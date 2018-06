Ally Bridge Group erweitert durch Investition in Quantum Surgical Lösungsportfolio für Krebs im Frühstadium

Quantum Surgical entwickelt Robotiklösungen der nächsten Generation für minimal-invasive Krebstherapien. Quantums Vorgängergesellschaft Medtech SA, ein führendes französisches neurochirurgisches Robotikunternehmen, wurde 2016 nach einer Investition durch ABG im Jahr 2015 vom internationalen Unternehmensriesen Zimmer Biomet erworben.

„ABG freut sich, erneut das von Bertin Nahum geleitete Team von Quantum Surgical nach unserer erfolgreichen Investition in – und Trennung von – Medtech SA in seinem neuen Unterfangen zu unterstützen. Das Team hat sich weltweit stark für die Entwicklung und Kommerzialisierung innovativer chirurgischer Roboter eingesetzt und in diesem Bereich große Erfolge verzeichnet. ABG arbeitet seit seiner Gründung eng mit Quantum Surgical zusammen und unsere Partnerschaft beschreitet nun mit dem Bau chirurgischer Roboter zur leichteren interventionellen Onkologiebehandlung, insbesondere bei Krebspatienten im Frühstadium, neue Wege", so Frank Yu, Gründer, CEO und CIO der Ally Bridge Group. „Quantum Surgical ist eine natürliche Fortsetzung von ABGs kürzlich getätigter 300 Millionen USD Investition in GRAIL, ein Gesundheitsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Krebs zu erkennen, solange er noch heilbar ist. Die Krebsfrüherkennung muss mit effektiveren Frühbehandlungen einhergehen", fügte Frank Yu hinzu.

„Quantum wird neue Standards für minimal-invasive Verfahren der Krebsbehandlung setzen. Wir freuen uns nach unserer erfolgreichen Zusammenarbeit von 2015 bis 2016 auf eine erneute Partnerschaft mit der Ally Bridge Group sowie darauf, weiterhin von ABGs durch und durch internationalen Industrieperspektiven, seinem Netzwerk und der Finanzierungsstärke, den Kapitalmärkten sowie M&A-Kapazitäten zu profitieren", so Bertin Nahum, Gründer und CEO von Quantum Surgical.

Lifetech Scientific, ein führendes innovatives Medizintechnikunternehmen in China, hat sich durch sein Joint Venture mit ABG ebenfalls an der Investition beteiligt und wird mit Quantum Surgical auf dem chinesischen Markt zusammenarbeiten.

Informationen zur Ally Bridge Group

Die von Frank Yu (ehemals bei Goldman Sachs und Och-Ziff Capital tätig) gegründete und geleitete Ally Bridge Group („ABG") ist eine internationale Investmentfirma mit Fokus auf Life Sciences. ABG und seine Tochtergesellschaften verwalten in China, den USA und Europa Vermögenswerte im Bereich Life Science in Höhe von 2 Milliarden USD von Medizintechnikunternehmen bis hin zu Biopharmazeutika. ABG konzentriert sich auf die Investition in einige der weltweit innovativsten Arzneimittel und führenden einflussreichen Transaktionen. 2015 veranlasste, leitete und beendete ABG Wuxi Pharmatechs Rückzug von der NYSE in Höhe von wegweisenden 3,3 Milliarden USD. 2016 wurde Medtech SA, ein führendes französisches Unternehmen für chirurgische Robotik, mehrere Monate nach ABGs Investition von Zimmer-Biomet übernommen. 2018 leitete ABG eine C-Runden-Finanzierung in Höhe von 300 Millionen USD für GRAIL, ein internationaler Pionier der Krebsfrüherkennung. ABG verfügt über Erfahrung mit dem Aufbau fester Partnerschaften zwischen aufstrebenden Gesundheitsunternehmen und Branchenführern sowie über verschiedene Regionen hinweg, insbesondere zwischen den USA, China und Europa. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.ally-bridge.com.

Informationen zu Quantum Surgical

Quantum Surgical, gegründet 2017, ist ein Start-up für chirurgische Robotik der nächsten Generation, das von Bertin Nahum, Multiunternehmer und Gründer von Medtech SA, gegründet wurde. Das Unternehmen baut intelligente Tools der nächsten Generation für minimal-invasive Therapien, angefangen mit interventioneller Onkologie. Durch die Robotik-Plattform sind Ärzte in der Lage, ein breites Spektrum an Krankheiten besser zu bewerten sowie entsprechend zu planen und Behandlungen durchzuführen. Das Unternehmen entwickelt End-to-End-Lösungen für interventionelle Onkologie. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://quantum-surgical.eu.

