ALUMINIUM DUNKERQUE CONCLUT DE NOUVELLES FACILITÉS BANCAIRES POUR UN MONTANT DE 375 MILLIONS DE DOLLARS

LOON-PLAGE, France, 5 mars 2024 /PRNewswire/ -- Aluminium Dunkerque SAS ("AD") et sa société mère, Aluminium Dunkerque Industries France SAS ("ADIF"), ont obtenu hier de nouveaux prêts bancaires d'un montant total équivalent à 375 millions de dollars. Ces facilités bancaires refinancent entièrement les dettes précédemment contractées par AD et ADIF.

Le développement durable est une priorité essentielle pour Aluminium Dunkerque. Les nouvelles conditions de prêt prévoient des avantages en termes de taux d'intérêt pour AD et l'ADIF liés à certains critères environnementaux, notamment la réduction des émissions de carbone et de la consommation d'eau.

Société Générale est le principal arrangeur, coordinateur, et coordinateur ESG de ces nouveaux financements, le groupe ayant pris la tête d'un consortium de banques commerciales européennes et américaines.

AD a conclu un nouveau contrat de crédit renouvelable à taux flottant de 125 millions de dollars sur 4 ans, avec une disponibilité en US dollars, en euros et en lettres de crédit.

Parallèlement, ADIF a conclu un nouveau prêt à terme de 250 millions de dollars à taux variable sur 5 ans, financé en partie en US dollars et en partie en euros. Ce financement a permis le remboursement intégral des obligations antérieures émises par ADIF en octobre 2021.

Guillaume de Goÿs, PDG d'AD et d'ADIF, affirme : "Pour poursuivre notre développement et dans un cadre de hausse des taux d'intérêt dans le monde entier, nous sommes très heureux d'avoir pu finaliser un refinancement complet de l'entreprise sur le marché. Nous nous réjouissons de l'engagement de toutes les nouvelles institutions financières coordonnées par Société Générale, ce qui témoigne de la position de leader d'Aluminium Dunkerque sur le marché européen, tant en terme de coûts et d'efficacité opérationnelle que pour sa production d'aluminium à faible émission de carbone. Ce nouveau crédit renouvelable renforce considérablement la trésorerie d'AD ainsi que sa flexibilité financière et opérationnelle."

À propos d'Aluminium Dunkerque: Fondée en 1991, Aluminium Dunkerque est un des principaux producteurs d'aluminium primaire de l'Union européenne, spécialisé dans la fabrication de plaques et de lingots d'aluminium utilisés dans les secteurs du transport, de l'automobile, de l'emballage, du bâtiment et de la construction. Aluminium Dunkerque a une capacité nominale de production de 286 000 tonnes par an, un chiffre d'affaires annuel d'environ 800 millions de dollars et emploie plus de 700 personnes à temps plein. Aluminium Dunkerque est détenue par American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. et des membres de la direction opérationnelle. Pour de plus amples informations sur Aluminium Dunkerque, veuillez consulter le site www.aluminiumdunkerque.fr.

