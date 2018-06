Ally Bridge Group élargit son portefeuille de solutions pour le traitement du cancer au stade précoce, en investissant dans Quantum Surgical

Quantum Surgical conçoit des solutions robotiques de nouvelle génération pour des traitements mini-invasifs du cancer. La devancière de Quantum Surgical, Medtech SA, une société française leader en robotique neurochirurgicale, a été acquise en 2016 par Zimmer Biomet, le géant mondial de l'orthopédie, après un placement d'ABG en 2015.

« ABG est heureux de soutenir de nouveau l'équipe de Quantum Surgical, dirigée par Bertin Nahum, dans leur nouvelle entreprise, après notre placement et la revente réussis de Medtech SA. L'équipe se consacre -- et a démontré son potentiel -- à l'élaboration et à la commercialisation de robots chirurgicaux innovants à l'échelle mondiale. ABG collabore étroitement avec Quantum Surgical depuis sa création et notre partenariat ouvre de nouvelles perspectives en matière de fabrication de robots chirurgicaux de nouvelle génération, pour faciliter le traitement oncologique interventionnel, en particulier pour les patients atteints de cancer à un stade précoce », a déclaré Frank Yu, le fondateur, PDG et directeur des placements d'Ally Bridge Group. « Quantum Surgical est le prolongement naturel des 300 millions d'USD récemment investis par ABG dans GRAIL, une entreprise du secteur de la santé qui s'est fixé pour mission de détecter le cancer à un stade précoce, lorsqu'il peut être soigné. La détection précoce du cancer doit s'accompagner d'un traitement précoce plus efficace », a-t-il ajouté.

« Quantum définira de nouvelles normes pour les procédures de traitement mini-invasif du cancer. Nous sommes ravis de nous associer une fois de plus à Ally Bridge Group, après notre collaboration fructueuse en 2015-2016 et de continuer de bénéficier des perspectives industrielles véritablement mondiales, du réseau et des solides capacités de financement, des marchés financiers et des fusions et acquisitions d'ABG », a déclaré Bertin Nahum, le fondateur et PDG de Quantum Surgical.

Lifetech Scientific, une société chinoise de premier plan spécialisée dans les technologies médicales innovantes, a également participé au placement à travers sa coentreprise avec ABG et collaborera avec Quantum Surgical sur le marché chinois.

À propos d'Ally Bridge Group

Ally Bridge Group (« ABG »), fondé et dirigé par Frank Yu (qui a précédemment travaillé chez Goldman Sachs et Och-Ziff Capital), est un groupe d'investissement mondial spécialisé dans le secteur médical. ABG et ses filiales gèrent un portefeuille de plus de deux milliards d'USD d'actifs dans le secteur de la santé en Chine, aux États-Unis et en Europe, qui vont des technologies médicales aux entreprises biopharmaceutiques. ABG met l'accent sur les investissements dans certains des médicaments les plus innovants au monde et sur des transactions de premier plan à fort impact. En 2015, ABG a initié, dirigé et complété la sortie des actions de Wuxi Pharmatech de la Bourse de New York (NYSE), représentant une valeur historique de 3,3 milliards d'USD. En 2016, Medtech SA, le chef de file français de la robotique chirurgicale, a été racheté par Zimmer-Biomet plusieurs mois après l'investissement d'ABG. En 2018, ABG a piloté un financement de série C de 300 millions d'USD pour GRAIL, un pionnier mondial de la détection précoce du cancer. ABG a aussi à son actif une expertise dans le renforcement des partenariats stratégiques entre les entreprises spécialisées en santé émergentes et les leaders de l'industrie, ceci dans différentes zones géographiques, en particulier entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ally-bridge.com.

À propos de Quantum Surgical

Fondée en 2017, Quantum Surgical est une start-up en robotique chirurgicale de nouvelle génération créée par Bertin Nahum, un entrepreneur accompli et fondateur de Medtech SA. La société conçoit la nouvelle génération d'outils intelligents pour les thérapies mini-invasives, à commencer par l'oncologie interventionnelle. La plateforme robotique permettra aux médecins de mieux évaluer, planifier et traiter un large éventail de besoins médicaux. La société élabore des solutions de bout en bout pour l'oncologie interventionnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://quantum-surgical.eu/.

