La política que la FDA está considerando implicaría probablemente una reducción gradual de los niveles de nicotina en los cigarrillos hasta que alcancen niveles no adictivos. En particular, la plataforma de edición genética CRISPR/Cas9, ganadora del Premio Nobel, no puede ser autorizada para crear productos de tabaco para el consumo humano. En cambio, Demeetra ofrece libertad comercial para utilizar su plataforma Cas-CLOVER patentada en la agricultura y el bioprocesamiento, donde puede desplegarse en las industrias del tabaco y el cannabis.