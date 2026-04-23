AMAFFI Perfume House anuncia a George Russell como Embajador Global de la Marca

La colaboración debuta con una evocadora campaña capturada por el reconocido fotógrafo Greg Williams, que presenta una serie de imágenes íntimas pero poderosas que exploran la intersección entre el movimiento y la quietud.

En esencia, la campaña es un estudio de narración visual. Cinco fragancias distintas de la colección AMAFFI cobran vida a través de la lente de Russell, cada composición cuidadosamente seleccionada por su resonancia emocional. Las imágenes capturan cualidades definitorias que son sinónimo tanto de la Casa como de su embajador: concentración, serenidad, control y una confianza discreta. El resultado es un conjunto de obras que se sienten profundamente personales y universalmente expresivas, atemporales en su elegancia, pero innegablemente modernas.

"Esta colaboración se sintió muy natural desde el principio. El enfoque de AMAFFI hacia la artesanía, donde cada detalle se considera y cada nota se equilibra con un propósito, resuena profundamente conmigo. Ya sea en las carreras o en la creatividad, se busca la precisión y la emoción en igual medida. Eso es lo que hace que esta colaboración sea significativa: captura ambas, con honestidad", dijo George Russell.

"George personifica la esencia de AMAFFI: un compromiso inquebrantable con la excelencia, el arte y la maestría artesanal", afirmó Didier-Alexandre Ambroise, Director General de AMAFFI Perfume House. "Su sensibilidad y precisión reflejan nuestra filosofía: crear experiencias que perduren y emocionen a quienes las viven".

Fotografiada por el Director Creativo, Greg Williams, en las emblemáticas ciudades de AMAFFI —Londres, Nueva York y Singapur—, la campaña refleja la presencia global de la marca y su distintivo lenguaje estético.

Este momento coincide además con una nueva etapa en Londres, ya que AMAFFI inaugura hoy, 23 de abril, su amplia tienda insignia de dos plantas en Knightsbridge. Concebida como un destino de compras y una expresión cultural de la marca, el espacio encarnará la amplitud del diseño, la artesanía y el arte de la perfumería de AMAFFI.

A través de esta colaboración, AMAFFI y Russell presentan un nuevo lenguaje del lujo moderno, definido no por el exceso, sino por la intención. Un equilibrio entre movimiento y quietud, precisión y emoción, la campaña invita al público a un mundo donde la elegancia no solo se ve, sino que se siente profundamente.

Una impresión que perdura mucho después de que el momento haya pasado.

NOTA PARA EL EDITOR: Encontrará imágenes en alta resolución en el enlace del AMAFFI Press Kit.

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ACERCA DE AMAFFI

AMAFFI Perfume House, con sede en Ginebra, Suiza, fue concebida por su fundadora y presidenta, Madame Amaffi, y cuenta con boutiques insignia en Londres, Nueva York y Singapur. Centrada en la artesanía y la calidad, el objetivo de AMAFFI es crear auténticas obras maestras de la perfumería. Todas sus fragancias se elaboran en Grasse, Francia, y la marca selecciona cuidadosamente la creación y producción de sus perfumes, atrayendo únicamente a perfumistas excepcionales y a los mejores talleres. El estudio de diseño de AMAFFI crea cada frasco con el cristal más fino, decorado a mano con materiales exquisitos para reflejar el carácter, el ambiente y el nombre de cada fragancia, encarnando así el más alto nivel de artesanía.

Para más información, visite www.amaffi.com

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