Podczas targów Intersolar 2026 AlphaESS prezentuje rozszerzony ekosystem magazynowania energii dla Europy

Od sprzętu do kompleksowego ekosystemu - AlphaESS wyznacza kolejny etap rozwoju w Europie dzięki oprogramowaniu, łączności i rozwiązaniom do magazynowania energii dla wszystkich zastosowań.

MONACHIUM, 26 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma AlphaESS zakończyła targi Intersolar Europe 2026 z wyraźnie zarysowaną strategią rozwoju na rynku europejskim. Po ponad dziesięciu latach lokalnej obecności przedsiębiorstwo rozwija kompleksową ofertę produktów do magazynowania energii i przechodzi od roli producenta systemów magazynowania energii do dostawcy oprogramowania, rozwiązań zapewniających łączność oraz usług opartych na wartości całego ekosystemu. Podczas targów w Monachium AlphaESS zaprezentowała system STORION-LC-TB150 przeznaczony dla sektora komercyjnego i przemysłowego, platformę Aster 6260 do zastosowań na skalę użytkową oraz AlphaConnect - platformę łączącą magazyny energii, partnerów i rynki energii.

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Prezentowane rozwiązania odzwierciedlają zachodzącą w Europie zmianę podejścia - od samodzielnych magazynów energii do zintegrowanych zasobów energetycznych. W obliczu rosnących kosztów energii, zwiększonego obciążenia sieci oraz coraz bardziej złożonych taryf AlphaESS podkreśla znaczenie rozwiązań łączących lokalne doświadczenie, zaawansowane technologie i integrację cyfrową, które wspierają integrację z instalacjami fotowoltaicznymi, elastyczne zarządzanie energią i optymalizację jej wykorzystania.

Dużym zainteresowaniem cieszył się STORION-LC-TB150 - system dla sektora komercyjnego i przemysłowego przeznaczony do codziennej eksploatacji. Wyposażony w układ chłodzenia cieczą i oferowany jako zintegrowane rozwiązanie, zapewnia moc znamionową 150 kW i pojemność 313 kWh. Został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu czystej energii w zakładach produkcyjnych, biurach i budynkach komercyjnych. Zgodnie z hasłem „Silent by Design, Powerful by Nature" poziom hałasu podczas pracy nie przekracza 60 dB(A), czyli odpowiada natężeniu zwykłej rozmowy, co umożliwia instalację systemu w pobliżu miejsc codziennej działalności bez uciążliwości dla użytkowników. Rozwiązanie spełnia również wymagania normy UL 9540A dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego na poziomie pojedynczej jednostki i zapewnia trwałość do 12 000 cykli pracy.

W segmencie projektów na skalę użytkową AlphaESS połączyła rozwój produktów z doświadczeniem zdobytym podczas realizacji inwestycji. Ponad dziesięcioletnia obecność firmy w Europie, wspierana przez lokalne spółki zależne, zespoły oraz partnerów, umożliwiła jej udział w coraz większych projektach. Przykładem jest inwestycja o pojemności 320 MWh realizowana w czeskich Chvaleticach i Kladnie. Zdobyte doświadczenia zostały wykorzystane przy opracowaniu platformy Aster 6260 - chłodzonego cieczą systemu o mocy 3,13 MW i pojemności 6,26 MWh, przeznaczonego do instalacji o wysokiej gęstości zabudowy, wyposażonego w zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, funkcję zdalnego uruchamiania oraz narzędzia do obsługi i utrzymania wspomagane przez sztuczną inteligencję.

Oprogramowanie stanowi kolejny etap tworzenia wartości, a AlphaConnect pełni rolę warstwy komunikacyjnej łączącej urządzenia i rynki energii. Platforma udostępnia otwarte interfejsy API operatorom wirtualnych elektrowni (VPP), agregatorom energii oraz systemom zewnętrznym, zapewniając interoperacyjność pomiędzy urządzeniami i aplikacjami. W Wielkiej Brytanii obejmuje to ścisłą integrację z platformą Octopus Energy - jednym z czołowych europejskich dostawców inteligentnych usług energetycznych - umożliwiając inteligentne planowanie ładowania i rozładowywania magazynów energii oraz zdalne zarządzanie zasobami. Łącząc ponad 100 partnerów i platform energetycznych, ponad 100 tys. systemów oraz użytkowników w 12 krajach, AlphaConnect pomaga klientom czerpać korzyści z oprogramowania, taryf i rynków energii, a partnerom umożliwia integrację z platformą w ciągu zaledwie czterech tygodni.

Przekaz AlphaESS dotyczący działalności w Europie został dodatkowo wzmocniony otwarciem spółki zależnej w Hiszpanii, rozszerzeniem działalności na kraje Beneluksu oraz postępami realizacji projektu w Czechach. Działania te podkreślają konsekwentną strategię lokalizacji działalności, zdolność do skutecznej realizacji projektów oraz długoterminowe zaangażowanie firmy we wspieranie transformacji energetycznej Europy.

AlphaESS

Założona w 2012 roku firma AlphaESS jest jednym z czołowych światowych dostawców rozwiązań i usług w zakresie magazynowania energii. Oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów indywidualnych, sektora komercyjnego i przemysłowego oraz projektów wielkoskalowych i użytkowych. AlphaESS posiada ponad 40 spółek zależnych świadczących lokalne usługi, a ponad 300 tys. systemów firmy pracuje w ponad 130 krajach, umożliwiając milionom ludzi korzystanie z niezawodnej, dostępnej i czystej energii.

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