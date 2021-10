Wraz ze światową premierą smartwatcha zachęcającego do wzniesienia się na wyższy poziom Amazfit prezentuje nową, odważną twarz marki

Amazfit to marka należąca do Zepp Health (NYSE: ZEPP ), która od 2014 r. sprzedała ponad 100 mln urządzeń. W świecie ulegającym ciągłym przeobrażeniom, w którym klienci mogą korzystać z nieskończonych możliwości oraz zmieniających się w czasie i w różnych środowiskach tendencji, odczuć i celów, marka Amazfit oferuje niezliczoną ilość sposobów na wyrażenie pasji, spontaniczności i optymizmu.

Nowa twarz marki wyraża je za pomocą szerokiej gamy śmiałych kolorów i ciekawej zmiany logo marki Amazfit.

„Staliśmy się częścią stylu życia naszych klientów – pomagamy im wyrazić ich osobowość, energię i charakter. Dlatego zdecydowaliśmy się odświeżyć i unowocześnić markę Amazfit tak, aby lepiej odzwierciedlała naszą wizję i zachęciła naszych odbiorców do praktykowania zdrowszego stylu życia. Mam zaszczyt przedstawić Państwu nowe logo marki Amazfit będące pierwszym przystankiem na tej drodze. Odzwierciedla barwny świat i ucieleśnia wartość integracji społecznej", mówi Huang Wang, prezes Amazfit.

Wizją Amazfit jest zachęcenie większej liczby osób do życia z pasją i praktykowania aktywności fizycznej. Amazfit realizuje tę wizję tworząc dynamiczne i stylowe produkty technologiczne promujące wyrażanie siebie, pozytywny własny wizerunek, celebrujące życie i pozwalające klientom żyć pełnią życia. Szeroka gama produktów oferowanych przez Amazfit obejmuje już wiele zróżnicowanych wzorów smartwatchów i opasek, urządzeń do praktykowania aktywności fizycznej i słuchawek dousznych.

Dziś Amazfit robi krok dalej, zachęcając do wzniesienia się na wyższy poziom.

Amazfit nawiązał współpracę z najlepszymi na świecie prekursorami świata mody HELIOT EMIL™ i Christianem Cowanem, którzy zidentyfikowali się z pragnieniem wzniesienia się na wyższym poziom i włączyli produkty Amazfit do kolekcji prezentowanej na pokazie zorganizowanym w ramach Paryskiego i Nowojorskiego Tygodnia Mody. Christian posunął się jeszcze dalej i został konsultantem produktów Amazfit serii GTR 3 i GTS 3.

Nawiązanie współpracy z projektantami mody zbiega się z wprowadzeniem na rynek nowych produktów z serii GTR 3 i GTS 3 – gamy urządzeń obejmujących funkcjonalności służące dbaniu o zdrowie i uprawianiu aktywności fizycznej opakowane w trzy eleganckie i stylowe modele smartwatchów. Wszystkie trzy modele zaprojektowano z myślą o umożliwieniu użytkownikom wzniesienia się na wyższy poziom bez rezygnowania z indywidualnego stylu bycia. Modele serii GTR 3 Pro, GTR 3 i GTS 3 stworzono po to, aby pomóc klientom w bezproblemowym wchodzeniu w i wychodzeniu z cyfrowego świata oraz zachowaniu równowagi i odniesieniu sukcesu.

Produkty Amazfit serii GTR 3 i GTS 3 to modne i łatwe w użyciu smartwatche oferujące kompleksowe funkcje monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej wsparte wyjątkowo długą żywotnością baterii i wyposażone w intuicyjny system operacyjny Zepp.

Smartwatche Amazfit serii GTR 3 i GTS 3 będą dostępne w państwach europejskich (w Niemczech , we Francji , Włoszech , Zjednoczonym Królestwie ) od 11 października (czasu Greenwich + 1 godz.), a w Hiszpanii od 18 października; produkty serii GTR 3 i GTR 3 Pro będą dostępne w USA od 11 października, a serii GTS 3 od 20 października.

Amazfit jest czołową globalną marką oferującą produkty do noszenia, która oferuje bogatą gamę produktów, w tym smartwatche i opaski, słuchawki douszne TWS oraz urządzenia wspierające zdrowie i dobrą kondycję, takie jak inteligentne bieżnie i wagi wskazujące skład ciała. Esencję naszej marki wyraża hasło „Up Your Game (Wznieś się na wyższy poziom)"; zachęcamy wszystkich użytkowników do realizowania swoich pasji i swobodnego wyrażania siebie poprzez aktywność.

Amazfit jest marką należącą do Zepp Health (NYSE: ZEPP), która od 2014 r. dostarczyła ponad 100 milionów urządzeń, dostępnych w przeszło 90 krajach i regionach. Więcej informacji na stronie www.amazfit.com .

