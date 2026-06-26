AlphaESS predstavuje na veľtrhu Intersolar 2026 rozšírený ekosystém na skladovanie energie pre Európu

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AlphaESS

Jun 26, 2026, 19:19 ET

Od hardvéru po ekosystém: AlphaESS otvára svoju ďalšiu kapitolu v Európe so softvérom, konektivitou a úložiskom pre všetky scenáre

MNÍCHOV, 27. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť AlphaESS uzavrela veľtrh Intersolar Europe 2026 s jasnejšou predstavou pre Európu: po viac ako desiatich rokoch lokalizácie spoločnosť AlphaESS prehlbuje svoje produktové rady pre všetky scenáre a prechádza od výroby produktov na skladovanie energie k softvéru, konektivite a hodnote ekosystému. Na mníchovskej výstave spoločnosť AlphaESS upriamila pozornosť návštevníkov na systém STORION-LC-TB150 pre komerčné a priemyselné aplikácie, systém Aster 6260 pre nasadenie v rozsiahlych energetických centrách a systém AlphaConnect ako platformu spájajúcu batérie, partnerov a energetické trhy.

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Prezentácia bola odrazom prechodu Európy od samostatných batérií k integrovaným systémom na skladovanie energie. Keďže náklady na energiu, tlak na sieť a komplexné tarify menia potreby, spoločnosť AlphaESS kládla dôraz na riešenia kombinujúce lokálne skúsenosti, produktové schopnosti a digitálnu integráciu pre integráciu solárnej energie, flexibilitu a optimalizáciu energie.

STORION-LC-TB150 upútal pozornosť ako systém pre komerčné a priemyselné riešenia pre každodenné prevádzky. Kvapalinou chladený systém typu „všetko v jednom" s výkonom 150 kW/313 kWh je navrhnutý tak, aby čistá energia vyhovovala továrňam, kanceláriám a komerčným budovám. V rámci hesla „Tichý dizajnom, výkonný od prírody" udržiava prevádzku okolo ≤60 dB(A), čo je zhruba bežná hladina hlasitosti pri konverzácii. Používateľom tak pomáha nasadiť úložisko v blízkosti každodennej prevádzky bez rušenia hlukom. Spĺňa tiež kritériá požiarnej bezpečnosti UL 9540A na úrovni zariadenia a podporuje až 12 000 cyklov.

Na strane úžitkových vozidiel AlphaESS prepojila vývoj produktov so skúsenosťami s dodávaním. Viac ako desaťročné pôsobenie v Európe, s podporou dcérskych spoločností, lokálnych tímov a partnerov, pomohlo spoločnosti preorientovať sa na väčšie projekty. Český projekt s výkonom 320 MWh v Chvaleticiach a Kladne vykazuje spoľahlivosť dodávok. Táto skúsenosť sa teraz spätne pretavuje do reaktora Aster 6260, platformy s výkonom 3,13 MW/ 6,26 MWh chladenej kvapalinou pre nasadenie s vysokou hustotou, integrovanú bezpečnosť, uvedenie do prevádzky na diaľku a prevádzku a údržbu s využitím umelej inteligencie.

Softvér predstavuje ďalšiu fázu tvorby hodnoty a AlphaConnect ho poskytuje ako vrstvu prepojenia medzi aktívami a trhmi. Platforma poskytuje otvorené rozhrania pre programovanie aplikácií (API) pre prevádzkovateľov virtuálnych elektrární, agregátory energie a systémy tretích strán, čo umožňuje interoperabilitu medzi zariadeniami a aplikáciami. V Spojenom kráľovstve to zahŕňa rozsiahlu integráciu s platformou Octopus Energy, jednou z popredných európskych platforiem pre inteligentnú energiu, ktorá podporuje inteligentné plánovanie nabíjania a vybíjania, ako aj diaľkovú správu aktív. Prepojením viac ako 100 energetických partnerov a platforiem, viac ako 100 000 systémov a 12 krajín pomáha používateľom získať hodnotu zo softvéru, taríf a energetických trhov a zároveň pomáha partnerom integrovať sa do štyroch týždňov.

Širšie posolstvo spoločnosti AlphaESS pre Európu bolo posilnené otvorením jej španielskej pobočky, expanziou v Beneluxe a pokrokom v realizácii českých projektov, čím sa zdôraznila lokalizácia, spôsobilosť v oblasti dodávok a dlhodobý záväzok k prechodu Európy na čistú energiu.

O spoločnosti AlphaESS

Spoločnosť AlphaESS, založená v roku 2012, je popredným globálnym poskytovateľom riešení a služieb v oblasti skladovania energie. AlphaESS vyniká v poskytovaní riešení na mieru pre širokú škálu aplikácií vrátane rezidenčných, komerčných a priemyselných, rozsiahlych a inžinierskych projektov. Spoločnosť AlphaESS má viac ako 40 dcérskych spoločností poskytujúcich lokálne služby a viac ako 300 000 systémov prevádzkovaných vo viac ako 130 krajinách sveta, čo umožňuje miliónom ľudí využívať spoľahlivú, dostupnú a čistú energiu.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/3001070/image1.jpg

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