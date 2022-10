Alphawave IP logra su primer chip de prueba para el proceso TSMC N3E

La nueva solución SerDes se presentará en la Plataforma de Innovación Abierta (OIP) de TSMC 2022 este mes en Santa Clara, CA

LONDRES y TORONTO, 24 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), un líder global en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial, ha anunciado hoy el éxito de su ZeusCORE100® 1-112Gbps NRZ/PAM4 Serialiser-Deserialiser ("SerDes"), el primer chip de prueba de Alphawave en el proceso N3E más avanzado de TSMC. Alphawave IP expondrá este nuevo producto junto con su completa cartera de soluciones IP de alto rendimiento, chip y silicio personalizado en el TSMC OIP Forum el 26 de octubre en Santa Clara, California, como patrocinador Platinum.

Alphawave IP

ZeusCORE100® es el SerDes multiestándar más avanzado de Alphawave, que soporta canales extra largos de más de 45dB y los estándares más solicitados como 800G Ethernet, OIF 112G-CEI, PCIe GEN6 y CXL3.0. Los asistentes podrán visitar el stand de Alphawave y conocer a los expertos en tecnología de la empresa, incluidos los miembros del equipo de OpenFive, recientemente adquirido. OpenFive es un antiguo socio de TSMC a través del programa OIP Value Chain Aggregator (VCA). OpenFive es una de las pocas empresas selectas que cuenta con una metodología de idea a silicio en las últimas tecnologías de TSMC, y con capacidades avanzadas de empaquetado, lo que permite acceder a la solución de fundición más avanzada disponible con la mejor área de potencia-rendimiento (PPA). Con la cartera de IP líder en la industria de Alphawave y la adición de las capacidades de OpenFive, los diseñadores pueden crear sistemas en un chip (SoC) que empaquetan más potencia de cálculo en factores de forma más pequeños para aplicaciones de red, IA, almacenamiento y computación de alto rendimiento (HPC).

Tony Pialis, presidente y consejero delegado de Alphawave dijo: "Alphawave se enorgullece de estar entre los primeros en utilizar la tecnología de 3nm más avanzada de TSMC. Nuestra asociación sigue aportando tecnología de conectividad innovadora y de alta velocidad que impulsará los centros de datos más avanzados, y estamos encantados de mostrar estas soluciones en el evento TSMC OIP Forum."

Junto con la exposición, el vicepresidente de marketing de Alphawave IP, Clint Walker, mostrará el éxito de los clientes de Achronix Semiconductor Corporation, en la presentación "Integration Methodology of High-End SerDes IP into FPGAs based on Early Technology Model Availability" en el evento. Los asistentes podrán conocer un producto de éxito de uno de los primeros clientes de Alphawave IP para SerDes PAM4 de 112 Gbps.

Para registrarse en el evento del TSMC OIP Forum, visite aquí. Para obtener más información sobre el nuevo ZeusCORE100®, visite nuestra página de producto aquí.

Acerca de Alphawave IP Group plc (LSE: AWE)

Ante el crecimiento exponencial de los datos, la tecnología de Alphawave responde a una necesidad crítica: permitir que los datos viajen más rápido, de forma más fiable y con mayor rendimiento a menor potencia. Alphawave es un líder global en conectividad de alta velocidad para la infraestructura tecnológica mundial. Nuestras soluciones IP, por lo tanto, satisfacen las necesidades de los clientes globales de primer nivel en centros de datos, computación, redes, IA, 5G, vehículos autónomos y almacenamiento. Fundada en Toronto, Canadá, en 2017, por un equipo técnico experto con un historial probado en la concesión de licencias IP de semiconductores, nuestra misión es centrarse en los desafíos de conectividad más difíciles de resolver. Para obtener más información sobre Alphawave IP, visite: awaveip.com.

Información de contacto:

