Společnost AlphaESS představila na veletrhu Intersolar 2026 rozšířený ekosystém pro ukládání energie v Evropě

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AlphaESS

Jun 26, 2026, 13:03 ET

Od hardwaru k ekosystému: AlphaESS otevírá novou kapitolu svého působení v Evropě díky softwaru, konektivitě a řešení pro ukládání energie v nejrůznějších scénářích

MNICHOV, 26. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost AlphaESS uzavřela veletrh Intersolar Europe 2026 s jasnější vizí pro Evropu: po více než deseti letech lokalizace prohlubuje AlphaESS své produktové řady pro všechny scénáře a přesouvá se od výroby produktů pro skladování energie směrem k softwaru, konektivitě a hodnotě ekosystému. Na mnichovském veletrhu představila společnost AlphaESS model STORION-LC-TB150 pro komerční a průmyslové aplikace, model Aster 6260 pro nasazení v měřítku energetických společností a platformu AlphaConnect, která propojuje baterie, partnery a energetické trhy.

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Tato prezentace odrážela posun v Evropě od samostatných baterií k integrovaným úložným systémům. Vzhledem k tomu, že náklady na energii, zatížení sítě a složité tarify mění potřeby, společnost AlphaESS zdůraznila řešení kombinující místní zkušenosti, schopnosti produktů a digitální integraci pro integraci solárních systémů, flexibilitu a optimalizaci energie.

STORION-LC-TB150 upoutal pozornost jako systém pro komerční a průmyslové použití v každodenních pracovních prostředích. Tento kapalinou chlazený systém typu „vše v jednom" s jmenovitým výkonem 150 kW / 313 kWh je navržen tak, aby čistou energii přinesl do továren, kanceláří a komerčních budov. Pod heslem „Tichý díky konstrukci, výkonný díky své podstatě" udržuje hlučnost provozu na úrovni ≤60 dB(A), což odpovídá přibližně úrovni běžné konverzace, a pomáhá tak uživatelům nasadit úložiště v blízkosti každodenního provozu bez rušivého hluku. Splňuje také kritéria požární bezpečnosti UL 9540A na úrovni jednotky a podporuje až 12 000 cyklů.

V oblasti velkokapacitních systémů propojila společnost AlphaESS vývoj produktů se zkušenostmi z realizace projektů. Více než deset let působení v Evropě, podporované dceřinými společnostmi, místními týmy a partnery, jí pomohlo proniknout do větších projektů. Český projekt o kapacitě 320 MWh v lokalitách Chvaletice a Kladno dokazuje schopnost realizace. Tyto zkušenosti se nyní promítají do systému Aster 6260, kapalinou chlazené platformy o výkonu 3,13 MW a kapacitě 6,26 MWh, určené pro nasazení s vysokou hustotou, integrovanou bezpečností, dálkovým uvedením do provozu a provozem a údržbou podporovanými umělou inteligencí.

Software představuje další etapu tvorby hodnoty a AlphaConnect ji zprostředkovává jako propojovací vrstvu mezi zařízeními a trhy. Platforma poskytuje otevřená API (aplikační programová rozhraní) pro provozovatele virtuálních elektráren (VPP), agregátory energie a systémy třetích stran, čímž umožňuje interoperabilitu mezi zařízeními a aplikacemi. Ve Velké Británii to zahrnuje hlubokou integraci s Octopus Energy, jednou z předních evropských platforem pro inteligentní energetiku, která podporuje inteligentní plánování nabíjení a vybíjení i vzdálenou správu zařízení. Díky propojení více než 100 energetických partnerů a platforem, více než 100 000 systémů a 12 zemí pomáhá uživatelům těžit z přidané hodnoty softwaru, tarifů a energetických trhů a zároveň pomáhá partnerům s integrací do čtyř týdnů.

Širší evropské poselství společnosti AlphaESS bylo podpořeno otevřením její španělské pobočky, expanzí do Beneluxu a pokrokem v českých projektech, což podtrhuje lokalizaci, schopnost dodávek a dlouhodobý závazek k přechodu Evropy na čistou energii.

O společnosti AlphaESS

Společnost AlphaESS, založená v roce 2012, je předním světovým poskytovatelem řešení a služeb v oblasti skladování energie. AlphaESS vyniká v poskytování řešení šitých na míru pro širokou škálu aplikací, včetně projektů v rezidenční, komerční a průmyslové sféře, velkých projektů i projektů pro energetické společnosti. Společnost AlphaESS má více než 40 dceřiných společností poskytujících služby na místní úrovni a více než 300 000 systémů v provozu ve více než 130 zemích na celém světě, díky čemuž mohou miliony lidí využívat spolehlivou, dostupnou a čistou energii.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3001070/image1.jpg

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