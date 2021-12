Altos executivos da TCL apresentarão estratégias de negócios e novos produtos inteligentes antes da CES 2022

Posteriormente, no mesmo dia, o vice-presidente sênior da TCL América do Norte, Chris Larson, e sua equipe executiva discutirão a estratégia da marca na região e apresentarão os produtos e notícias mais recentes na coletiva de imprensa virtual da TCL América do Norte.

Siga-nos nos canais de mídia social da TCL com #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022 para receber as últimas notícias durante a CES 2022.

Data da coletiva de imprensa global

(virtual): 4 de janeiro de 2022

Horário: 6h (costa oeste dos EUA)/15h (Europa Central)/17h (hora padrão do Atlântico)/19h30 (Índia)/22h (EUA central)

Transmissão ao vivo: Página inicial da CES

Twitter: @TCL_TV_Global

Facebook: @TLCEletronicsglobal

Instagram: @tclelectronics

YouTube: @TCL Electronics

Data da coletiva de imprensa (virtual) da América do Norte

Data: 4 de janeiro de 2022

Horário: 7h (costa oeste dos EUA)

Transmissão ao vivo Página inicial da CES

Twitter: @TCL_USA

Facebook: @TCLUSA

Instagram: @TCL_USA

YouTube: @TCL EUA

A TCL também exporá na CES 2022 nos seguintes dias:

Data: 5 a 8 de janeiro de 2022

Local: Estande nº 17017, Ala Central, Centro de Convenções de Las Vegas

Sobre a TCL Electronics

A TCL Electronics (1070.HK) é uma empresa de eletrônicos de consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TVs. Fundada em 1981, ela agora atua em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo que vão de TVs a aparelhos de áudio e eletrodomésticos inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712468/image.jpg

FONTE TCL Electronics

