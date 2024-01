Alors que la demande de systèmes de surveillance de l'énergie monte en flèche, Starline lance sa nouvelle génération de moniteurs d'énergie critique

WEST HARTFORD, Connecticut, 23 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Starline, une marque du groupe Legrand, a le plaisir de dévoiler la troisième génération de moniteurs d'énergie critique de Starline , le M70 CPM. Initialement lancé en 2014, le CPM de Starline est devenu la méthode favorite de surveillance de l'alimentation électrique pour les principaux fournisseurs de centres de données à l'échelle mondiale.

Depuis 2020, les équipes de Starline travaillent au développement de la nouvelle génération de leur compteur d'énergie phare afin d'aider les clients à atteindre une plus grande efficacité énergétique sur leurs sites énergivores d'importance critique. Désormais, le M70 CPM devrait permettre aux gestionnaires de sites dans de nombreux secteurs, des centres de données aux hôpitaux, de surveiller leur consommation d'énergie de manière simple, fiable et en temps réel.

Grâce à ses innovations en matière de distribution de courant, Starline fournit aux installations les systèmes de distribution d'énergie les plus flexibles, les plus fiables et les plus personnalisables du marché depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, alors que la consommation mondiale d'énergie continue d'augmenter (l' Agence d'information sur l'énergie des États-Unis prévoit que la capacité mondiale de production d'électricité augmentera de 55 % à 108 % d'ici 2050), il devient de plus en plus nécessaire d'améliorer l'efficacité et la densité de la puissance dans les locaux d'importance critique. En conséquence, les systèmes de surveillance de l'énergie de qualité sont plus importants que jamais pour fournir aux gestionnaires de sites et aux décideurs les données en temps réel dont ils ont besoin pour optimiser leur infrastructure électrique.

Le M70 offre une granularité inégalée, que la surveillance soit requise au niveau de l'alimentation, du circuit de dérivation ou d'un boîtier autonome. Doté de l'éventail de fonctionnalités le plus complet du marché, le compteur est doté d'une technologie de contrôle de la température unique en son genre, d'alarmes sonores et d'un écran pivotant pour un accès visuel facile depuis le sol. Il est également doté du protocole de communication le plus complet sur le marché actuel. Avec ses écrans LED et LCD redessinés pour une référence visuelle des données en temps réel et la possibilité de le configurer avec des progiciels DCIM et BMS pour un déploiement rapide, le M70 CPM va transformer la surveillance de l'énergie dans tous les secteurs d'activité. En plus des caractéristiques et des fonctionnalités supplémentaires, des améliorations importantes ont été apportées pour faciliter la rapidité, la robustesse et la facilité de mise en œuvre.

« Avec le M70 CPM, nous démontrons non seulement notre engagement à écouter les besoins des clients, mais aussi notre volonté d'innover à travers nos produits, dans le but d'améliorer les conditions de vie », a déclaré John Berenbrok, directeur des produits chez Starline. « Le M70 s'inscrit dans notre volonté d'être à la pointe de la technologie, d'autant plus qu'il est également le seul compteur à fonctionner de manière optimale avec les systèmes de distribution de courant grâce à sa taille compacte. Il est également plus performant que la plupart des autres moniteurs d'énergie actuellement sur le marché, puisqu'il autorise jusqu'à six entrées de transformateur de courant, contre une ou deux pour les autres. Le M70 CPM est robuste, innovant et flexible, conçu pour fournir aux clients les informations dont ils ont besoin pour accroître l'efficacité énergétique et réduire les coûts grâce à la maintenance préventive. »

Les autres avantages clés du M70 CPM sont les suivants :

Surveillance des prises de courant monophasées, biphasées et triphasées

Neutralité mesurée

Wi-Fi en option

Norme Ethernet et Modbus en série sur toutes les versions

Versions CA ou CC

Détection de la position du disjoncteur

Contrôle de la température des cosses d'alimentation

Fonctions de sécurité améliorées

Accès à des fonctionnalités avancées et à un large éventail d'alarmes intégrées

Pour plus d'informations sur le moniteur d'énergie critique de Starline, téléchargez la brochure produit du M70 ici .

Pour en savoir plus sur Legrand et Starline, rendez-vous sur www.legrand.us/data-power-and-control .

À propos de Starline, Legrand et Legrand, Amérique du Nord et Centrale

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète de solutions pour les marchés tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence pour les clients du monde entier. Le groupe accompagne les évolutions technologiques et sociétales qui impactent durablement les bâtiments avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie en transformant les espaces de vie, de travail et de rencontre avec des infrastructures électriques, numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables. En s'appuyant sur une démarche qui implique l'ensemble des équipes et des parties prenantes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, fondée sur la croissance externe et l'innovation, avec un flux régulier de nouvelles offres, notamment de produits à forte valeur d'usage (segments en forte croissance : centres de données, offres connectées et programmes d'efficacité énergétique). Legrand a réalisé un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros en 2022. La société est cotée sur Euronext Paris et fait notamment partie des indices CAC 40 et CAC 40 ESG. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.us/

Starline, leader de la distribution électrique personnalisable, innove depuis plus de 90 ans. Les systèmes primés STARLINE Track Busway de la société sont les seuls produits entièrement flexibles disponibles qui permettent d'accéder à l'énergie partout où elle est nécessaire. Les produits STARLINE ont révolutionné la distribution de l'énergie électrique dans les centres de données, les installations industrielles, les chaînes de magasins et les magasins d'alimentation dans le monde entier. Acquise par Legrand en 2019, Starline est aujourd'hui une filiale à 100 % de Legrand Amérique du Nord et Centrale. Pour en savoir plus : www.starlinepower.com

