Alors que la FDA envisage de réduire la teneur en nicotine des cigarettes, Demeetra AgBio annonce qu'elle est en mesure de fabriquer des produits du tabac à moindre risque grâce à l'édition de gènes

La politique envisagée par la FDA impliquerait probablement une réduction progressive des niveaux de nicotine dans les cigarettes jusqu'à atteindre des niveaux ne créant pas de dépendance. Notamment, la plate-forme d'édition de gènes CRISPR/Cas9, lauréate du prix Nobel, ne peut pas être autorisée à créer des produits du tabac destinés à la consommation humaine. En revanche, Demeetra offre la liberté commerciale d'utiliser sa plate-forme propriétaire Cas-CLOVER dans l'agriculture et les bioprocédés où elle peut être déployée dans les industries du tabac et du cannabis.

« Nous ne faisons que gratter la surface de ce que nos plateformes d'édition de gènes peuvent débloquer », a déclaré Jack Crawford, directeur général.

Points forts de l'article :

Qu'est-ce que Cas-CLOVER ? Cas-CLOVER, « l'alternative propre à CRISPR/Cas9 », est la pierre angulaire des plates-formes technologiques d'édition de gènes de Demeetra. L'utilisation de Cas-CLOVER améliore la spécificité de la cible et entraîne beaucoup moins de mutations non désirées hors cible.

« Demeetra possède des droits exclusifs sur Cas-CLOVER dans les domaines des bioprocédés et de l'agriculture, avec une propriété intellectuelle délivrée au niveau international", a déclaré M. Crawford. « C'est très simple pour nous et nos partenaires, une seule licence permet d'obtenir une liberté d'exploitation commerciale. Nous pouvons également fournir une exclusivité sur une culture ou une cible », a-t-il ajouté.

La FDA et les acteurs de la santé publique ont récemment signalé leur volonté de prendre des mesures drastiques pour contrer les effets des combustibles du tabac sur la santé, en annonçant l'interdiction pure et simple des cigarettes aromatisées au menthol (qui représentent 30 % du marché). La technologie d'édition de gènes de Demeetra peut résoudre plusieurs problèmes clés, notamment en réduisant les substances cancérigènes et en proposant un processus biologique pour la réduction progressive de la nicotine dans les cigarettes.

Demeetra AgBio est ouvert aux licences et aux services permettant de modifier toute souche, variété ou autre culture de tabac grâce à sa technologie précise d'édition de gènes. Pour plus d'informations, veuillez contacter le groupe de développement commercial de Demeetra, The Workdom Team [email protected] .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1534034/Cas_CLOVER_targeted_tobacco_shoots.jpg

Related Links

demeetra.com



SOURCE Demeetra AgBio