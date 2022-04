Op de Dag van de Aarde introduceert Eskute haar nieuwe elektrische stadsfiets Polluno!

Bovendien is de nieuwe Polluno gecertificeerd met IP65 waterdichtheid, waardoor het gemakkelijk door alle weersomstandigheden kan komen.

De Polluno elektrische stadsfiets ontleent zijn naam aan de woorden "Pollution" en "NO", wat Eskute's onwrikbare steun voor milieubescherming weerspiegelt. Met de wereld op een kantelpunt in de oorlog tegen klimaatverandering, nodigt Eskute mensen over de hele wereld uit om moedig te handelen, actie te ondernemen en NEE te zeggen tegen de toenemende vervuiling in de stad.

Volgens Earth.org bedreigt luchtverontreiniging elk jaar miljoenen levens over de hele wereld en draagt het in belangrijke mate bij tot beroertes, longkanker en hartziekten. In de Europese Unie kan ongeveer 400,000 voortijdige sterfgevallen worden toegeschreven aan slechte luchtkwaliteit, terwijl bijvoorbeeld één op de twaalf sterfgevallen in het Verenigd Koninklijk te wijten is aan vervuiling. Vervuiling heeft niet alleen gevolgen voor de wereldbevolking, maar draagt ook rechtstreeks bij tot klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

In een poging om de effecten van luchtvervuiling tegen te gaan, heeft de Europese Commissie een aantal initiatieven en beleidsmaatregelen geïntroduceerd, om een groter gebruik van elektrische auto's en e-bikes in Europa aan te moedigen. Te midden van deze wereldwijde revolutie van elektrische voertuigen zijn de Polluno en Netuno e-bikes de perfecte manier voor consumenten om de overstap te maken naar een schonere, groenere manier van reizen. Naast een positieve impact op de bescherming van het milieu, stelt het bezit van een e-bike rijders ook in staat om de druk veroorzaakt door de stijgende brandstofprijzen te verlichten, en om fit te blijven door constant in beweging te zijn.

"Bij Eskute willen we verder uitbreiden en onze markten opbouwen in het Benelux, waarbij we de tastbare impact van ons merk in andere regio's zoals het Verenigd Koninkrijk al duidelijk kunnen zien, proberen wij deze ervaring over het hele continent te verspreiden. Klanten krijgen daadwerkelijk een positief gevoel wanneer zij op een milieubewuste fiets van Eskute rijden en hopelijk kunnen we samen naar een schonere wereld bouwen," aldus Alan, de CEO van Eskute.

Deze Dag van de Aarde, moedigt Eskute meer mensen aan om zich aan te sluiten bij haar wereldwijde fiets ''movement'' en hun steentje bij te dragen aan een groenere toekomst met een exclusieve pre-sale aanbieding. Alle klanten die nu de Polluno kopen, krijgen een korting van €50 om te investeren in onze planeet en bij te dragen aan de bescherming van het milieu.

Voor meer informatie, ga naar https://eskute.co.uk/products/polluno

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803588/Polluno__Say_NO_to_Pollution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpg

