Amazfit si è classificata al terzo posto nelle spedizioni globali di smartwatch nel terzo trimestre 2021

Il terzo trimestre ha registrato spedizioni mondiali per 9,9 milioni di unità, con una crescita dell'89% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo a seguito di un'altra solida performance nel primo trimestre, quando Amazfit si è classificato per la prima volta il quarto maggior fornitore al mondo di smartwatch per spedizioni, secondo i dati della società di ricerche di mercato International Data Corporation. Il totale delle spedizioni mondiali ha raggiunto 27,8 milioni nei primi nove mesi del 2021.

Amazfit ha inoltre ottenuto un notevole successo nei mercati esteri, che hanno rappresentato il 61,8% delle spedizioni globali dell'azienda tra luglio e settembre 2021. Amazfit è diventato uno dei marchi di dispositivi indossabili smart più popolari in Italia e Spagna, mentre ha registrato un aumento delle vendite del 150% in Germania, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con migliaia di punti vendita in tutto il Paese, anche le spedizioni verso la Turchia sono aumentate del 324% rispetto al 2020.

Il forte slancio delle vendite è stato determinato dall'aggiunta dei nuovi GTR 2e e GTS 2e alla famiglia Amazfit GTS 2 e GTR 2 campione di vendite durante il CES 2021 e dal lancio dell'Amazfit T-Rex Pro a marzo come aggiornamento della serie outdoor. Amazfit è inoltre cresciuta attraverso partnership globali con Spartan, il Rally ESOK in Turchia, la famosa Zavidovo SUP Challenge interamente russa, il Campionato israeliano di Beach volley e il Cruce Teques in Messico.

In ottobre, il marchio ha lanciato la serie smartwatch Amazfit GTR 3 e GTS 3, che offre una suite di funzionalità all'avanguardia per la salute e il fitness alimentate dal sistema operativo proprietario dell'azienda, lo Zepp OS. Amazfit ha inoltre introdotto un rebrand con un'immagine del marchio piacevole e distintiva che attrae il pubblico mondiale di nuova generazione, intercettando allo stesso tempo il duo di designer Heliot Emil e lo stilista di celebrità Christian Cowan per dichiarazioni sul design della collezione di prodotti indossabili alla moda e orientati allo stile di vita. Zepp Health attualmente collabora con autorevoli istituzioni sanitarie per condurre ricerche sulla pressione sanguigna, utilizzando il suo motore PumpBeatsTM.

Si prevede che anche la prossima promozione delle vendite per le feste di fine anno nei principali mercati contribuirà in modo significativo al fatturato annuale.

Dal 2014, Zepp Health ha spedito oltre 100 milioni di unità di dispositivi in tutto il mondo.

Informazioni su Amazfit

Fondata nel 2015, Amazfit è uno dei principali marchi di dispositivi indossabili smart a livello globale, focalizzato su salute e fitness. Amazfit offre un ampio portafoglio di prodotti tra cui smartwatch e band, auricolari TWS, attrezzature per la salute e il fitness come tapis roulant intelligenti, bilance intelligenti per la composizione corporea e attrezzature sportive. L'essenza del nostro marchio è nel claim Up Your Game, e incoraggiamo gli utenti a vivere le loro passioni ed esprimere liberamente il loro spirito attivo.

Grazie alla straordinaria artigianalità, gli smartwatch Amazfit hanno vinto numerosi premi per il design, tra cui il German iF Industrial Design Award e il Red Dot Design Award.

Attualmente, i prodotti Amazfit sono disponibili in oltre 90 Paesi e regioni in tutto il mondo, in Nord e Sud America, Asia, Europa e altrove. Per maggiori informazioni, visitare www.amazfit.com

