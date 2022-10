Alphawave IP réalise son premier « tape-out » d'une puce de test pour le processus N3E de TSMC

Une nouvelle solution SerDes sera présentée à l'occasion de l'initiative TSMC 2022 Open Innovation Platform (OIP) ce mois-ci à Santa Clara, en Californie

LONDRES et TORONTO, 24 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Alphawave IP (LSE: AWE), leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale, a annoncé aujourd'hui le « tape-out » réussi de son sérialiseur-désérialiseur optique PAM4 de 1-112 Gbits NRZ/PAM4 ZeusCORE100® (« SerDes »), première puce de test d'Alphawave sur le processus N3E le plus avancé de TSMC. Alphawave IP présentera en tant que commanditaire Platine ce nouveau produit en même temps que son portefeuille complet de solutions IP haute performance, chiplet et de silicium personnalisé lors du Forum OIP de TSMC, qui se tiendra le 26 octobre à Santa Clara, en Californie.

Alphawave IP

ZeusCORE100® est le SerDes multi-standard le plus avancé d'Alphawave, prenant en charge les canaux extra-longs de plus de 45 dB et les standards les plus demandés tels que 800G Ethernet, OIF 112G-CEI, PCIe GEN6 et CXL3.0. Les participants pourront visiter le stand Alphawave et rencontrer les experts en technologie de l'entreprise, notamment les membres de l'équipe OpenFive, une société acquise récemment. OpenFive est un partenaire de longue date de TSMC dans le cadre du programme OIP Value Chain Aggregator (VCA). OpenFive est l'une des rares entreprises à avoir une méthodologie « de l'idée au silicium » avec les technologies de TSMC les plus récentes, et des capacités d'emballage avancées, permettant d'accéder à la solution de fonderie la plus avancée disponible avec les meilleurs composants PPA (Power-Performance-Area). Avec le portefeuille IP de pointe d'Alphawave et l'ajout des capacités d'OpenFive, les concepteurs peuvent créer des systèmes sur une puce (SoCs) qui intègrent plus de puissance de calcul en plus petits facteurs de forme pour les applications de réseau, d'IA, de stockage et de calcul haute performance (HPC).

Tony Pialis, PDG d'Alphawave, a déclaré : « Alphawave est fière d'être parmi les premiers à utiliser la technologie 3 nm la plus avancée de TSMC. Notre partenariat continue d'apporter une technologie novatrice de connectivité à haute vitesse qui alimentera les datacenters les plus avancés. Nous sommes heureux de présenter ces solutions lors de l'événement du Forum OIP de TSMC. »

En plus de l'exposition, Clint Walker, vice-président du marketing d'Alphawave IP, présentera le succès client d'Achronix Semiconductor Corporation, dans le cadre de la présentation relative à la méthode d'intégration de l'IP SerDes haut de gamme dans les FPGA, fondée sur la disponibilité des modèles technologiques précoces. Les participants pourront découvrir un produit réussi de l'un des premiers clients d'Alphawave IP, le sérialiseur-désérialiseur optique PAM4 de 112 Gbit/s (« SerDes »).

Pour vous inscrire à l'événement du Forum OIP de TSMC, veuillez cliquer ici. Pour en savoir plus sur le nouveau ZeusCORE100®, consultez notre page produit ici.

À propos d'Alphawave IP Group plc (LSE:AWE)

Face à la croissance exponentielle des données, la technologie d'Alphawave répond à un besoin critique : permettre aux données de voyager plus rapidement, de manière plus fiable et avec des performances supérieures à une puissance moindre. Alphawave est un leader mondial de la connectivité haut débit pour l'infrastructure technologique mondiale. Nos solutions IP répondent donc aux besoins des clients mondiaux de premier plan dans les centres de données, le calcul, la mise en réseau, l'IA, la 5G, les véhicules autonomes et le stockage. Fondée à Toronto, au Canada, en 2017, par une équipe technique experte ayant fait ses preuves dans l'octroi de licences d'IP de semi-conducteurs, notre mission est de nous concentrer sur les défis de connectivité les plus difficiles à résoudre. Pour en savoir plus sur Alphawave IP, visitez : awaveip.com.

