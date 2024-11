AmacaThera gibt Phase-1-Ergebnisse der First-in-Human-Studie mit AMT-143 bekannt, die die Erwartungen übertreffen und den Weg für einen neuartigen Ansatz zur postoperativen Schmerzlinderung ebnen

TORONTO, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- AmacaThera gab heute die Ergebnisse seiner klinischen Phase-1-Studie mit AMT-143 bekannt, einem innovativen, nicht-opioiden Anästhetikum, das mit der patentierten AmacaGel™-Plattform des Unternehmens formuliert wurde und eine anhaltende Freisetzung des Anästhetikums bis zu 14 Tage nachweist. AMT-143 soll eine verlängerte, örtlich begrenzte Schmerzlinderung ohne den Einsatz von Opioiden ermöglichen und so die mit Opioidabhängigkeit und Nebenwirkungen verbundenen Risiken deutlich verringern, um die Ergebnisse für Patienten nach Operationen zu verbessern.

AmacaThera Inc.

„Wir sind begeistert von diesen vielversprechenden Ergebnissen, da sie einen wesentlichen Unterschied zu den derzeit verfügbaren Produkten zeigen und eine neue Generation von Alternativen zur Schmerzlinderung nach einem chirurgischen Eingriff ankündigen", sagte Dr. Mike Cooke, Chief Executive Officer und Mitbegründer von AmacaThera, „Wir freuen uns darauf, dieses wichtige Produkt in eine Phase-2-Studie zu überführen."

Die jüngsten klinischen Daten haben die Unterstützung für AmacaThera gestärkt. Der Hauptinvestor der kürzlich abgeschlossenen Serie-A-Erweiterung von AmacaThera, Paul Austin, sagte: „Die in der Phase-1-Studie gezeigten Fortschritte demonstrieren das enorme Potenzial von AMT-143, die postoperative Schmerzbehandlung zu verändern. Aufgrund dieser guten Ergebnisse erhöhen wir unsere Investitionen, um die weitere Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen."

Der dringende Bedarf an nicht-opioiden, lang wirkenden Anästhetika ergibt sich aus der anhaltenden Opioidkrise, in der die opioidbasierte Schmerzbehandlung als Einfallstor für Opioidmissbrauch dient. Obwohl Opioide zur akuten Schmerzlinderung wirksam sind, können sie zu Abhängigkeit, Überdosierung und unerwünschten Nebenwirkungen führen, so dass ein dringender Bedarf an sichereren Alternativen besteht. Langwirksame Anästhetika, die keine Opioide sind, bieten eine praktikable Lösung, da sie eine wirksame Schmerzlinderung ohne das Risiko einer Abhängigkeit oder der schweren Nebenwirkungen bieten, die üblicherweise mit Opioiden verbunden sind.

Dr. Molly Shoichet, Chief Scientific Officer und Mitbegründerin von AmacaThera: „Die klinischen Daten der Phase 1 in Kombination mit unserer optimierten Freisetzungskinetik, der kostengünstigen Herstellung und der einfachen Anwendung sind die Lösung, die Ärzte für ihre Patienten wünschen."

Über AmacaThera

AmacaThera ist ein durch Risikokapital finanziertes Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das von institutionellen Investoren unterstützt wird, darunter Lumira Ventures, BDC Capital's Women in Technology Venture Fund, Inveready, StandUp Ventures, MaRS IAF und Changrong Capital.

AmacaThera hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Hydrogel-Formulierungen mit verzögerter Freisetzung spezialisiert, um wichtige therapeutische Herausforderungen sowohl mit patentfreien als auch mit patentrechtlich geschützten Nutzlasten zu lösen. AmacaThera konzentriert sich auf die Entwicklung einer internen Pipeline von Schmerzbehandlungs- und Onkologieprodukten und geht Partnerschaften ein, um die wichtigsten Herausforderungen bei der Verabreichung mit fortschrittlichen proprietären therapeutischen Modalitäten zu lösen.

Die Plattformtechnologie von AmacaThera, AmacaGelTM, ist eine schnell gelierende physikalische Hydrogelmischung aus zwei bewährten Polymeren. Es wurde so konzipiert, dass es sich unter Scherkräften verflüssigt und mit einer herkömmlichen Spritze verabreicht werden kann, so dass es bei Erwärmung auf Körpertemperatur schnell ein Depot bildet. AMT-143, das führende Produkt der Plattform, ist ein langsam freisetzendes, nicht-opioides Lokalanästhetikum, das die AmacaGelTM Plattform nutzt, um lang anhaltende postoperative Schmerzlinderung zu bieten.

Es wird erwartet, dass der weltweite Markt für nicht-opioide Schmerzbehandlung bis 2034 96 Milliarden Dollar übersteigen wirdi. AmacaThera wird mit AMT-143 eine entscheidende Lücke in der postoperativen Versorgung schließen.

Aufgrund der starken frühen Daten sucht AmacaThera aktiv nach strategischen Partnern, um das klinische Programm zu erweitern und den Markteintritt für AMT-143 und verwandte Produkte zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amacathera.ca

Medienkontakt: Abhaya Khulbe, Investor Relations, [email protected]

i Quelle: Precedence Research über Größe, Anteil und Trends des Marktes für nicht-opioide Schmerzbehandlung 2024 bis 2034

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2562282/AmacaThera_Inc__AmacaThera_Announces_Phase_1_Results_of_First_in.jpg