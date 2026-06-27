AlphaESS представляет расширенную экосистему накопления энергии для Европы на выставке Intersolar 2026

От оборудования к экосистеме: AlphaESS открывает новый этап своего развития в Европе, предлагая программное обеспечение, возможности подключения и решения для любых сценариев накопления энергии

МЮНХЕН, 27 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания AlphaESS подвела итоги участия в выставке Intersolar Europe 2026, четко обозначив свою стратегию на европейском рынке: после десяти с лишним лет локализации бизнеса AlphaESS углубляет развитие линеек продукции, охватывающих все возможные сценарии, и переходит от роли производителя оборудования для накопления энергии к созданию дополнительной ценности за счет программного обеспечения, цифровой связанности и экосистемного подхода. На выставке в Мюнхене AlphaESS представила систему STORION-LC-TB150 для коммерческих и промышленных (C&I) объектов, платформу Aster 6260 для крупных энергетических проектов, а также платформу AlphaConnect, объединяющую аккумуляторные системы, партнеров и энергетические рынки.

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Экспозиция компании отразила происходящий в Европе переход от отдельных аккумуляторных установок к интегрированным энергетическим активам на базе систем накопления энергии. В условиях, когда рост стоимости электроэнергии, увеличение нагрузки на сети и усложнение тарифных систем формируют новые требования рынка, AlphaESS делает акцент на решениях, сочетающих локальный опыт, технические возможности продукции и цифровую интеграцию для повышения эффективности солнечной генерации, обеспечения гибкости энергосистем и оптимизации энергопотребления.

Особое внимание посетителей привлекла система STORION-LC-TB150 для коммерческих и промышленных объектов с повседневным режимом эксплуатации. Интегрированная система мощностью 150 кВт / 313 кВт•ч на жидкостном охлаждении предназначена для реализации экологически чистого энергоснабжения заводов, офисных и коммерческих зданий. Созданная под девизом «Silent by Design, Powerful by Nature» (Бесшумность по замыслу, мощность по природе), она обеспечивает уровень шума ≤60 дБ(A), сопоставимый с уровнем шума при обычном разговоре, позволяя размещать накопители энергии в непосредственной близости от объектов бизнеса без создания шумового дискомфорта. Кроме того, система соответствует требованиям стандарта пожарной безопасности UL 9540A на уровне отдельного модуля и рассчитана на срок службы до 12.000 циклов.

В сегменте крупных энергетических проектов AlphaESS продемонстрировала тесную связь между разработкой продукции и практическим опытом реализации проектов. Более десяти лет присутствия компании в Европе при поддержке дочерних структур, локальных команд и партнерской сети позволило ей выйти на рынок масштабных проектов. Реализуемый в Чехии на площадках в Хвалетице (Chvaletice) и Кладно (Kladno) проект суммарной емкостью 320 МВт•ч подтверждает возможности компании по поставке и реализации крупных проектов. Накопленный опыт был использован при разработке платформы Aster 6260 — жидкостно-охлаждаемой системы мощностью 3,13 МВт и емкостью 6,26 МВт•ч для высокоплотного размещения оборудования, оснащенной интегрированными функциями безопасности, возможностью удаленного ввода в эксплуатацию и средствами технического обслуживания на базе искусственного интеллекта.

Следующим этапом создания ценности является программное обеспечение, и AlphaConnect реализует эту задачу, обеспечивая уровень цифровой связанности между энергетическими активами и рынками. Платформа предоставляет открытые API-интерфейсы для операторов виртуальных электростанций (VPP), агрегаторов энергоресурсов и сторонних систем, обеспечивая совместимость различных устройств и приложений. В Великобритании AlphaConnect уже глубоко интегрирована с платформой Octopus Energy, одной из ведущих интеллектуальных энергетических платформ Европы, поддерживающей интеллектуальное управление зарядом и разрядом накопителей, а также удаленное управление активами. Объединяя более 100 энергетических партнеров и платформ и свыше 100.000 систем в 12 странах, платформа помогает пользователям получать дополнительную выгоду благодаря программным сервисам, тарифным механизмам и участию в энергетических рынках, а партнерам — интегрироваться в экосистему всего за четыре недели.

Европейская стратегия AlphaESS получила дополнительное подтверждение благодаря открытию дочерней компании в Испании, расширению деятельности в странах Бенилюкса и прогрессу чешского проекта, что подчеркивает ориентацию компании на локализацию, способность реализовывать крупные проекты и долгосрочную приверженность переходу Европы на экологически чистую энергию.

О компании AlphaESS

Компания AlphaESS, основанная в 2012 году, является одним из ведущих мировых поставщиков решений и услуг в области накопления энергии. AlphaESS специализируется на разработке индивидуальных решений для широкого спектра применений, включая жилищный сектор, коммерческие и промышленные объекты, крупномасштабные и сетевые энергетические проекты. Сеть AlphaESS включает более 40 дочерних компаний, обеспечивающих локальную поддержку клиентов, и более 300.000 систем, работающих в более чем 130 странах мира, помогая миллионам людей получать надежную, доступную и экологически чистую энергию.

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