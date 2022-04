Am Tag der Erde treibt Eskute mit ihren neuen Polluno City E-Bikes den nachhaltigen Transport voran

Als der perfekte Begleiter für Stadtbewohner bietet das Polluno E-Bike verbesserte Funktionalität, stärkere Leistung und ein besseres Fahrerlebnis. Das E-Citybike kann bis zu 100km mit einer Akkuladung gefahren werden, was genügend für den meisten städtischen Alltagsgebrauch ist. Darüber hinaus ist das Polluno nach IP65 wasserdicht, was bedeutet, dass man im Regentag es auch problemlos fährt.

Der Name des Polluno-Elektrofahrrads leitet sich von den Wörtern "Pollution" (Verschmutzung) und "NO" (Nein) ab, was Eskutes unerschütterliche Unterstützung für den Umweltschutz widerspiegelt. Angesichts der Tatsache, dass sich die Welt im Kampf gegen den Klimawandel an einem Wendepunkt befindet, ruft Eskute Menschen auf der ganzen Welt auf, mutig zu handeln und NEIN zur zunehmenden Luftverschmutzung in der Stadt zu sagen.

Nach Angaben von Earth.org , bedroht die Luftverschmutzung jedes Jahr Millionen von Menschenleben auf der ganzen Welt und ist eine der Hauptursachen für Schlaganfälle, Lungenkrebs und Herzkrankheiten. In der Europäischen Union sind etwa 400.000 vorzeitige Todesfälle auf schlechte Luftqualität zurückzuführen, während einer von 12 Todesfällen im Vereinigten Königreich auf die Luftverschmutzung zurückzuführen ist. Die Umweltverschmutzung hat nicht nur Auswirkungen auf die Weltbevölkerung, sondern trägt auch direkt zum Klimawandel und zu extremen Wetterereignissen bei.

Um den Auswirkungen der Luftverschmutzung entgegenzuwirken, hat die Europäische Kommission eine Reihe von Initiativen und Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung von Elektroautos und E-Bikes in Europa zu fördern. Inmitten dieser weltweiten Elektrofahrzeug-Revolution sind die Polluno und Netuno E-Bikes die perfekte Möglichkeit für Verbraucher, auf eine saubere, umweltfreundlichere Art der Fortbewegung umzusteigen. Der Besitz eines E-Bikes wirkt sich nicht nur positiv auf den Umweltschutz aus, sondern bietet den Fahrern auch die Möglichkeit, sich von den steigenden Kraftstoffpreisen zu entlasten, fit zu bleiben und die freie Natur zu erkunden.

„Wir von Eskute wollen eine Präsenz in Regionen wie Europa aufbauen, wo wir die greifbaren Auswirkungen unserer Marke täglich erleben können. Kunden auf dem ganzen Kontinent lieben unsere Produkte und haben das Gefühl, dass sie mit einem Eskute-E-Bike wirklich etwas bewirken können. Wir glauben, dass Verbraucher und umweltfreundliche Marken wie Eskute gemeinsam einen bedeutenden Einfluss auf die Umwelt ausüben und die Welt zum Besseren verändern können", sagte Alan, der CEO von Eskute.

An diesem Tag der Erde ermutigt Eskute mehr Menschen, sich seinem globalen Fahrradteam anzuschließen und mit einem exklusiven Vorverkaufsangebot ihren Beitrag zu einer grüneren Zukunft zu leisten. Alle Kunden, die das Polluno jetzt kaufen, erhalten einen Rabatt von €50 (Code: P50off), um in unseren Planeten zu investieren und zum Umweltschutz beizutragen.

Für weitere Informationen und zum Einkaufen besuchen Sie bitte https://eskute.de/products/polluno-e-citybike

