AM General vend les premiers systèmes d'obusiers mobiles de 105 mm HUMVEE Hawkeye dans le cadre d'un contrat de trois ans

« Nous sommes fiers d'annoncer la vente du HUMVEE Hawkeye au ministère de la défense du Kosovo pour les besoins de la force de sécurité du Kosovo, ce qui témoigne de notre engagement à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins militaires modernes », a déclaré John Chadbourne, vice-président exécutif d'AM General chargé du développement commercial. « Ce système incarne la durabilité, la polyvalence et la technologie de pointe, ce qui permet aux forces armées du Kosovo de disposer des meilleurs outils pour assurer leur protection et leur service. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec les entités de défense du monde entier, en fournissant des véhicules qui améliorent l'efficacité et la sécurité des opérations ».

Le HUMVEE Hawkeye est équipé de la technologie Soft Recoil, qui permet l'intégration d'un canon de 105 mm sur la plateforme HUMVEE, robuste et éprouvée au combat. Cela permet de placer, de tirer et de déplacer le système en moins de 90 secondes, ce qui augmente la capacité de survie contre les tirs de contre-batterie par rapport aux systèmes traditionnellement remorqués. En plus des HUMVEE Hawkeye, la KSF recevra également des ambulances, des camions de commandement et de contrôle, ainsi que d'autres camions de soutien, qui permettent à une batterie d'artillerie entière d'établir des capacités de tir indirect pour la KSF. Les livraisons devraient commencer dans les deux prochaines années.

À propos d'AM General

AM General conçoit, fabrique et entretient des véhicules spécialisés pour des clients militaires et commerciaux. Sa présence mondiale, avec des offres de produits diversifiées dans plus de 70 pays, place AM General dans une position unique pour améliorer l'interopérabilité et s'appuyer sur ses partenariats de longue date avec l'industrie de la défense et de l'automobile. Avec un portefeuille de produits bien équilibré, qui comprend les véhicules emblématiques HUMVEE, le véhicule tactique léger interarmées A2 (JLTV A2), le camion tactique léger Saber de nouvelle génération qui a des niveaux de protection améliorés, et l'obusier mobile révolutionnaire Hawkeye de 105 mm avec une technologie de recul doux pour les plates-formes mobiles, AM General s'efforce d'offrir des améliorations continues qui sont toujours prêtes pour la mission. AM General possède une vaste expérience pour répondre aux besoins changeants des secteurs de la défense et de l'automobile, grâce à ses employés travaillant dans les principales installations de l'Indiana, du Michigan et de l'Ohio, et à une solide base de fournisseurs qui s'étend sur 46 États. Pour plus d'informations sur AM General, veuillez consulter le site www.amgeneral.com.

