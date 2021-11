Amazfit plasuje się na trzecim miejscu pod względem globalnej sprzedaży smartwatchy w trzecim kwartale 2021 roku

Spółka Amazfit osiągnęła również ogromny sukces pod względem wyników sprzedaży na zagranicznych rynkach, które stanowiły 61,8% globalnych dostaw firmy w okresie od lipca do września 2021 r. Amazfit stał się jedną z najpopularniejszych marek oferujących produkty do noszenia we Włoszech i Hiszpanii, jednocześnie notując wzrost sprzedaży w Niemczech na poziomie 150% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Dzięki tysiącom punktów sprzedaży w całym kraju wysyłki do Turcji również wzrosły o 324% w stosunku do poprzedniego roku.

Do tak silnej dynamiki sprzedaży przyczyniły się nowe produkty GTR 2e i GTS 2e, które dołączyły do najlepiej sprzedających się wyrobów z linii Amazfit GTS 2 i GTR 2 podczas CES 2021, a także wprowadzenie Amazfit T-Rex Pro do oferty produktów przeznaczonych do użytku terenowego w marcu bieżącego roku. Firma rozszerzyła również swój profil działalności poprzez ustanowienie globalnych partnerstw ze Spartan, ESOK Rally w Turcji, renomowanym All-Russian Zavidovo SUP Challenge, organizatorem izraelskich mistrzostw w siatkówce plażowej i Cruce Teques w Meksyku.

W październiku marka wprowadziła na rynek serię smartwatchy Amazfit GTR 3 i GTS 3, które oferują pakiet najnowocześniejszych funkcji z dziedziny zdrowia i fitness, opartych na autorskim systemie operacyjnym Zepp OS. Firma Amazfit wprowadziła również rebranding obejmujący odświeżony i wyróżniający się wizerunek marki, aby dotrzeć w ten sposób do nowej generacji globalnych odbiorców. Jednocześnie zatrudniono projektantów: Heliota Emila i stylistę celebrytów Christiana Cowana, którzy mają pomóc w stworzeniu oferty modnych produktów lifestylowych przeznaczonych do noszenia. Zepp Health współpracuje obecnie z renomowanymi instytucjami opieki medycznej w ramach badań związanych z pomiarem ciśnienia tętniczego z wykorzystaniem PumpBeatsTM.

Oczekuje się również, że zbliżający się świąteczny sezon promocji na kluczowych rynkach przyczyni się znacząco do wzrostu rocznych przychodów.

Od 2014 r. firma Zepp Health dostarczyła ponad 100 milionów urządzeń na całym świecie.

Amazfit

Założona w 2015 r. spółka Amazfit jest czołową globalną marką oferującą produkty do noszenia, która koncentruje się na branży sportowej i fitness. Amazfit oferuje bogatą gamę produktów, w tym smartwatche i opaski, słuchawki douszne TWS, urządzenia wspierające zdrowie i dobrą kondycję, takie jak inteligentne bieżnie i wagi wskazujące skład ciała oraz sprzęt sportowy. Esencję marki wyraża hasło „Up Your Game (Wznieś się na wyższy poziom)"; firma zachęca wszystkich użytkowników do realizowania swoich pasji i swobodnego wyrażania siebie poprzez aktywność.

Dzięki doskonałej jakości wykonania smartwatche Amazfit zdobyły liczne nagrody w zakresie designu, w tym niemiecką nagrodę iF Industrial Design Award oraz Red Dot Design Award.

Obecnie produkty Amazfit trafiają na rynki ponad 90 krajów i regionów, m.in. Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Europy. Więcej informacji na stronie: www.amazfit.com.

