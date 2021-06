Während die FDA erwägt, das Nikotin in Zigaretten zu reduzieren, kündigt Demeetra AgBio an, dass sie durch Gen-Editierung schadstoffreduzierte Tabakprodukte herstellen kann

Präzisionsgen-Editierung bei Tabak wird zur Herstellung von schadstoffreduzierten Nikotinprodukten eingesetzt

LEXINGTON, Kentucky, 16. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Inmitten der Bestätigung der FDA, dass sie eine weltweite Reduzierung des Nikotinanteils in Zigaretten auf ein nicht süchtig machendes Niveau in Erwägung zieht, hat Demeetra AgBio, Inc., ein Unternehmen für präklinische Therapieentwicklung, agbio, und Gentechnik-Unternehmen, heute in einem Beitrag mit CRISPR Medicine News bekannt gegeben, dass seine proprietäre Gene-Editing-Plattform Cas-CLOVER™ zur Herstellung von schadstoffreduzierten Tabakprodukten und therapeutischen Cannabinoiden eingesetzt werden kann.