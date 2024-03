ALUMINIUM DUNKERQUE SLUIT VOOR USD 375 MILJOEN NIEUWE BANKFACILITEITEN AF

LOON-PLAGE, Frankrijk, 6 maart 2024 /PRNewswire/ -- Aluminium Dunkerque SAS ("AD") en zijn directe moedermaatschappij Aluminium Dunkerque Industries France SAS ("ADIF") hebben gisteren nieuwe bancaire kredietfaciliteiten afgesloten en gefinancierd voor een totaalbedrag van 375 miljoen USD. Deze faciliteiten vormen een volledige herfinanciering van de eerder gefinancierde schuld van AD en ADIF.

Duurzaamheid is een kernprioriteit voor het bedrijf Aluminium Dunkerque. De nieuwe leenfaciliteiten bevatten rentevoordelen voor AD en ADIF bij het behalen van bepaalde milieucriteria, waaronder reducties in koolstofuitstoot en waterverbruik.

De Lead Arranger, Coordinator en Sustainability Coordinator voor de nieuwe faciliteiten is Societe Generale, die een club van Europese en Amerikaanse commerciële banken aanvoerde.

AD heeft een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit afgesloten van USD 125 miljoen met een looptijd van 4 jaar en een variabele rente, met beschikbaarheid in US Dollars, Euro's en Letters of Credit.

ADIF is een nieuwe termijnlening van USD 250 miljoen met een looptijd van 5 jaar en variabele rente aangegaan, die deels in Amerikaanse dollars en deels in euro's wordt gefinancierd. De obligaties die eerder door ADIF zijn uitgegeven in oktober 2021 zijn volledig terugbetaald.

Guillaume de Goÿs, Chief Executive Officer van AD en ADIF, licht toe: "Om onze expansie voort te zetten en in een context van stijgende rentetarieven wereldwijd, zijn we erg blij dat we een uitgebreide herfinanciering van de activiteiten in de markt kunnen afronden. We stellen de toezeggingen van alle nieuwe financiële instellingen onder leiding van Société Générale erg op prijs. Deze bevestigen de positie van Aluminium Dunkerque als marktleider in Europa zowel wat betreft efficiënte, kosteneffectieve transacties als lage koolstofuitstoot. De nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van AD verbetert aanzienlijk zijn liquiditeit en financiële en operationele flexibiliteit."

Over Aluminium Dunkerque: Aluminium Dunkerque, opgericht in 1991, is een van de grootste aluminiumsmelterijen in Europa en is gespecialiseerd in de productie van aluminium plakken en ingots, die worden gebruikt in de transport-, auto-, verpakkings-, bouw- en constructiesector. Aluminium Dunkerque heeft een nominale productiecapaciteit van 286.000 ton per jaar, een jaarlijkse omzet van ongeveer $ 800 miljoen en meer dan 700 fulltime werknemers. Aluminium Dunkerque is eigendom van American Industrial Partners Capital Fund VII, L.P. en leden van het operationeel management. Ga voor meer informatie over Aluminium Dukerque naar www.aluminiumdunkerque.fr

