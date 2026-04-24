Das Parfümhaus AMAFFI kündigt George Russell als globalen Markenbotschafter an, der Leistung und Parfümerie miteinander verbindet

Der zum globalen Markenbotschafter ernannte Russell verkörpert einen modernen Ausdruck von Exzellenz - wo Disziplin auf Kunstfertigkeit trifft und Authentizität an erster Stelle steht. Seine Anwesenheit spiegelt das eigentliche Ethos von AMAFFI wider: ein unerbittliches Streben nach Perfektion, bei dem jedes Detail berücksichtigt und jede Kreation zu einer Kunstform erhoben wird.

Die Partnerschaft beginnt mit einer eindrucksvollen Kampagne, die von dem renommierten Fotografen Greg Williams aufgenommen wurde und eine Reihe von intimen und doch kraftvollen Bildern zeigt, die den Schnittpunkt von Bewegung und Stille erkunden.

In ihrem Kern ist die Kampagne eine Studie über visuelles Storytelling. Fünf verschiedene Düfte aus der AMAFFI-Kollektion werden durch die Linse von Russell zum Leben erweckt - jede Komposition wurde sorgfältig nach ihrer emotionalen Resonanz ausgewählt. Die Bilder fangen die Eigenschaften ein, die sowohl für das Haus als auch für seinen Botschafter charakteristisch sind: Konzentration, Gelassenheit, Kontrolle und ruhiges Vertrauen. Das Ergebnis ist ein Werk, das sowohl zutiefst persönlich als auch universell ausdrucksstark ist - zeitlos in seiner Eleganz und doch unbestreitbar modern.

„Diese Partnerschaft fühlte sich von Anfang an sehr natürlich an. Der handwerkliche Ansatz von AMAFFI, bei dem jedes Detail bedacht und jeder Ton mit Bedacht gewählt wird, spricht mich sehr an. Ob im Rennsport oder in der Kreativität, Sie verfolgen Präzision und Emotion gleichermaßen. Das ist es, was diese Zusammenarbeit so bedeutsam macht - sie fängt beides ein, mit Ehrlichkeit", sagte George Russell.

„George verkörpert die Essenz von AMAFFI - ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz, Kunst und die Beherrschung des Handwerks", sagte Didier-Alexandre Ambroise, Geschäftsführer von AMAFFI Perfume House. „Seine Sensibilität und Präzision spiegeln unsere Philosophie wider: Erfahrungen zu schaffen, die Bestand haben und die Menschen, die ihnen begegnen, bewegen."

Fotografiert von Creative Director Greg Williams in AMAFFIs charakteristischen Boutique-Städten - London, New York und Singapur - spiegelt die Kampagne die globale Präsenz und die unverwechselbare ästhetische Sprache des Hauses wider.

Dieser Moment fällt auch mit einem neuen Kapitel in London zusammen, denn AMAFFI eröffnet heute, am 23. April, sein weitläufiges zweistöckiges Flaggschiff in Knightsbridge, London. Als Einzelhandelsziel und kultureller Ausdruck des Hauses konzipiert, wird der Raum die ganze Bandbreite des Designs, der Handwerkskunst und der Parfümeriekunst von AMAFFI verkörpern.

Durch diese Zusammenarbeit führen AMAFFI und Russell eine neue Sprache des modernen Luxus ein - eine Sprache, die nicht durch Exzess, sondern durch Absicht definiert ist. Mit einer Balance aus Bewegung und Stille, Präzision und Emotion lädt die Kampagne das Publikum in eine Welt ein, in der Eleganz nicht nur gesehen, sondern auch gefühlt wird.

Ein Eindruck, der noch lange nachhallt, wenn der Moment schon vorbei ist.

HINWEIS AN DIE REDAKTION: Hochauflösende Bilder finden Sie in der AMAFFI-Pressemappe Link hier.

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Charlie Davey

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ÜBER AMAFFI

Das Parfumhaus AMAFFI mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, wurde von der Gründerin und Präsidentin Madame Amaffi konzipiert und verfügt über Flagship-Boutiquen in London, New York und Singapur. AMAFFI konzentriert sich auf und hat sich zum Ziel gesetzt, wahre Meisterwerke der Parfümerie zu schaffen. Alle Düfte werden in Grasse, Frankreich, kreiert. Die Marke geht bei der Kreation von Düften und der Herstellung von Parfüms sehr selektiv vor und zieht nur hervorragende Parfümeure und die besten Ateliers an. Das Designbüro von AMAFFI entwirft jeden Flakon aus feinstem Kristall, der von Hand mit exquisiten Materialien verziert wird, um den Charakter, die Stimmung und den Namen jedes Dufts widerzuspiegeln und höchste Handwerkskunst zu verkörpern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amaffi.com

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