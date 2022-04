En ce Jour de la Terre, Eskute alimente le transport durable grâce aux nouveaux vélos électroniques de villes Polluno

Le vélo parfait pour les citadins, offre une fonctionnalité améliorée, une puissance accrue et une meilleure expérience de conduite pour les clients. L'e-bike peut aller jusqu'à 65 miles sur une seule charge, ce qui est plus que suffisant pour répondre à la plupart des besoins de voyage urbain. En outre, l'imperméabilisation IP65 signifie que le Polluno est capable de gérer facilement différentes conditions, y compris le vent et la pluie.

Le vélo électrique de ville Polluno tire son nom des mots "Pollution" et "NO", qui reflète le soutien indéfectible d'Eskute à la protection de l'environnement. Alors que le monde est à un tournant dans la guerre contre les changements climatiques, Eskute invite les gens du monde entier à agir avec audace, et à dire NON à l'augmentation de la pollution dans la ville.

Selon Earth.org, la pollution atmosphérique menace des millions de vies dans le monde chaque année et qui est un contributeur majeur aux accidents vasculaires cérébraux, au cancer du poumon et aux maladies cardiaques. Dans l'Union européenne, environ 400000 décès prématurés peuvent être attribués à la mauvaise qualité de l'air, tandis qu'un décès sur 12 au Royaume-Uni est lié à la pollution. En plus d'affecter les populations mondiales, la pollution contribue directement aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques extrêmes.

Afin de contrecarrer les effets de la pollution atmosphérique, la Commission européenne a introduit un certain nombre d'initiatives et de politiques visant à encourager une plus grande adoption des voitures électriques et des vélos électriques en Europe. Au milieu de cette révolution mondiale des véhicules électriques, les vélos électriques Polluno et Netuno sont le moyen idéal pour les consommateurs de passer à un mode de transport plus propre et plus écologique. En plus d'avoir un impact positif sur la protection de l'environnement, posséder un e-Bike permet également aux cyclistes de soulager la pression causée par la hausse des prix du carburant, rester en forme et explorer en plein air.

«Chez Eskute, nous voulons être présents dans des régions comme l'Europe, où nous pouvons voir les impacts tangibles de notre marque au quotidien. Les clients à travers le continent aiment nos produits et, qui plus est, ils se sentent comme ils font vraiment une différence positive lors de la conduite d'un vélo électrique d'Eskute. Nous croyons qu'ensemble, les consommateurs et les marques écologiques comme Eskute peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement et changer le monde pour le mieux », a déclaré Alan, PDG d'Eskute.

En ce Jour de la Terre, Eskute encourage davantage de personnes à rejoindre son équipe cycliste mondiale et à faire leur part pour un avenir plus vert avec une offre de prévente exclusive. Tous les clients qui achètent maintenant le Polluno recevront une réduction de 50 € (UK £50) pour investir dans notre planète et contribuer à la protection de l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1803588/Polluno__Say_NO_to_Pollution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

SOURCE Eskute