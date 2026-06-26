AlphaESS dévoile un écosystème élargi de stockage d'énergie pour l'Europe au salon Intersolar 2026

Du matériel à l'écosystème : AlphaESS ouvre un nouveau chapitre de son histoire européenne avec des solutions logicielles, de connectabilité et de stockage adaptées à tous les scénarios

MUNICH, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- AlphaESS a clôturé le salon Intersolar Europe 2026 en présentant une vision plus claire de son ambition européenne. Après plus de dix ans d'activité ciblée sur l'échelle locale, AlphaESS étend ses gammes de produits couvrant tous les scénarios pour passer de la fabrication de produits de stockage à la création de valeur ajoutée dans les domaines des logiciels, de la connectabilité et des écosystèmes. Lors du salon de Munich, AlphaESS a mis en avant le système de stockage STORION-LC-TB150 destiné aux applications commerciales et industrielles, le modèle Aster 6260 conçu pour le déploiement à grande échelle et la plateforme AlphaConnect reliant les batteries, les partenaires et les marchés de l'énergie.

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Cette présentation a mis en évidence la transition de l'Europe des batteries isolées vers des installations de stockage intégrées. Alors que les coûts énergétiques, la pression sur le réseau et la complexité des tarifs redéfinissent les besoins, AlphaESS a mis l'accent sur des solutions alliant expérience locale, produits performants et intégration numérique pour favoriser l'intégration de l'énergie solaire, la modularité et l'optimisation énergétique.

Pensé pour les chantiers quotidiens dans les environnements commerciaux et industriels, le système de stockage STORION-LC-TB150 a suscité un intérêt particulier. D'une puissance nominale de 150 kW/313 kWh, ce système tout en un refroidi par liquide fournit de l'énergie propre aux usines, aux bureaux et aux bâtiments commerciaux. « Silencieux par conception, puissant par nature », il fonctionne à un niveau sonore inférieur ou égal à 60 dB(A), ce qui correspond à peu près à une conversation normale. Les utilisateurs peuvent ainsi installer ce système de stockage à proximité de leurs activités quotidiennes sans s'exposer à des nuisances sonores. Il répond également aux critères de performance de la norme UL 9540A en matière de sécurité incendie au niveau de l'unité et supporte jusqu'à 12 000 cycles.

Dans le domaine des installations à grande échelle, AlphaESS a su allier le développement de produits à l'expérience de leur mise en œuvre. Grâce à ses plus de dix années de présence en Europe, portée par ses filiales, ses équipes locales et ses partenaires, l'entreprise a pu se lancer dans des projets de plus grande envergure. Le projet de 320 MWh en République tchèque, qui couvre les sites de Chvaletice et de Kladno, démontre sa capacité de mise en œuvre. Cette expérience est désormais mise à profit dans le cadre du projet Aster 6260, une plateforme refroidie par liquide de 3,13 MW/ 6,26 MWh conçue pour un déploiement à haute densité, dotée de fonctions de sécurité intégrées, de mise en service à distance ainsi que d'exploitation et de maintenance basées sur l'IA.

Les logiciels constituent la prochaine étape de la création de valeur, dont AlphaConnect est le vecteur en tant que couche de connectabilité entre les installations et les marchés. La plateforme met à disposition des API ouvertes destinées aux opérateurs de centrale électrique virtuelle, aux agrégateurs d'énergie et aux systèmes tiers, afin de garantir l'interopérabilité entre les appareils et les applications. Au Royaume-Uni, cela implique une intégration poussée avec Octopus Energy, l'une des principales plateformes européennes d'énergie intelligente, qui prend en charge la planification intelligente des opérations de charge et de décharge ainsi que la gestion à distance des installations. Mettant en relation plus de 100 partenaires et plateformes du secteur de l'énergie, plus de 100 000 systèmes et 12 pays, cette solution aide les utilisateurs à tirer parti des logiciels, des tarifs et des marchés de l'énergie, tout en promettant une intégration des partenaires en moins de quatre semaines.

AlphaESS adresse ainsi un message pour toute l'Europe, renforcé par l'ouverture de sa filiale en Espagne, son expansion au Benelux et l'avancement de son projet en République tchèque, qui soulignent son ancrage local, sa capacité de mise en œuvre et son engagement à long terme en faveur de la transition européenne vers l'énergie propre.

À propos d'AlphaESS

Fondée en 2012, la société AlphaESS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de stockage d'énergie. AlphaESS fournit des solutions sur mesure d'excellence pour un large éventail d'applications, notamment dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel, ainsi que pour les projets de grande envergure et d'utilité publique. AlphaESS compte plus de 40 filiales proposant des services locaux et plus de 300 000 systèmes en service dans plus de 130 pays, qui font bénéficier des millions de personnes d'une énergie fiable, accessible et propre.

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