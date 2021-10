Amazfit revela nova e ousada identidade de marca com lançamento global de smartwatches, inspirando todos a SUBIR AO PRÓXIMO NÍVEL

A Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP ) que já enviou mais de cem milhões de dispositivos desde 2014. Em um mundo em constante mudança, onde os clientes estão repletos de oportunidades infinitas e vontades, sentimentos e objetivos que evoluem continuamente e mudam ao longo do tempo de acordo com o ambiente, a marca Amazfit está oferecendo possibilidades infinitas, demonstrando paixão, espontaneidade e otimismo.

A nova identidade reflete isso por meio de uma ampla variedade de cores ousadas e uma evolução divertida do logotipo da Amazfit.

"Nos tornamos parte do estilo de vida das pessoas, ajudando-as a mostrar sua personalidade, energia e atitude. Portanto, decidimos renovar e atualizar a marca Amazfit para melhor expressar nossa visão e incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável. Na primeira etapa dessa jornada, tenho o prazer de lhes mostrar o novo logotipo da Amazfit. Ele representa um mundo colorido e mostra o valor de ser inclusivo", disse Huang Wang, CEO da Amazfit.

A visão da Amazfit é libertar mais pessoas para que vivam suas paixões e expressem seu espírito ativo. A Amazfit está fazendo isso ao criar produtos tecnológicos dinâmicos e cheios de estilo que promovem a autoexpressão e uma autoimagem positiva, celebram a vida e permitem que os clientes aproveitem a vida ao máximo. O amplo portfólio da Amazfit já conta com uma série de smartwatches e smartbands, equipamentos de ginástica e fones de ouvido esportivos e cheios de estilo.

Agora, a Amazfit está indo além, inspirando todas as pessoas a subir ao próximo nível.

A Amazfit fez parceria com grandes pioneiros da moda, HELIOT EMIL™ e Christian Cowan, que adotaram o desejo de subir ao próximo nível e integraram a Amazfit em seus desfiles na Paris Fashion Week e na New York Fashion Week, respectivamente. Embora Christian tenha dado um passo adiante e se tornado consultor de experiência das séries GTR 3 e da GTS 3 da Amazfit.

A colaboração com os estilistas de moda acontece à medida que a Amazfit lança suas novas séries GTR 3 e GTS 3, com um conjunto de recursos de saúde e condicionamento físico de ponta integrados em três modelos de smartwatch elegantes e cheios de estilo. Tudo desenvolvido para que os usuários possam subir ao próximo nível sem sacrificar seu estilo pessoal. Os modelos GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3 foram desenvolvidos para ajudar as pessoas a entrar e sair sem esforço de sua vida digital e a conseguir equilíbrio e sucesso.

As séries GTR 3 e GTS 3 da Amazfit são smartwatches modernos e fáceis de usar, com monitoramento abrangente de saúde e condicionamento físico e vida útil de bateria ultralonga, alimentados pelo sistema intuitivo Zepp OS.

As séries Amazfit GTR 3 e GTS 3 estarão disponíveis nos países europeus ( Alemanha , França , Itália , Reino Unido ) em 11 de outubro (GMT+1), mas estarão disponíveis na Espanha em 18 de outubro; o GTR 3 e o GTR 3 Pro estarão disponíveis nos EUA em 11 de outubro, e o GTS 3 estará disponível nos EUA em 20 de outubro.

Sobre a Amazfit

A Amazfit é uma marca líder global de dispositivos vestíveis que oferece um amplo portfólio de produtos que conta com smartwatches e smartbands, fones de ouvido TWS e dispositivos de saúde e condicionamento físico, como esteiras inteligentes e balanças de composição corporal inteligentes. A essência de nossa marca é Up Your Game (Subir ao Próximo Nível), e incentivamos os usuários a viver suas paixões e a expressar seus espíritos ativos livremente.

A Amazfit é uma marca de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP) que já enviou mais de cem milhões de dispositivos desde 2014, com produtos disponíveis em mais de 90 países e regiões. Para mais informações, acesse www.amazfit.com

