra búsqueda de un mayor compromiso de los jugadores. Tanto Allwyn como Camelot compartimos la pasión por el negocio de la lotería, la entrega de valor a nuestros clientes y el aumento de los beneficios de la lotería para las comunidades".

Allwyn opera loterías en Austria, la República Checa, Grecia y Chipre e Italia. Camelot Group es una filial de Camelot UK Lotteries Limited ("Camelot UK"), que Allwyn acordó adquirir a Ontario Teachers' el mes pasado. Camelot UK es el actual operador de la Lotería Nacional del Reino Unido en virtud de una licencia vigente hasta el 31 de enero de 2024. A principios de este año, una filial de Allwyn obtuvo la licencia para explotar la Lotería Nacional del Reino Unido en virtud de la Cuarta Licencia, que estará en vigor durante 10 años a partir del 1 de febrero de 2024.

Una vez completada la transacción, las empresas del Camelot LS Group se convertirán en filiales al 100 % de Allwyn. Se prevé que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2023, siempre que se cumplan las condiciones de cierre habituales. No se han revelado los términos de la transacción.

Acerca de Allwyn

Allwyn es uno de los principales operadores de lotería del mundo. Allwyn construye mejores loterías que devuelven más a buenas causas centrándose en la innovación, la tecnología, la eficiencia y la seguridad a través de una creciente cartera de juegos de entretenimiento casual. El enfoque de la lotería en primer lugar, centrado en el juego recreativo asequible, le ha valido a Allwyn posiciones de liderazgo en el mercado con marcas de confianza en toda Europa en Austria, República Checa, Grecia y Chipre, e Italia. Tras un exitoso proceso de licitación a principios de este año, Allwyn se convertirá en el operador de la Lotería Nacional del Reino Unido a partir de febrero de 2024.

Acerca de Ontario Teachers' Pension Plan

Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) es un inversor global con un patrimonio neto de 242.500 millones de dólares a 30 de junio de 2022. Invertimos en más de 50 países en una amplia gama de activos, entre los que se incluyen renta variable pública y privada, renta fija, crédito, materias primas, recursos naturales, infraestructuras, bienes inmuebles y crecimiento de capital riesgo, con el fin de proporcionar ingresos de jubilación a 333.000 partícipes y pensionistas.

Con oficinas en Hong Kong, Londres, Bombay, San Francisco, Singapur y Toronto, nuestros más de 350 profesionales de la inversión aportan una profunda experiencia en sectores que van desde la agricultura a la inteligencia artificial. Somos un plan de pensiones de prestaciones definidas totalmente financiado y hemos obtenido una rentabilidad neta anual total del fondo del 9,6 % desde la fundación del plan en 1990. En OTPP, no sólo invertimos para obtener beneficios, sino para forjar un futuro mejor para los profesores a los que servimos, las empresas que respaldamos y el mundo en que vivimos. Para más información, visite otpp.com y síganos en Twitter @OtppInfo.

Declaraciones prospectivas

Este anuncio puede incluir declaraciones prospectivas sobre algunos de nuestros planes y nuestros objetivos, intenciones, creencias y expectativas actuales en relación con, entre otras cosas, nuestros resultados futuros de funcionamiento, situación financiera, liquidez, perspectivas, crecimiento, estrategias, adquisiciones pendientes u otras transacciones (incluida la finalización de la adquisición anunciada de Camelot Lottery Solutions Group), planes de financiación y los sectores en los que operamos. Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el hecho de que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales. Generalmente, pero no siempre, palabras como "puede", "podría", "debería", "hará", "espera", "pretende", "estima", "anticipa", "asume", "cree", "planea", "busca", "continúa", "objetivo", "meta", "haría" o sus variaciones negativas o expresiones similares identifican las declaraciones prospectivas. Por su propia naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, ya que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que pueden o no producirse en el futuro. Le advertimos de que las afirmaciones de carácter prospectivo no son garantía de resultados futuros y que los resultados reales de nuestras operaciones, nuestra situación financiera y nuestra liquidez, así como la evolución de los sectores en los que operamos, pueden diferir sustancialmente de los contenidos o sugeridos en las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este anuncio. Además, aunque los resultados de nuestras operaciones, nuestra situación financiera y nuestra liquidez, así como la evolución de los sectores en los que operamos, sean coherentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, esos resultados o esa evolución pasados pueden no ser indicativos de los resultados o la evolución en períodos futuros. Debe considerar detenidamente los riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del informe anual publicado por Allwyn International a.s. y otros documentos que publicamos en nuestro sitio web. La mayoría de estos factores están fuera de nuestro control y son difíciles de predecir.

No asumimos ninguna obligación de revisar, actualizar o confirmar las expectativas o estimaciones, ni de publicar ninguna revisión de las declaraciones prospectivas para reflejar acontecimientos o circunstancias que se produzcan después de la fecha de este documento.

