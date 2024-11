AmacaThera annonce les résultats de phase 1 de la première étude chez l'homme avec l'AMT-143, dépassant les attentes et ouvrant la voie à une nouvelle approche du soulagement de la douleur postopératoire.

TORONTO, 21 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AmacaThera a annoncé aujourd'hui les résultats de son essai clinique de phase 1 sur l'AMT-143, un anesthésique innovant et non opioïde, formulé avec la plateforme brevetée AmacaGel™ de la société, démontrant une libération soutenue de l'anesthésique jusqu'à 14 jours. AMT-143 est destiné à fournir un soulagement prolongé et localisé de la douleur sans nécessiter d'opioïdes, réduisant ainsi de manière significative les risques associés à la dépendance aux opioïdes et aux effets secondaires, afin d'améliorer les résultats des patients après une intervention chirurgicale.

« Nous sommes enthousiasmés par la promesse de ces résultats qui montrent une différenciation substantielle par rapport aux produits actuellement disponibles et annoncent une nouvelle génération d'alternatives pour le soulagement de la douleur post-chirurgicale », a déclaré le Dr Mike Cooke, directeur général et co-fondateur d'AmacaThera, « Nous sommes impatients de faire progresser cet important produit dans une étude de phase 2. »

Les récentes données cliniques ont renforcé le soutien apporté à AmacaThera. Paul Austin, principal investisseur de l'extension de la série A récemment réalisée par AmacaThera, a déclaré : « Les progrès réalisés dans l'étude de phase 1 démontrent l'énorme potentiel de l'AMT-143 pour transformer la prise en charge de la douleur postopératoire. Sur la base de ces bons résultats, nous augmentons notre investissement afin d'accélérer la poursuite de son développement. »

Le besoin urgent d'anesthésiques non opioïdes à longue durée d'action découle de la crise actuelle des opioïdes, où le traitement de la douleur à base d'opioïdes sert de porte d'entrée à l'abus d'opioïdes. Bien qu'efficaces pour soulager la douleur aiguë, les opioïdes peuvent entraîner une dépendance, un surdosage et des effets secondaires indésirables, d'où le besoin pressant d'alternatives plus sûres. Les anesthésiques non opioïdes à longue durée d'action offrent une solution viable en fournissant un soulagement efficace de la douleur sans risque de dépendance ou d'effets secondaires graves généralement associés aux opioïdes.

Molly Shoichet, directrice scientifique et cofondatrice d'AmacaThera : « Les données cliniques de phase 1, combinées à notre cinétique de libération optimisée, à notre fabrication rentable et à notre facilité d'application, constituent la solution que les médecins souhaitent pour leurs patients. »

À propos d'AmacaThera

AmacaThera est une société de biotechnologie clinique soutenue par des investisseurs institutionnels, notamment Lumira Ventures, BDC Capital's Women in Technology Venture Fund, Inveready, StandUp Ventures, MaRS IAF et Changrong Capital.

AmacaThera se spécialise dans le développement de formulations d'hydrogel à libération prolongée pour résoudre les principaux problèmes d'administration thérapeutique avec des charges utiles brevetées et brevetées. AmacaThera se concentre sur le développement d'un portefeuille interne d'actifs dans le domaine du traitement de la douleur et de l'oncologie, ainsi que sur la création de partenariats pour résoudre les principaux problèmes d'administration grâce à des modalités thérapeutiques brevetées avancées.

La plateforme technologique d'AmacaThera, AmacaGelTM, est un mélange d'hydrogel physique à gélification rapide composé de deux polymères bien connus. Il a été conçu pour se liquéfier sous l'effet d'une force de cisaillement et pour être administré à l'aide d'une seringue conventionnelle, formant ainsi rapidement un dépôt lorsqu'il se réchauffe à la température du corps. AMT-143, l'actif principal de la plateforme, est un anesthésique local non opioïde à libération lente qui s'appuie sur la plateforme AmacaGelTM pour fournir un soulagement de la douleur postopératoire à longue durée d'action.

Le marché mondial du traitement de la douleur sans opioïdes devrait dépasser 96 milliards de dollars d'ici 2034i. Avec l'AMT-143, AmacaThera comblera une lacune critique dans les soins postopératoires.

Avec des données préliminaires solides, AmacaThera recherche activement des partenaires stratégiques pour étendre le programme clinique et accélérer la mise sur le marché de l'AMT-143 et des produits connexes.

i Source : Precedence Research sur la taille, la part et les tendances du marché des traitements non opioïdes de la douleur 2024 à 2034.

