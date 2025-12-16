AM General verkauft erste HUMVEE Hawkeye 105mm Mobile Haubitze im Rahmen eines Drei-Jahres-Vertrags

„Wir sind stolz darauf, den erfolgreichen Verkauf des HUMVEE Hawkeye an das Verteidigungsministerium des Kosovo für den Bedarf der kosovarischen Sicherheitskräfte bekannt geben zu können. Dies ist ein Beweis für unser Engagement, modernste Lösungen für moderne militärische Anforderungen zu liefern", sagte John Chadbourne, AM General Executive Vice President of Business Development. „Dieses System zeichnet sich durch Langlebigkeit, Vielseitigkeit und fortschrittliche Technologie aus und stellt sicher, dass die Streitkräfte des Kosovo mit den besten Instrumenten für ihren Schutz und Dienst ausgestattet sind. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Verteidigungseinrichtungen auf der ganzen Welt fortzusetzen und Fahrzeuge zu liefern, die die operative Effizienz und Sicherheit erhöhen."

Der HUMVEE Hawkeye ist mit der Soft-Recoil-Technologie ausgestattet, die die Integration einer 105-mm-Kanone in die robuste, kampferprobte HUMVEE-Plattform ermöglicht. Dadurch kann das System in weniger als 90 Sekunden in Stellung gebracht, abgefeuert und verschoben werden, was die Überlebensfähigkeit gegen den Beschuss durch Gegenbatterien im Vergleich zu traditionell gezogenen Systemen erhöht. Zusätzlich zu den HUMVEE Hawkeyes erhalten die KSF auch Krankenwagen, Kommando- und Kontrollfahrzeuge sowie andere Unterstützungsfahrzeuge, die eine ganze Artilleriebatterie ermöglichen und den KSF indirekte Schussmöglichkeiten bieten. Die Auslieferungen werden voraussichtlich innerhalb der nächsten zwei Jahre beginnen.

Über AM General

AM General entwickelt, fertigt und unterstützt Spezialfahrzeuge für militärische und kommerzielle Kunden. Durch seine globale Präsenz mit vielfältigen Produktangeboten in über 70 Ländern ist AM General bestens positioniert, um die Interoperabilität zu verbessern und auf seinen langjährigen Partnerschaften mit der Verteidigungsindustrie und der Automobilindustrie aufzubauen. Mit einem abgerundeten Produktportfolio, das die kultigen HUMVEE-Fahrzeuge, das Joint Light Tactical Vehicle A2 (JLTV A2), den leichten taktischen Lkw Saber der nächsten Generation mit verbessertem Schutzniveau und die revolutionäre mobile 105-mm-Haubitze Hawkeye mit rückstoßarmer Technologie für mobile Plattformen umfasst, strebt AM General nach ständiger Verbesserung, die immer einsatzbereit ist. AM General verfügt über umfangreiche Erfahrungen bei der Erfüllung der sich ändernden Anforderungen der Verteidigungs- und Automobilindustrie. Unterstützt wird das Unternehmen durch seine Mitarbeiter in den großen Werken in Indiana, Michigan und Ohio sowie durch einen starken Lieferantenstamm, der sich über 46 Bundesstaaten erstreckt. Weitere Informationen über AM General finden Sie unter www.amgeneral.com.

Kontakt: Deborah Reyes, [email protected]

