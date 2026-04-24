La Maison de Parfums AMAFFI annonce la nomination de George Russell en tant qu'ambassadeur mondial de la marque dans le cadre d'une union décisive entre la performance et la parfumerie

Nommé ambassadeur mondial de la marque, Russell incarne une expression moderne de l'excellence, où la discipline rencontre l'art et où l'authenticité est primordiale. Sa présence reflète l'éthique même de l'AMAFFI : une quête incessante de la perfection, où chaque détail est pris en compte et où chaque création est élevée au rang d'art.

Le partenariat débute par une campagne évocatrice réalisée par le célèbre photographe Greg Williams, présentant une série d'images intimes et puissantes qui explorent l'intersection du mouvement et de l'immobilité.

Au fond, la campagne est une étude de la narration visuelle. Cinq parfums distincts de la collection AMAFFI prennent vie à travers l'objectif de Russell - chaque composition étant soigneusement sélectionnée pour sa résonance émotionnelle. L'imagerie capture les qualités synonymes de la Maison et de son ambassadeur : concentration, sang-froid, contrôle et confiance tranquille. Le résultat est un ensemble d'œuvres à la fois profondément personnelles et universellement expressives - intemporelles dans leur élégance, mais indéniablement modernes.

« Ce partenariat nous a semblé très naturel dès le départ. L'approche d'AMAFFI en matière d'artisanat - où chaque détail est pris en compte et chaque note équilibrée - résonne profondément en moi. Que ce soit dans la course ou dans la créativité, vous recherchez la précision et l'émotion à parts égales. C'est ce qui donne tout son sens à cette collaboration : elle capture les deux, avec honnêteté », a déclaré George Russell.

« George incarne l'essence d'AMAFFI - un engagement inébranlable pour l'excellence, l'art et la maîtrise de l'artisanat », a déclaré Didier-Alexandre Ambroise, directeur général de la maison de parfums AMAFFI. « Sa sensibilité et sa précision reflètent notre philosophie : de créer des expériences qui durent et qui émeuvent ceux qui les rencontrent ».

Photographiée par le directeur de la création, Greg Williams, dans les villes-boutiques emblématiques d'AMAFFI - Londres, New York et Singapour - la campagne reflète la présence mondiale de la Maison et son langage esthétique distinctif.

Ce moment coïncide également avec un nouveau chapitre à Londres, puisque AMAFFI dévoile son vaste flagship de deux étages à Knightsbridge, Londres, qui ouvre ses portes aujourd'hui, le 23 avril. Conçu à la fois comme une destination commerciale et une expression culturelle de la Maison, l'espace incarnera toute l'étendue du design, de l'artisanat et de l'art de la parfumerie d'AMAFFI.

Grâce à cette collaboration, AMAFFI et Russell introduisent un nouveau langage du luxe moderne - un langage qui ne se définit pas par l'excès, mais par l'intention. Équilibre entre le mouvement et l'immobilité, la précision et l'émotion, la campagne invite le public dans un monde où l'élégance n'est pas seulement vue, mais profondément ressentie.

Une impression qui perdure, longtemps après le moment passé.

NOTE À L'ÉDITEUR : Vous trouverez des images en haute résolution dans le dossier de presse de l'AMAFFI lien ici.

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Charlie Davey

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A PROPOS DE AMAFFI

AMAFFI Perfume House, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, a été conçue par la fondatrice et présidente, Madame Amaffi, avec des boutiques phares situées à Londres, New York et Singapour. En se concentrant sur, l'artisanat et la qualité, l'objectif d'AMAFFI est de créer de véritables chefs-d'œuvre de la parfumerie. Tous les parfums sont créés à Grasse, en France. La marque traite la création et la production de parfums de manière sélective, n'attirant que des parfumeurs exceptionnels et les meilleurs ateliers. Le bureau de design d'AMAFFI conçoit chaque flacon à partir du cristal le plus fin, décoré à la main avec des matériaux exquis pour refléter le caractère, l'humeur et le nom de chaque parfum, incarnant le plus haut niveau d'artisanat.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.amaffi.com

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