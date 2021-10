Amazfit dévoile une nouvelle identité de marque audacieuse à l'occasion du lancement mondial de sa montre intelligente, qui a pour but d'inspirer les consommateurs à LIBÉRER LEUR POTENTIEL

Amazfit est une marque détenue par Zepp Health (NYSE: ZEPP ), une société qui a livré plus de 100 millions d'appareils depuis 2014. Dans un monde en constante évolution où les clients peuvent profiter d'innombrables opportunités et où l'humeur, les sentiments et les objectifs changent au fil du temps dans des environnements divers, la marque Amazfit offre des possibilités infinies, en faisant preuve de passion, de spontanéité et d'optimisme.

La nouvelle identité en témoigne à travers une large gamme de couleurs audacieuses et une évolution ludique du logo Amazfit.

« Nous faisons désormais partie du mode de vie des gens, en les aidant à mettre en valeur leur personnalité, leur énergie et leur comportement. Nous avons donc décidé de rafraîchir et d'améliorer la marque Amazfit afin de mieux exprimer notre vision et d'encourager les gens à vivre une vie plus saine. Pour la première étape de ce parcours, je suis heureux de vous présenter le nouveau logo d'Amazfit. Il représente un monde coloré et montre la valeur de l'inclusion », a déclaré Huang Wang, PDG d'Amazfit.

La vision d'Amazfit est de permettre à plus de gens de vivre leurs passions et d'exprimer leur esprit actif. Amazfit y parvient en créant des produits technologiques dynamiques et élégants qui favorisent l'expression de soi, une image positive de soi, et qui célèbrent la vie en permettant aux clients de vivre pleinement leur vie. Le vaste portefeuille d'Amazfit comprend déjà une gamme de montres connectées et de bracelets élégants et sportifs, des appareils de fitness et des écouteurs.

Aujourd'hui, Amazfit va plus loin et souhaite inspirer les consommateurs à libérer leur potentiel.

Amazfit s'est associé à des pionniers de la mode, HELIOT EMIL™ et Christian Cowan, qui ont tous deux adopté le désir de libérer le potentiel des acheteurs et ont intégré Amazfit à leurs défilés lors de la Fashion Week de Paris et de New York, respectivement. Christian est allé plus loin en devenant le conseiller d'expérience d'Amazfit pour les séries GTR 3 et GTS 3.

La collaboration avec les créateurs de mode a commencé avec le lancement des nouvelles séries GTR 3 et GTS 3 d'Amazfit qui apportent une série de fonctionnalités de pointe pour le suivi de la santé et de la condition physique intégrées à trois modèles de montres connectées élégantes et tendances. Toutes ces montres sont conçues de manière à ce que les utilisateurs puissent libérer leur potentiel sans sacrifier leur style personnel. Les modèles GTR 3 Pro, GTR 3 et GTS 3 ont été créés pour aider les gens à naviguer sans effort dans leur vie numérique, à trouver un équilibre et à atteindre leurs objectifs.

Les séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 sont des montres connectées tendances et faciles à utiliser, dotées d'un système de suivi complet de la santé et de la condition physique et d'une autonomie ultra-longue, alimentées par le système d'exploitation intuitif Zepp.

Les séries Amazfit GTR 3 et GTS 3 seront disponibles dans les pays européens ( Allemagne , France , Italie , Royaume-Uni ) le 11 octobre (GMT+1) mais seront disponibles en Espagne le 18 octobre. Les modèles GTR 3 et GTR 3 Pro et le modèle GTS 3 seront disponible aux États-Unis respectivement le 11 octobre et le 20 octobre.

Amazfit est une marque leader mondiale de vêtements connectés de premier plan qui offre un large portefeuille de produits, y compris des montres et des bracelets connectés, des écouteurs TWS et des appareils de suivi de la santé et de la condition physique tels que des tapis de course et des balances connectés. L'essence de notre marque consiste à libérer le potentiel de nos clients (« Up Your Game ») et nous encourageons les utilisateurs à vivre leurs passions et à exprimer librement leur esprit actif.

Amazfit est une marque appartenant à Zepp Health (NYSE: ZEPP), une société qui a livré plus de 100 millions d'appareils depuis 2014 et dont les produits sont disponibles dans plus de 90 pays et régions. Pour plus d'information, rendez-vous sur le site www.amazfit.com

