Les hauts dirigeants de TCL annonceront leurs stratégies d'affaires et leurs toutes nouvelles stratégies en matière de produits intelligents avant le CES 2022

Plus tard le même jour, Chris Larson, premier vice-président de TCL Amérique du Nord et son équipe de direction discuteront de la stratégie régionale de la marque et présenteront les derniers produits et les dernières nouvelles à l'occasion de la conférence de presse virtuelle de TCL Amérique du Nord.

Pour connaître les dernières nouvelles concernant l'événement CES 2022, suivez-nous sur les réseaux sociaux de TCL au moyen des hashtags #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022.

Conférence de presse mondiale (virtuelle)

Date : mardi 4 janvier 2022

Heure : 6 h (HNP) / 15 h (HEC) / 17 h (HNA)/ 19 h 30 (TSI) / 22 h (HNC)

Diffusion en direct : page d'accueil du CES

Twitter : @TCL_TV_Global

Facebook : @TCLElectronicsGlobal

Instagram : @tclelectronics

YouTube : @TCL Electronics

Conférence de presse en Amérique du Nord (virtuelle)

Date : mardi 4 janvier 2022

Heure : 7 h (HNP)

Diffusion en direct : page d'accueil du CES

Twitter : @TCL_USA

Facebook : @TCLUSA

Instagram : @TCL_USA

YouTube : @TCL USA

TCL sera également présente au CES 2022 les jours suivants :

Date : Du 5 au 8 janvier 2022

Lieu : Kiosque 17017, salle centrale, Las Vegas Convention Center

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une entreprise de produits électroniques grand public en pleine croissance et un acteur dominant du marché mondial des téléviseurs. Fondée en 1981, elle exerce ses activités dans plus de 160 marchés à l'échelle mondiale. TCL se spécialise dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, allant des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents.

